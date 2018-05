Günter Grass (1927-2015) war nicht nur als Schreibender eine Naturgewalt, sondern auch als Vortragskünstler in eigener Sache. Davon zeugt eine aparte Audio-Gesamtausgabe, die unter dem Leitwort "Grass liest Grass" steht. Kraftvoll und sogartig sind nur zwei jener Attribute, die dem Interpreten eigener Texte zu Lebzeiten zugeschrieben worden sind. Ein zugleich literarisches und akustisches Ereignis sind sie allemal, jene 16 Aufnahmen lyrischer, belletristischer und essayistischer Texte, die teilweise in Zusammenarbeit mit Radio Bremen entstanden sind. So firmiert denn auch Jörg-Dieter Kogel, vormals Programmleiter des Nordwestradios, als Herausgeber der ebenso ambitioniert wie authentisch anmutenden Hörbuchedition, die bei der Leipziger Frühjahrsbuchmesse vorgestellt wurde.

Grass ist ein formidabler Vorleser, ein "brillanter Rezitator seiner eigenen Arbeiten", wie Kai Schlüter bemerkt, Vize-Programmleiter von Bremen Zwei und intimer Kenner der raffinierten Texte und lebensgeschichtlichen Verästelungen des Literaturnobelpreisträgers (1999). Diese Vortragsgabe verdankt sich, notabene, keiner Schulung, sondern einem poetisch gestimmten Drang zur Sendung. "Er hatte das in sich, diese Lust auf der Bühne zu stehen, mit seinen Texten nach vorne zu gehen", sagt die Tochter des Schriftstellers, Helene Grass. Eine der Lesungen, ein literarisch-musikalisches Programm, das sich gewinnbringend bei der Volksliedsammlung "Des Knaben Wunderhorn" bedient, hat die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Vater bestritten. Nicht nur diese CD lässt sich hören – als betörendes Grass-Souvenir.

Weitere Informationen

Jörg-Dieter Kogel (Hg.): Günter Grass liest.

Der Audio-Verlag, Berlin. 16 Einzeltitel als mp3-CDs mit Booklet. Preis: je 12 bis 24 €.