Hamburg. Große Erwartungen bemessen sich für gewöhnlich an großen Vorgeschichten. Und so dürfte es unstrittig sein, welche Hamburger Schauspielproduktion in der kommenden Saison die meiste Aufmerksamkeit beanspruchen wird. Karin Beier, inszenierende Intendantin am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, eröffnet die Spielzeit 2018/19 mit William Shakespeares "König Lear". In der Titelrolle: Edgar Selge, der mit dem Solo "Unterwerfung" nach Michel Houellebecq für einen spektakulären Erfolg sorgte. Mit der Premiere am 19. Oktober endet am Schauspielhaus eine längere Umbauphase: Wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten der beiden Ränge schließt das Theater von Mai an für rund fünf Monate. Die neuen Ränge sollen deutlich mehr Vibrationen vertragen können als die vorigen.

Das Haus wird den zeitweiligen Verlust der Spielstätte verkraften können. Wie Geschäftsführer Peter F. Raddatz unlängst bei der Spielzeitpressekonferenz sagte, konnten die Besucherzahlen und die prozentuale Auslastung seit Beginn der Ära Beier (2013) alljährlich um vier bis acht Prozent gesteigert werden. "Wir haben im Moment einen guten Lauf." Die Zahl der Abonnenten stieg um 20,4 Prozent auf 1520. Die Auslastung liege insgesamt bei 75 Prozent, die Besucherzahlen bis Ende April bei knapp 200.000.

Auch Edward Albees "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" (1962) wird Karin Beier inszenieren (Premiere: 18. Januar 2019). Das Stück um Lebenslügen, Selbstbetrug und andere Formen der Verkennung fügt sich zu den Fragen, die das Theater nach Beiers Worten in der kommenden Spielzeit aufwerfen will: "Was blenden Menschen aus, was wollen sie nicht sehen? Warum konstruieren sie Scheinwahrheiten? Wie entwickeln sich destruktive Energien? Was liegt der Eskalation von Gewalt zugrunde?"

Weitere Höhepunkte der nächsten Saison am Schauspielhaus: Karin Henkels Inszenierung von Thomas Bernhards Stück "Vor dem Ruhestand" (1979) – sardonischer Untertitel: „Eine Komödie von deutscher Seele“ –, das als Reaktion auf die Auseinandersetzung zwischen dem Theatermacher Claus Peymann und dem CDU-Altnazi Hans Filbinger entstand, soll nicht weniger leisten als eine Genese des autoritären Charakters (Premiere: 16. Februar 2019). Am Vorabend zeigt Zeitlupen-Regisseur Christoph Marthaler rechtzeitig zum rheinischen Mummenschanz die Früchte seiner Beschäftigung mit Johann Nepomuk Nestroys indianischer Karnevalsgroteske "Häuptling Abendwind" (1862). Katie Mitchell widmet sich Gertrude Stein ("Lasst Blumen sprechen"; 15. März 2019), René Pollesch besorgt die Uraufführung seines jüngsten Stücks mit dem sprechenden Namen "Probleme Probleme Probleme" selbst (6. April 2019).

Der kaum 50 Fischbrötchenwürfe entfernten Konkurrenz muss freilich nicht bange sein vor der neuen Spieloffensive des Beier-Teams: Das altehrwürdige Thalia-Theater, 1843 eröffnet und bis 2012 Arbeitsplatz von Bremens Generalintendant Michael Börgerding, kann sich durchaus messen, was spektakuläre Inszenierungspläne mit Staraufgebot anbelangt. Zuallererst gilt das für eine Koproduktion der Bühne mit den Salzburger Festspielen und dem Schauspielhaus Bochum: Im Februar kommt Heinrich von Kleists "Penthesilea" in der Regie des vormaligen Ruhrtriennale-Intendanten Johan Simons zur Aufführung. In den Hauptrollen: die aus Film und Fernsehen bekannten Akteure Sandra Hüller und Jens Harzer.

Auch der für gewöhnlich der leichten Muse zugetane Regisseur (und Sven-Regener-Intimus) Leander Haußmann nimmt sich ein Kleist-Stück vor. Seine Lesart von "Amphitryon" ist für Mai 2019 anberaumt. Ein weiteres nach der Papierform verheißungsvolles Projekt betrifft Jan Bosses Verschmelzung von Mary Shelleys Homunkulus-Moritat "Frankenstein" (1818) und Yuval Noah Hararis finsterer Technologiemachbarkeitsstudie "Homo Deus" (2017). Der sporadisch auch in Bremen und Oldenburg tätige Dramaturg und Erzähler John von Düffel steuert die Schleifung gleich dreier Shakespeare-Stücke bei: "Rom", nach "Coriolan", "Julius Cäsar" sowie "Antonius und Cleopatra" von Stefan Bachmann inszeniert, hat im März 2019 Premiere.

Eröffnet wird die Spielzeit 2018/19 am Thalia am 7. September mit einer als Uraufführung etikettierten Aneignung des Orpheus-Stoffes durch Antú Romero Nunes.