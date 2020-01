Mit ihrem Krimi „Bluebird, Bluebird“ um den schwarzen Texas Ranger Darren Mathews hat sich die amerikanische Autorin Attica Locke auch in Deutschland einen Fankreis erarbeitet. Ihr mehrfach preisgekrönter, bereits dritter Roman stand lange an der Spitze der Krimibestenliste. Nun hat der Stuttgarter Polarverlag nicht lange gefackelt und den im September 2019 erschienenen Nachfolger übersetzen lassen: „Heaven, my Home“. Er erscheint in diesen Tagen.

Die Hauptfigur ist wieder Darren Mathews, dieses Mal spielt die Geschichte kurz nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten, und erneut geht es um ein mögliches Hassverbrechen. Ein neunjähriger weißer Junge ist verschwunden, ein Afroamerikaner wird verdächtigt, ihn ermordet zu haben. Mathews wird ins osttexanische Marion County geschickt, um den kleinen Levi zu finden. Pikant dabei: Der Vater des Jungen, der eine Gefängnisstrafe absitzt, gehört der sogenannten Arischen Bruderschaft an. Und auch sein Stiefvater ist Mitglied dieser rassistischen Vereinigung. Darren Mathews soll, bevor Donald Trump im Polizei- und Justizapparat aufräumt, nicht nur den Jungen, sondern auch weitere Beweise finden, die die Arische Bruderschaft als kriminelle, terroristische Vereinigung überführen. Denn bei der Polizei und dem FBI ist man nervös: Der neue Mann im Weißen Haus könnte eine tolerantere Linie gegenüber rassistischen Organisationen vertreten als es bisher der Fall war.

Attica Locke hat erneut einen Krimi mit einem vielschichtigen Plot entworfen, der immer wieder andere Abzweigungen nimmt, ohne jemals konstruiert zu wirken. Texas Ranger Darren Mathews hat mit eigenen Verstrickungen in einen alten Mordfall zu kämpfen; seine Mutter erpresst ihn mit einer Waffe, die dabei verwendet wurde. Auch um seine Ehe mit der Anwältin Lisa steht es trotz des neuen Anlaufs, den das Paar genommen hat, nach wie vor nicht zum Besten.

In Marion County stellt sich der Fall als verzwickter dar als zunächst angenommen. Es geht nicht nur um Ressentiments gegen Schwarze, sondern auch gegen die Ureinwohner, Caddo-Indianer, die einmal mehr übers Ohr gehauen werden sollen. Und dann ist da noch das Flair der Südstaaten, das durch den Ort Jefferson weht, die alten (Gespenster-)Geschichten von Herren und Sklaven und den Inseln, auf die diese geflohen sind. Locke lässt ihrer Geschichte eine elegante Zielstrebigkeit angedeihen, ihr klarer und, wo es angemessen ist, poetischer Stil macht die Lektüre uneingeschränkt zum Vergnügen.

Attica Locke: Heaven, my Home. A. d. Am. v. Susanna Mende. Polar, Stuttgart. 322 Seiten, 22 €.