Nur und immerhin zu Beginn dieses vorwiegend launigen Abends schlüpft der österreichische Schauspieler Harald Krassnitzer für einige Sekunden in seine wohl bekannteste Rolle: Im Bremer Konzerthaus Glocke stellt er sich dem Publikum als Moritz Eisner vor und legitimiert sich durch das Zücken einer – angeblichen – Polizeimarke. Trotz dieser telegenen Reminiszenz an den Austro-„Tatort“: Sonderlich viel Verwechslungsgefahr besteht bei Krassnitzers anderthalbstündigen Auftritt unter dem Leitwort „Wiener Melange“ nicht. Zum einen trägt der 58-Jährige seine Haare beim Gastspiel in Bremen, sagen wir mal, strenger als im ARD-Krimiformat; zum anderen wirkt er jenseits seines menschlich, allzu menschlich angelegten Parts als ermittelnder Major immens konzentriert, ja nachgerade pragmatisch. Weder der, nun ja, ausbaufähige Publikumszuspruch noch eine anfangs suboptimale Einstellung des Mikrofons geht auf Kosten seiner professionellen Souveränität.

Jenes Packerl aus literarischen Texten, das Krassnitzer für seinen ausdrucksstarken Vortrag geschnürt hat, umfasst gut ein Dutzend Hommagen an Österreichs Hauptstadt Wien – unter häufiger Berücksichtigung von dessen Kaffeehäusern, diesen längst legendären Treffpunkten von Dichtern und Denkern. Um die Ambivalenz dieser Orte auf den Punkt zu bringen, genügt dem gut gestimmten Schauspieler ein treffliches Bonmot des Schriftstellers und Feuilletonisten Alfred Polgar: „Ins Kaffeehaus gehen Leute, die allein sein wollen, aber dazu Gesellschaft brauchen.“

Entsprechend viel mit Schmäh verbrämte Boshaftigkeit bestimmt den Ton vieler vorgetragener Texte, die – unter anderem – von Stefan Zweig, HC Artmann, Thomas Bernhard und Helmut Qualtinger stammen. Besonders gut kommt beim Auditorium „In der Straßenbahn“ an, eine Miniatur von Gustav Ernst, die das Pöbelpotenzial der Wiener in amüsante Dialoge kleidet. Für intensive Intermezzi sorgt das Quintett Hellbrunner Geigenmusi. Viel Beifall für eine markante Melange aus Wort und Klang.