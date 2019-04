Das Notenschlüssel-Tattoo auf dem Unterarm ist Yasmin El Zeins Bekenntnis zur Musik. (FOTOS: Frank Thomas Koch)

Yasmin El Zein ist wie hypnotisiert. Ein House-Festival in Amsterdam, Sommer 2018, der Bass dröhnt, Laserlichter peitschen über die Menge, die Sonne verschwindet am Horizont und färbt den Himmel pink. Yasmin El Zein steht am Rand der Tanzfläche, beobachtet die bebende Masse.

Hunderte Körper wiegen sich im Takt, einige strecken die Hände in die Luft, andere knutschen, manche sind so high, von der Musik oder von etwas anderem, dass sie zu schweben scheinen. Yasmin El Zein hat in diesem Moment etwas verstanden. Sie will DJane werden, diejenige sein, die die Tracks auswählt, diejenige, die so viele Menschen so glücklich macht.

Magie, so nennt die 26-jährige Bremerin die Atmosphäre auf Festivals oder in Clubs, die Augenblicke, in denen alle nur eines wollen: tanzen. „Es gibt so viel Scheiße auf der Welt, so viel Leid, aber das ist dann mal kurz alles ganz weit weg“, sagt sie. „Egal, welche Kultur, welche Religion, groß, klein, dick, dünn – alle lieben die Musik, alle sind happy.“

Ein halbes Jahr später. Yasmin El Zein steht vor einem schwarzen Pult mit Dutzenden Schaltern und Knöpfen. Snaps „The Power“ wummert aus großen Boxen, zögerlich wippt Yasmin El Zein hin und her, zu konzentriert, um richtig mitzugehen. Mit dem Zeigefinger ihrer linken Hand fährt sie über eine glatte runde Scheibe, zieht sie zu sich heran. „Drei, zwei, eins, jetzt!“, sagt eine Stimme. Yasmin El Zein bewegt den Zeigefinger nach vorn, lässt die Scheibe los. „Zu spät!“, ruft die Stimme. Yasmin El Zein verdreht die Augen und grinst. Noch mal von vorn.

Übergänge dürfen nicht wahrnehmbar sein

Die Stimme gehört Frank Koopmann. Er ist Leiter der Bremer DJ-Schule Vibra, die in der Nähe des Hauptbahnhofs ihren Sitz hat und in diesem Jahr zehnjähriges Bestehen feiert. Koopmann – 55, blau getönte Brille, weiße Basecap – steht neben seiner Schülerin, beide tragen Kopfhörer.

Yasmin El Zein soll lernen, einen guten Übergang zwischen zwei Songs hinzukriegen, von Snap zu Justin Timberlakes „Sexy Back“. Die Lieder müssen unmerklich ineinander fließen, Anfang und Ende dürfen nicht wahrnehmbar sein. „Die Leute sollen gar nicht merken, dass ein neuer Track begonnen hat“, sagt Koopmann. „Wenn der DJ geil ist, tanzt du durch.“

Damit das klappt, muss der Rhythmus des neuen Songs exakt über dem des laufenden liegen. „Den Beat einfangen“, nennt Koopmann das. Leicht sei das nicht, nicht mal für Profis. Koopmann wechselt an den Rechner, hackt Suchbegriffe in Google, sucht nach einem Youtube-Video:

der französische Star-DJ und Producer David Guetta, wie er „einen Übergang versaut“. Koopmann sucht und sucht, nebenbei erzählt er, warum das, was Guetta macht, eigentlich nichts mehr mit Auflegen zu tun hat. „Sehr erfolgreicher Mann, kannste nichts gegen sagen“, sagt Koopmann.

„Aber die Sets sind vorgemixt, das ist kein herkömmliches DJing, das ist ’ne DJ-Show.“ Den Youtube-Clip findet Koopmann nicht mehr, sei aber auch egal, der Punkt sei ja klar: Ein DJ müsse mixen können, er brauche ein gutes Gehör, Taktgefühl, Timing.

DJing lernen? Manch einer belächelt DJ-Schmieden wie Koopmanns, von denen es inzwischen 15 Filialen in ganz Deutschland gibt. Nicht jeder hält das für sinnvoll. Überflüssig, sagen Kritiker. „Auflegen kann sich jeder selbst beibringen, dafür brauch man keine Schule“, schreibt ein Nutzer im Forum der Internetseite Technobase.fm. Ein anderer empfiehlt: in Equipment investieren, ausprobieren, „learning by doing“.

Koopmann sieht das natürlich anders. Klar könne man das Ganze autodidaktisch angehen – aber oft bleibe es dann bei Halbwissen. „Die Leute kommen hier an und wissen, was eine Bass Drum ist, aber haben keine Ahnung, wie ein Schlagzeug aussieht. Als käme der Klang aus dem Computer.“

Koopmann beginnt deshalb mit den Basics. Musikstücke werden in ihre einzelnen Bestandteile zerlegt: Bass Drum, Claps, Hi-hats. Geübt wird mit Songs verschiedener Genres, etwa House, Electro oder Black Music. Auch Musikgeschichte steht auf dem Lehrplan: von den Ursprüngen des DJing in den 1970er-Jahren, als erstmals verschiedene Musikstücke gemixt wurden, bis heute, von Schallplatte über CD bis hin zu den digitalen DJ-Sets, wie sie heute vor allem genutzt werden.

Schüler im Alter von 14 bis 85

Für Yasmin El Zein war klar, dass sie an der DJ-Schule lernen will. „Wenn ich etwas professionell machen möchte, möchte ich auch von Profis lernen“, sagt sie. Momentan macht sie verschiedene Promotion-Jobs, um sich den Kurs leisten zu können. 69 Euro kostet der im Monat, um die 900 Euro wird sie hingelegt haben, wenn sie fertig ist. Yasmin El Zein nimmt Gruppenunterricht;

Einzelstunden sind teurer. Wie lange ein Kurs dauert, kommt auf den Schüler an. Nicht alle wollen professionell als DJs arbeiten. Manche lernen das Auflegen nur für Geburtstagspartys oder die Firmenweihnachtsfeier, andere interessiert vor allem das Producing, also das Mixen eigener Songs am Computer. Koopmann erzählt von seinen Kunden, Menschen im Alter von 14 bis 60 Jahren, einer sei sogar 85 gewesen. Schüler, Studierende, Zahntechniker, Reisebürofachangestellte, Geschäftsmänner.

Yasmin El Zein hofft, irgendwann hauptberuflich als DJane arbeiten zu können. Durch Clubs zu ziehen, auf Festivals zu spielen. In Deutschland, in Europa, am liebsten weltweit. So wie Deborah de Luca. Die italienische DJane ist Yasmin El Zeins Vorbild, sie folgt ihr auf Instagram, liebt die Videos ihrer Auftritte. Sie sagt: „Die Leute rasten aus, wenn sie spielt.“

Menschen zusammen feiern lassen, das ist es, was Yasmin El Zein will. „Musik verbindet wie nichts anderes“, sagt sie. „Das schafft keine Religion, nicht mal Sport. Selbst beim Fußball schlagen sich die Leute die Köpfe ein.“ Sie glaubt: „Wenn so was wie Weltfrieden möglich ist, dann durch Musik.“

Ihr Traum ist es, eigene Songs zu machen

Yasmin El Zein hat sie gesehen, die Kraft der Musik, damals, auf dem Festival in Amsterdam. Menschen verschiedener Kulturen, die einander in den Armen liegen, das ist für Yasmin El Zein nicht selbstverständlich.

Ihre Eltern flüchteten vor dem Krieg aus dem Libanon nach Deutschland, einer ihrer Großväter starb durch einen Schuss in den Kopf. Sie selbst wuchs in Bremen auf, ihre Eltern hielten die Vergangenheit so gut es ging von ihr fern. „Trotzdem hat der Krieg uns geprägt.“

Kurz nach ihrem Festivalbesuch in Amsterdam hat Yasmin El Zein sich ein Tattoo stechen lassen, einen Notenschlüssel auf dem rechten Unterarm. Mit ihm wollte sie sich auch selbst beweisen: Jetzt macht sie ernst.

Auflegen nicht nur so, nebenbei, sondern richtig. Seit ein paar Monaten nimmt sie zusätzlich Gesangsunterricht, auch bei Vibra. Ihr Traum: eigene Songs produzieren – wie Deborah de Luca. Einen Künstlernamen hat sie sich schon überlegt, denn „der ist das Wichtigste als DJ“: Aurora Mare.

„Das klingt nach Meer und Schönheit und Freiheit.“ Einmal hat sie sogar schon professionell aufgelegt. Eine Firmenfeier in Bremen, nicht Tausende Menschen, sondern knapp 100. Aber das war egal. Die Leute haben getanzt, stundenlang, ihretwegen. Yasmin El Zein war glücklich.

Weitere Informationen

Im Sommer gibt es anlässlich des zehnjährigen Bestehens einen Tag der offenen Tür. Infos in Kürze unter https://vibra.dj/de/bremen.