(Die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft GmbH (FSK))

„Zwei Dreschflegel schlagen alles kurz und klein“, „Der Todesschrei der Kannibalen“, „Im Blutrausch des Satans“ oder die Komödie „Das turbogeile Gummiboot“. All das sind Filme, die man nach Ansicht der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft GmbH (FSK) an sogenannten stillen Feiertagen - Karfreitag, Allerheiligen, Volkstrauertag, Buß- und Bettag, Totensonntag - nicht unbedingt gucken sollte. Ja, es gibt sogar so etwas wie eine schwarze Liste mit über 700 Filmen, die zumindest in den Kinos an bestimmten Feiertagen nicht gezeigt werden dürfen. Sonst drohen Strafen. Denn nach Artikel 140 des Grundgesetzes unterliegen Sonn- und Feiertage einem besonderen Schutz.

Seit 1952 entscheiden die Prüfgremien der FSK auf Antrag, ob ein Film an sogenannten stillen Feiertagen gezeigt werden darf oder nicht. „Wenn ein Filmverleih eine Altersfreigabe beantragt, kann die Feiertagsfreigabe ohne zusätzliche Kosten mit beantragt werden“, sagt Stefan Linz, Geschäftsführer der FSK. Bei Kinofilmen werde dieses Angebot meist auch wahrgenommen.

Aber was kommt eigentlich auf die schwarze Liste? Nicht gezeigt werden dürfen „Filme, die dem Charakter dieser Feiertage so sehr widersprechen, dass eine Verletzung des religiösen und sittlichen Empfindens zu befürchten ist“, heißt es auf der Seite der FSK. Bei Filmen, die vor Sex und Gewalt nur so strotzen oder religiöse Themen auf die Schippe nehmen, liegt die Entscheidung über ein Verbot vielleicht noch nah, allerdings stehen auch Filme wie „Police Academy“, „Ghostbusters“ (1984) oder die Detektivgeschichte „Nick Knattertons Abenteuer“ auf der Liste. Auch „Heidi“ stand einmal drauf. Das, gibt Stefan Linz zu, war allerdings ein Versehen. Einen Grund, warum diese Filme bis heute keine Feiertagsfreigabe haben, sieht Linz darin, dass Filme nur auf erneuten Antrag, frühestens zehn Jahre nach der ersten Prüfung, noch einmal geprüft werden können. „Da diese Filme aber in der Regel sowieso nicht mehr im Kino gezeigt werden, passiert das sehr selten“, sagt Linz.

Etwas seltsam ist: All diese Regeln gelten zwar für die Kinos, Fernsehsender oder Streaminganbieter sind allerdings nicht von den Einschränkungen betroffen. Ob die Feiertagsfreigabe heute so überhaupt noch Sinn macht? „Auf jeden Fall würde es Sinn machen, die unterschiedlichen Vertriebswege gleich zu regulieren“, findet Linz. So wie die Freigabequote jetzt ist, sei die Praxisrelevanz schon „relativ gering“. Für ihn ist es aus heutiger Sicht kaum zu rechtfertigen, warum Filme auf einem Vertriebsweg, dem Kino, für den eine bewusste Entscheidung erforderlich ist, an bestimmten Feiertagen eingeschränkt werden, im Fernsehen zum Beispiel, wo man ja auch ungeplant beim Zappen auf Inhalte stößt, allerdings nicht. „Das ist schon stark fragwürdig“, so Linz. „Es steckt auch eine Aussage darin, dass man davon abgesehen hat, die Feiertagsregelungen, die aus den 50er-Jahren stammen, auf die neueren Betriebswege, Rundfunk, Bildträger und Video on Demand zu übertragen."

Ist Religion also heute weniger wichtig? Wird es als weniger schlimm empfunden, das zumindest die freiwillige Möglichkeit besteht, sich an einem Karfreitag „Das Leben des Brian“ oder „Freitag, der 13.“ anzuschauen? Eines lässt sich sagen: Das sittliche Empfinden hat sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr verändert. In den 1950er- und 60er-Jahren standen noch rund 60 Prozent aller neuen Film auf dem Index und haben keine Feiertagsfreigabe bekommen. Zwischen 2000 und 2015 waren es nur noch rund ein Prozent, und heute kann man nur noch von Einzelfällen sprechen. Zwischen 2016 und 2019 kamen nur zwölf neue Filme auf die Liste, im vergangenen und im laufenden Jahr bisher kein einziger. Und das alles, obwohl sich laut Linz an der Grundlage der Entscheidungsfindung für die Prüfer nichts geändert habe.