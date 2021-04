Wer hat Jessi Pohlmann ermordet? Das Ermittlerteam beginnt mit der Arbeit: Hauptkommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov, l-r) und Adam Schürk (Daniel Sträßer), Hauptkommissarinnen Esther Baumann (Brigitte Urhausen) und Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer) sowie Rechtsmedizinerin Dr. Henny Wenzel (Anna Böttcher). (Manuela Meyer)

Ein prächtiger Wald, strahlender Sonnenschein, satte Farben und mittendrin eine junge Tote mit herausgerissenem Herz, Zweig im Mund und abgeschnittenen Fingern - ganz schön harter Tobak für einen Sonntagskrimi. Aber es passt zu den ersten Eindrücken, die man vom neuen Saarland-Tatort bisher gewinnen konnte. „Der Herr des Waldes“ (ARD, Ostermontag, 20.15 Uhr) schließt nahtlos an die Auftaktfolge des Ermittlerteams an, inklusive Rückblenden, expliziter Sprache und des Cliffhangers am Ende.

Die Hauptkommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam

Schürk (Daniel Sträßer) suchen den Mörder der 18-jährigen Jessi. Zum Kreis der Verdächtigen gehören verschmähte Verehrer, militante Vegetarier, genauso wie ein unbekannter Geliebter. Die Hauptkommissarinnen Esther Baumann (Brigitte Urhausen) und Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer) verfolgen dazu die Spur eines international agierenden Serienmörders. Schürks Vater, gerade aus dem Koma erwacht und ansprechend gespielt von Torsten Michaelis, glaubt sogar den Täter zu kennen. Diese Fülle an Schauplätzen so zu orchestrieren, dass es nicht überladen wirkt, gelingt zwar über weite Strecken, sollte aber nicht zum festen Repertoire der Saarland-Reihe werden.

Die idyllische Kulisse einerseits, die drückend angespannte Atmosphäre, die Wut der Protagonisten andererseits: Regisseur Christian Theede vereint das geschickt. Er kontrastiert unaufdringlich, baut Spannung auf und wird dem Drehbuch gerecht, das neben einer griffigen Handlung auch auf vielschichtige Charaktere setzt. Ein großer Wermutstropfen, weil leicht vermeidbar, bleibt. Ein wenig mehr Augenmerk auf kriminalistische Details, zumindest Handschuhe beim Sichern von Beweisen, hätte dem Ganzen gut getan.