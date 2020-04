Schmerzensreich: Rio (Jaime Lorente, links), Stockholm (Esther Acebo) und Denver (Miguel Herrán) haben sich das alles etwas einfacher vorgestellt. (Tamara Arranz)

Nach zwei Staffeln sollte Schluss sein – so hatte es der Erfinder der Serie, Álex Piña, geplant. Doch dann entwickelte sich der spanische Streaming-Hit „Haus des Geldes“ (La Casa de Papel) zur erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Netflix-Produktion, seit Freitag ist nun die vierte Staffel verfügbar. Netflix hat „Haus des Geldes“ mittlerweile an die kanadische Firma Vancouver-Media übergeben, von dort ist zu hören, die Staffeln fünf und sechs sowie ein Spin-off seien in Vorbereitung. Derzeit sind, wie bei vielen Produktionen, die Dreharbeiten allerdings auf Eis gelegt.

Schon die dritte Staffel schlug eine deutlich heftigere Gangart an als die beiden vorherigen: mehr Action, mehr Blut, eine bis ins Extrem getriebene Konfrontation zwischen den Bankräubern mit den Dalí-Masken und der Polizei, die auch vor illegalen Methoden nicht zurückschreckte. Dieses Rezept wird in Staffel vier mit weiteren Umdrehungen versehen, was weiterhin viel Spannung garantiert.

Die bunt zusammengewürfelte Truppe des Superhirns Sergio Marquina, genannt „der Professor“ (Álvaro Morte), sitzt immer noch in der spanischen Zentralbank fest. Im Keller werden die nationalen Goldreserven eingeschmolzen, in der Lobby Geiseln festgehalten. „Nairobi“ (Alba Flores) ist schwer verwundet, die ehemalige Polizeibeamtin und jetzige Komplizin Raquel Murillo Fuentes, Deckname „Lissabon“, (Itziar Ituño) verhaftet worden.

Die Polizei mit der hochschwangeren und erbarmunglosen Ermittlerin Alicia Sierra (Najwa Nimri) an der Spitze scheint im Vorteil zu sein, doch der Professor gibt nicht auf. Dieses Mal allerdings ist die Sache so verfahren, dass eine ausgeklügelte Strategie allein nicht reicht. Es braucht schon einen Informanten aus den Reihen der Ermittler, damit er seine Kollegen in der Bank retten kann. Denn die bekommen es dem Sicherheitschef der Bank zu tun, der sich in dem geheimen Panikraum verschanzt und bereit ist, Amok zu laufen.

Gandía (José Manuel Poga) ist die schwächste Figur, die die Serie bisher vorgestellt hat: ein Rambo-Roboter, der eine Kettenreaktion der Gewalt auslöst, bei der ein Mitglied der Bankräuberbande getötet wird und er selbst schwer verletzt. Durch diesen Handlungsstrang gerät die Staffel nur deshalb nicht zum Abklatsch einfältiger Action-Serien, weil er gekontert wird durch diverse Nebenhandlungen, die cleverer grundiert sind. Da gibt es die schlitzohrige Befreiungsaktion für „Lissabon“, die an die Genie-Streiche vor allem der ersten beiden Staffeln anknüpft. Erneut mit dabei ist zudem der ehemalige Direktor der Banknotendruckerei, der sich weiterhin als eitler und zunehmend sexistischer Clown erweist und Aufruhr unter den Geiseln zu stiften versucht.

Beibehalten haben Drehbuch und Regie die Rückblenden, in denen auch bereits gestorbene Bankräuber zu sehen sind, so der soziopathische „Berlin“ (Pedro Alonso). Nicht alle Szenen geraten überzeugend, doch sie funktionieren als zusätzliches Identifikationsvehikel: Immerhin basiert der Erfolg der Serie zum großen Teil auf der Sympathie der Zuschauer für die Underdogs, die ihre Aktionen nicht nur regelmäßig durch emotionale Verwicklungen gefährden, sondern durch ihre Dreistigkeit die dunklen Seiten der Staatsmacht zutage fördern. Zum Schluss sieht sich der Professor erneut mit einer cleveren Frau konfrontiert – Fortsetzung folgt.

Weitere Informationen

Haus des Geldes. Staffel vier, acht Folgen. Anbieter: Netflix.