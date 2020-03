Hannes Seidel bekommt am 12. März in Berlin den Deutschen Musikautorenpreis verliehen. (Norman Thörel)

Der in Bremen geborene Komponist Hannes Seidl wird mit dem Deutschen Musikautorenpreis in der Nachwuchskategorie ausgezeichnet. Das erfuhr der WESER-KURIER vorab. Der von der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Gema) ausgelobte Preis wird Seidl für sein Gesamtwerk am 12. März in Berlin überreicht. Nach dem Wegfall des Musikpreises Echo vor zwei Jahren gilt der Musikautorenpreis der Gema als wichtigste Auszeichnung für deutsche Musiker.

„Als ich davon erfahren habe, war ich total überrascht, weil ich ja auch schon Anfang 40 bin. Es freut mich sehr, dass auch Leute wie ich, die verschiedene Umwege gegangen sind, diese Anerkennung finden", sagt Hannes Seidl, der in Essen und Graz Komposition studiert hat. Seidl ist im Bereich der Neuen Musik unterwegs – eine experimentelle Form, die aus der Klassischen Musik entstanden ist, sich aber mittlerweile auch für den elektronischen Bereich und für Pop geöffnet hat. "Hannes Seidl beeindruckt durch beneidenswerte Radikalität und Kompromisslosigkeit. Er ist jemand, der sich nie mit Bestehendem zufrieden geben will, sondern lieber nochmal alles infrage stellt und sein ganz eigenes Ding macht", heißt es in der Begründung des Jurysprechers Søren Nils Eichberg. Seidl sei ein Vorbild für viele noch jüngere Komponisten, teilt die Jury weiter mit.

„Neue Musik ist eine Haltung. Dazu gehört alles, was vielleicht nicht ohne Weiteres eingängig ist, was geräuschhaft sein kann, vielleicht auch mit anderen zeitlichen Abläufen arbeitet", erklärt Seidl seine Arbeit. Beruflich habe er sich viel mit dem Musiktheater beschäftigt und immer wieder neue Dinge ausprobiert. Aktuell entwickle er zusammen mit Kindern in Kiel ein Live-Hörspiel. "Wir erzählen da nichts mit Worten, sondern versuchen, alles über Geräusche und Klänge zu vermitteln", sagt der in Frankfurt lebende Musiker. Seinen Bezug zur Geburtsstadt Bremen habe er nie verloren. "Meine Eltern und viele Freunde leben noch in Bremen, deshalb bin ich immer mal wieder da. Mein Vater ist Chorleiter des Osterchorsteinway, da helfe ich manchmal aus, wenn ich in der Stadt bin."