Volks-Rock’n’Roller: Andreas Gabalier (hier bei einem Konzert im steiermärkischen Schladming) liebt virile Auftritte und huldigt gern der sogenannten guten alten Zeit. (Erwin Scheriau)

Bremen. Glückliches Österreich! Schließlich führt die Alpenrepublik Frauen seit 2012 eigens in der Nationalhymne auf. Zuvor hatte das Parlament unseres Anrainerstaates eine Änderung im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit beschlossen. Vormals hieß es in der ersten Strophe: „Heimat bist du großer Söhne, Volk, begnadet für das Schöne“. Dann lautete der Text: „Heimat großer Töchter und Söhne, Volk, begnadet für das Schöne“. Auch die dritte Strophe wurde abgewandelt: Statt „Einig lass in Bruderchören, Vaterland dir Treue schwören“ werden jetzt Jubelchöre“ besungen.

Den Sänger Andreas Gabalier, dank Müller-Buttermilch ein ganzer Kerl, ficht die „geschlechtergerechte Änderung der Österreichischen Bundeshymne“, eine Festlegung mit Gesetzeskraft, nicht an. Als er 2014 beim Großen Preis von Österreich die alte Version vortrug, kritisierten ihn Politiker der Grünen, der SPÖ und der ÖVP. Die Kontroverse in den Medien hielt wochenlang an und gab dem Kärtner, Jahrgang 1984, so viel Auftrieb, dass er eine Rückkehr zum alten Text forderte. Mit dieser Begründung: „Ich bin sehr für Frauenrechte. Aber dieser Gender-Wahnsinn, der in den letzten Jahren entstanden ist, muss wieder aufhören.“ Glückliches Österreich?

Diese Äußerungen sind nicht die einzigen planvoll lancierten Provokationen des Musikers, der just ein neues Album namens „Vergiss mein nicht“ veröffentlicht hat, das er am 20. Oktober in der Bremer ÖVB-Arena vorstellen will, die ihn auf ihrer Website als „ sympathischen Volks-Rock’n’Roller“ beschreibt. Die Mehrzweckhalle, deren Trägerin im Auftrag der Stadt die Wirtschaftsförderung GmbH ist, wird damit nach dem Konzert der Südtiroler Gruppe Frei.Wild im April binnen weniger Monate bereits zum zweiten Mal Schauplatz eines Auftritts mit bedenklichem ideologischem Hintergrund. Denn unter völkischem Anfangsverdacht steht auch der volkstümliche Künstler Gabalier, der oft mit homophoben und sexistischen Einlassungen auffällt. So sagte er 2015 anlässlich einer Preisverleihung: „Es ist nicht leicht auf dieser Welt, wenn man als Manderl heute noch auf ein Weiberl steht“. Zwar gab es Kritik, aber auch Unterstützung – zumal durch FPÖ-Politiker, die seit Dezember 2017 in Österreich mitregieren.

Übliche Entlastungsrhetorik

Allenfalls halbherzig dementiert Gabalier seine Verortung im rechten Spektrum. Für eine politische Konfession hat es trotz erdrückender Textbelege bislang nicht gereicht. Immerhin aber zur üblichen Entlastungsrhetorik, wenn ihm jemand ein weltanschauliches Etikett anheften will: „Das ist die Intoleranz der anderen Seite, die Toleranz immer predigt, außer wenn jemand eine andere Meinung hat.“

Der rechtspopulistischen FPÖ sprang Gabalier mehrfach bei. Etwa als er im Oktober 2015 anlässlich einer Talkshow im österreichischen Fernsehen in einem Post schrieb, er „habe noch nie eine größere und abgesprochenere Hetzerei gegen eine Person gesehen“ als die in der Sendung geäußerte Kritik an Heinz-Christian Strache. Zwar ist es nicht allein Andreas Gabaliers Unterstützung gewesen, die den Oppositionsführer zum Vizekanzler hat avancieren lassen. Geschadet aber hat sie dem Ansehen dieses xenophoben Patrioten nicht.

Apropos. Wer die Texte des Musikers nach Bekenntnissen durchsucht, wird rasch und oft fündig – und doch wieder nicht. Zwar spickt er seine Songs mit chauvinistischen Versatzstücken. Zugleich verbrämt er seine Gesinnung durch ein lyrisches Wir oder kunstvolle Abschweifungen. Etwa im Lied „Biker“ (2010), in dem er suggestiv die früheren Achsenmächte ins frauenfeindlich unterfütterte Textspiel bringt: „Touren-, Renn- und Harleyfahrer / Herz haben wir ein gesundes / Italiener, Deutsche und Japaner grüßen tun wir uns / und dass mit der Sozia geknuspert wird, ist gewiss / aber nur so fern sie nicht verwandt mit einem ist." Ebenfalls auf dem Album „Herzwerk“ zu hören ist eine Hommage an Männerbünde, wie sie sich nicht einmal Frei.Wild getrauen. In dem reschen Erbauungslied „Mein Bergkamerad", das mit einer deutschen Kriegsauszeichnung spielt, heißt es: „Kameraden halten zusammen ein Leben lang / eine Freundschaft, die ein Männerleben prägt / wie ein eisernes Kreuz das am höchsten Gipfel steht / und selbst dem allerstärksten Sturmwind widersteht."

Mit Heilshymnen an die Heimat kennt sich Gabalier, der bei Auftritten gern den Virilen gibt, gut aus. Das qualifizierte ihn für eine neue Version des vormals von Gitti & Erika interpretierten Alpenhohelieds „Heidi“ und für eine Renovierung des Lummerlandliedes für die Neuverfilmung des Klassikers „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Über die Figur, die in Michael Endes Text (1960) bis zum heutigen Tag das N-Wort im Mund führen darf, heißt es bei Gabalier: „Eine Insel mit zwei Bergen / Und Herrn Ärmels Domizil / Das hat Liebreiz, Etikette / Das hat Anstand, das hat Stil.“

Gabaliers kalkuliert kokette Heimattümelei, die sich in Songtiteln wie „Meine Heimat“, „Heimatsöhne“ und „Vergiss die Heimat nie“ (Auswahl) spiegelt, kultiviert Anspielungen auf völkische Ästhetik: Es braucht wenig Fantasie, um auf dem Cover des Albums „Volks-Rock‘n’Roller“ (2011) ein nationalsozialistisches Symbol zu identifizieren. Besagtes Bild zeigt den Austro-Künstler in einer beachtlichen Verrenkung, die an sportive Leni-Riefenstahl-Ästhetik gemahnt: Eine „dynamische Körperpose, die sehr an ein Hakenkreuz erinnert", sah die Zeitung „Standard“. Gabalier indes, Virtuose der Vernebelung, redete sich heraus. Kann ein Nazi-Sympathisant sein, wer zur Krachledernen eine Elvis-Tolle zur Schau trägt und alpenländische Volksmusik mit 50er-Jahre-Schlagern und Rock-Elementen mischt? Wohl nicht. Und doch legt sich bei diesem Volksempfänger neuen Typs stets ein bemäntelnder Schunkelgestus über Blut-und-Boden-Reminiszenzen und harsche Macho-Haltungen: „Fesche Madl brauchn flotte Buam, hollero / zum Zuwadruckn, Liabm und zum Gspiarn / Wei ma euch bussln wenns es brauchts.“

In der Grauzone

Dass der Grauzonenbewohner auf Political Correctness pfeift, zeigte sich auch, als er 2017 auf Facebook Bundespräsident Alexander van der Bellen verspottete. Mit einem Tischtuch als Kopftuch und einem Glas Schnaps in der Hand kommentierte er Aussagen des Grünen-Politikers zur wachsenden Islamophobie. Auf seinem neuen Album gibt es neben nostalgischen Songs, die 90er-Jahre („Verdammt lang her“) und große Lieben („Ewig“) feiern, eine Nummer, die zu betrachten sich lohnt: „Kleine steile heile Welt“ heißt der Track, in dem Gabalier in Mundart dem Eigenen huldigt: „I glaub an mei Land und die ewige Liab / Nix is mehr daham als ein Schnitzel aus der Pfann / Tradition leben, mit der Zeit gehen / So wie’s früher in der Milka-Tender-Werbung war.“ Es folgt eine Strophe, deren zweite Zeile Musik in den Ohren des deutschen Innenministers Seehofer sein muss – „In einem christlichen Land hängt ein Kreuz an der Wand“ – und erneut die Apotheose kerniger Kerle: „i glaub an klesch kaltes Bier / das mir a fesche, kesse, freche Kellnerin serviert / an Schädelweh nach dem Saufen geh’n / Eisenbiegen beim Armdrücken nie verlier’n / Harte Arbeit macht einen Mann.“

Gabalier versteht den Text als Ermunterung für verzagte Patrioten. Es gebe viele Menschen, die sich mit der Vaterlandsliebe „nicht mehr identifizieren können oder wollen, die sich für vieles schämen und sagen, dies und das ist verrucht oder nicht mehr zeitgemäß“, sagte er in einem Interview. Sein Lied solle besagen: „In Summe herrscht bei uns eine große Lebensqualität und Lebensfreude im Volk, doch wenn Wahlen sind, bringen die Medien es zustande, dass die Leute anfangen, sich zu spalten.“ Überhaupt ist Medienschelte, wie unter Rechtsaußenparteigängern üblich, für Gabalier ein Erklärungspassepartout. Sei es, dass er damit Anfeindungen der FPÖ erklärt; sei es, dass er damit begründet, warum er in die sogenannte rechte Ecke gedrängt wird. „Wissen Sie, wenn man den Erfolg hat, hat man immer auch Gegenwind. (...) Man muss einfach irgendwann lernen, den Gegenwind liegen zu lassen.“

Gesagt, getan. Obwohl die Würdigung von Heimat und zünftiger Tracht „von vielen Seiten zu Unrecht beschmutzt worden“ sei. Das aber, sagt Gabalier in einer Aufwallung zwischen Pop und Populismus, Pose und Posse, „lasse ich nicht zu. Selbst wenn wir in Hamburg spielen, kommen 30000 oder 40000 Leute in Dirndln – ich weiß gar nicht, wo man die in Hamburg kaufen kann.“

Streit scheut der Heimatsänger nicht, wenn wieder mal Gegenwind dräut. So erhob er – letztinstanzlich abgewiesene – Klagen, nachdem der Intendant des Wiener Konzerthauses, Matthias Naske, 2017 in einem Interview geäußert hatte, er würde Gabalier nicht auftreten lassen, „weil das Signale sind. Man muss wissen, wer Gabalier ist und wofür er steht."