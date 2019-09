Treffen sich so oft – aber immer nur fast: Emma Rothner (Nora Tschirner) und Leo Leike (Alexander Fehling) in einer Szene des Films "Gut gegen Nordwind". (Anne Wilk/Sony Pictures/dpa)

Viele werden sich noch erinnern: Es ist das Jahr 1998. Tom Hanks und Meg Ryan hassen und lieben sich auf der Kinoleinwand durch den Film „E-Mail für Dich“. Im echten Leben sind sie Erzfeinde, in der anonymen Welt des Internets hingegen sind sie E-Mail-Freunde, die einander alles erzählen. Und am Ende erkennen sie, das sie in beiden Welten füreinander bestimmt sind. Ähnlich ist die Ausgangslage auch bei „Gut gegen Nordwind“. Mit dem Unterschied, dass die beiden Hauptfiguren im wahren Leben zwar ständig knapp aneinander vorbeilaufen, sich ansonsten aber nicht kennen. Und weitaus weniger schnulzig hat Regisseurin Vanessa Jopp ihren auf dem gleichnamigen Roman von Daniel Glattauer (2006) basierenden Film auch angelegt.

Leo Leike (Alexander Fehling) ist ein naiver Träumer. Seine On-Off-Freundin Marlene spielt mit ihm, nutzt ihn aus. Sie lässt ihn fallen und holt ihn sich wieder zurück, wie es ihr gerade passt. Und Leo lässt es sich gefallen. Doch als sie ihn kurz vor einer gemeinsamen Parisreise sitzen lässt, ist auch für Leo das Maß voll: Wenn sie sich bis 21 Uhr nicht entschuldigt, schwört er sich selbst und seiner kleinen Schwester, dann war es das für ihn.

21.09 Uhr. Leo bekommt eine E-Mail. Doch anstatt der erhofften Nachricht von Marlene ist es eine Massen-Mail mit Weihnachtsgrüßen von einer Emma Rothner (Nora Tschirner). Leo war versehentlich in ihrem Verteiler gelandet, weil seine Adresse der eines Zeitschriftenverlages ähnelt, bei dem Emma gerne ihr Abonnement kündigen würde. In seiner Wut schreibt Leo eine patzige Antwort und erhält direkt einen zynischen Kommentar zurück. Und so entwickelt sich nach und nach eine E-Mail-Freundschaft zwischen Leo und Emmi, wie er seine neue Bekannte nach einer Weile nennt.

Geschickt eingesetzte Stilmittel

Die ersten 45 Minuten des Liebesdramas werden komplett aus der Sicht von Leo erzählt. Der Zuschauer hört zwar Emmas Stimme und sieht ihre Nachrichten, aber nie sie selbst. Erst später wird die Geschichte durch beide Perspektiven vorangebracht, gibt auch Einblicke in Emmas Lebenswirklichkeit fernab ihrer virtuellen Mail-Beziehung. Mal sieht man Leo, wie er verzweifelt auf eine Antwort von Emmi wartet, dann wiederum sieht man sie ungeduldig auf den Bildschirm starren, und immer mal wieder müssen sie sich den realen Problemen stellen, die das Leben für sie bereithält. Immer mit dem Wissen: Da ist jemand, der mir zuhört, wenn ich reden will.

Jopp gelingt es geschickt, die in großen Teilen auf E-Mail-Texten beruhenden Dialoge so auf die Leinwand zu bringen, dass der Zuschauer weder die meiste Zeit mit Lesen verbringen muss noch eine langweilige Monotonie entsteht. Meist lässt sie ihre Figuren die Nachrichten laut mitdenken oder sprechen, mal erscheinen kurze Antworten an Wänden, mal werden die virtuellen Gespräche in der Fantasie der Figuren real.

Alexander Fehling mimt einen emotionalen, von der Liebe enttäuschten Leo, der durch Emmi neue Hoffnung schöpft. Für Nora Tschirner, die bisher vor allem durch ihre Rolle als Weimarer „Tatort“-Kommissarin Kira Dorn und diverse Rollen in seichteren deutschen Kino-Komödien bekannt ist, ist die Rolle der Emma eine ungewohnt bodenständige und ernste. Aber auch das steht der 38-Jährigen sehr gut.

Treffen sie sich? Treffen sie sich nicht? Verlieben sie sich? Oder ist diese außergewöhnliche Beziehung zum Scheitern verurteilt? Das sind die Fragen, die sich der Zuschauer vom ersten Moment an stellt. Die Hoffnung auf eine Auflösung lässt ihn auch darüber hinwegsehen, dass „Gut gegen Nordwind“ mit rund zwei Stunden Länge nicht gerade ein kurzes (aber dennoch kurzweiliges) Vergnügen ist. Ob alle offenen Fragen am Ende beantwortet sind? Mit einem romantischen Filmkuss im Park wie einst „E-Mail für Dich“ endet der Film nicht. So viel sei verraten.

