Ilka Bessin ist nicht mehr Cindy aus Marzahn. Ende des Jahres kehrt sie mit ihrem Programm „Abgeschminkt und trotzdem lustig“zurück auf die Bühne. (GABO)

Ilka Bessin: Es gab gar nicht den einen Punkt, aber ich hatte irgendwann das Gefühl, die Geschichte ist zu Ende erzählt. Es ist nicht so, dass ich die Nase voll hatte, ich hatte mit der Bühnenfigur die tollste Zeit meines Lebens. Ich durfte alles machen, ich habe so viele tolle Leute kennenlernen dürfen. Aber ich wollte gerne auch mal neue Sachen ausprobieren. Alles, was ich jetzt mache, ist eine Zugabe zu dem, was ich mit Cindy aus Marzahn erreicht habe. Außerdem fand ich, es ist an der Zeit, auch mal über Themen zu sprechen, die man Cindy vielleicht nicht abkaufen würde.

Ich will, dass die Leute merken, wenn mir ein Thema wichtig ist, und nicht denken, dass ich mich darüber lustig mache. Kinderarmut ist so ein Thema. Die Bühne ist eine Plattform, auf der wir auch mal Sachen anschneiden können, die uns nicht gefallen. Ich wollte immer, dass die Leute aus dem Saal rausgehen und über diese Sachen nachdenken.

Nicht bei allem. Als Cindy habe ich gemerkt, dass die Leute oftmals nicht so genau wussten, ob ich das ernst meine oder ob ich Witze mache. Aber es kamen viele Sachen zusammen, die dazu führten, dass ich mal eine andere Seite von mir zeigen wollte. Ich wollte mich zum Beispiel im Bereich Moderation und Schauspiel ausprobieren. Im pinken Jogginganzug kann man das nur begrenzt.

Es gibt Leute, die mit einem Song erfolgreich waren und sagen: Ich kann das nicht mehr hören. Aber ich meine, Cindy hat mich zum Erfolg gebracht, hat mich ausgezeichnet. Ich bin stolz darauf, dass ich das machen durfte. Ich habe bei „Wetten, dass...?!“ mit Justin Timberlake gerappt. Wer kann das schon von sich behaupten?

Das habe ich mich auch lange Zeit gefragt. Man erwartet, dass jetzt plötzlich eine ganz neue Figur kommt, aber Cindy aus Marzahn ist zu 70 oder 80 Prozent Ilka Bessin. Das sind immer auch meine Geschichten gewesen. Ich werde jetzt also nicht anfangen, Hochdeutsch zu sprechen oder intellektuell ganz weit vorne mitzuspielen. Das bin ich nicht und da stehe ich auch zu. Das Programm besteht aus lustigen Alltagsgeschichten, die mich selbst betreffen. Ich gehe mittlerweile – oh Gott – auf die 50 zu. Darüber wird auch gesprochen. Und ich werde singen, obwohl ich es nicht kann.

Es geht ja vielen Leuten so, dass sie, wenn sie mit irgendetwas aufhören und ein bisschen Ruhe haben, plötzlich Sachen ausprobieren. Ich hab zum Beispiel einen Bootsführerschein gemacht – also ich darf zumindest auf Seen fahren. Andere Leute machen mit 50 plötzlich Slacklining oder fangen an zu klettern. Man hat dann so Ideen, die man sein Leben lang nicht hatte. Ich fand das lustig, bin aber selbst weit davon entfernt. Aber ich auf einem Pfahl im Europapark Rust wäre auch ein lustiges Bild, oder? Dürfen die eigentlich auf Toilette gehen? Und hat man da eine Lehne?

Ja, ich denke auch. Egal, in welcher Hinsicht, das wäre schwierig. Ich sitze schon nicht gerne auf Hockern an der Bar, die keine Lehne haben. Da sitzt man immer wie so ein Sandsack. Solche Gedanken macht man sich ab einem gewissen Alter. Verrückt.

Ich hatte mal eine ziemlich arrogante, hochnäsige Phase, weil mich der Erfolg so überrannt hat. Aber mittlerweile bin ich an dem Punkt, an dem ich sage, ich muss niemandem mehr etwas beweisen außer mir selbst. Ich finde es toll, wenn Kollegen vor 40 000 Leuten spielen können. Aber ich kann das nicht. Da mache ich mir vor Angst in die Hosen. Ich habe auch mal in der Lanxess-Arena gespielt, da hatte ich vorher drei Tage Durchfall, das war mir zu viel. Ich gehe lieber in ein Theater mit 500 bis 1000 Leuten. Solange ich meine Show mache und die Leute hinterher sagen, dass es ein schöner Abend war und sie viel gelacht haben, habe ich alles richtig gemacht.

Schön war immer, wenn Leute total hektisch ins Restaurant kamen und fragten: Entschuldigung, kann ich bei Ihnen auch was zu essen bestellen? Da habe ich immer gesagt: Nee, ich verkaufe hier nur Schlauchboote. Oder sonntags, wenn Familien kamen und der kleine Sören selbst sein Getränk bestellen durfte. Als Kellner steht man dann schon mal zehn Minuten am Tisch, bis Sören sich entschieden hat, dass er doch lieber eine Apfelschorle nimmt, weil die Mutter nicht erlaubt, dass er eine Cola kriegt. Das sind so Alltagsgeschichten, in denen manche Menschen sich wiedererkennen, wenn man sie auf der Bühne erzählt.

Das war eine kurze Erfahrung, die war auch sehr lustig, aber da möchte ich jetzt auch niemanden bloßstellen. Nur so viel: Ich habe damals kurzfristig den Glauben an die Männerwelt verloren, habe ihn aber Gott sei Dank wiedergefunden.

Ich war ja arbeitslos und länger zu Hause. Da wird man kreativ. Irgendwann kam ich auf die Idee, Sachen zu designen, unter anderem einen dreieckigen Kühlschrank. Mein Vater fragte mich nur: Was willste' denn oben reinlegen – Brie? Ich sollte auch mal Algenprodukte verkaufen. Die Dame beim Vorstellungsgespräch erzählte mir, wie gut die Algenprodukte für die Haut seien. Sie selbst hatte eine leicht gräuliche Hautfarbe – und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum sie die Produkte dann nicht selber benutzt. Jetzt im Nachhinein sind das Geschichten, über die man lacht, damals war das alles für mich aber schon eine ernste Situation. Ich habe Jobs angenommen, einfach nur um einen Job zu haben.

Ja. Wir haben gerade den Vertrag unterschrieben und ein Autor sitzt daran, das Buch in ein Drehbuchformat zu bringen.

Ja, ich werde teilweise auch in dem Film mitspielen.

Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Alles ist nichts, wenn Leute gehen, die man liebt. Deswegen wünsche ich immer allen – auch mir selbst – dass sie gesund bleiben, viel Zeit miteinander verbringen und diese Zeit genießen. Man sollte sich selbst manchmal einfach nicht so wichtig nehmen. Also: Habt Spaß, spinnt rum, dreht durch. Egal, wie alt ihr seid. Tanzt an der Ampelkreuzung, und wenn die Leute euch einen Vogel zeigen, dann tanzt noch wilder. Manchmal lacht man zu wenig, und das ist schade.

Ilka Bessin (47)

wurde 1971 in Luckenwalde in Brandenburg geboren. Sie ist ausgebildete Köchin und arbeitete als Hotelfachfrau und Animateurin bevor sie arbeitslos wurde. Aus dieser Erfahrung heraus entwickelte sie Anfang der 2000er-Jahre die Bühnenfigur Cindy aus Marzahn, eine Langzeitarbeitslose im pinkfarbenen Jogginganzug. 2016 hängte sie den Jogginganzug an den Nagel, heute hat sie ein eigenes Modelabel, eine Garten-Sendung auf RTL und geht erstmals als Ilka Bessin auf Comedy-Tour.

Am 7. Januar 2020 tritt Ilka Bessin mit ihrem Programm „Abgeschminkt – und trotzdem lustig“ im Bremer Fritz-Theater auf. Vergangenes Jahr erschien Ihre Autobiografie Ilka Bessin: Abgeschminkt. Das Leben ist schön – Von einfach war nie die Rede. Heyne Verlag, 288 Seiten, 15 €.