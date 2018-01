Ein Rückblick auf das Wochenende

Helene Fischer bringt Bremen ins Schlagerfieber

Bremen war am Wochenende im Schlagerfieber: Helene Fischer lockte am Samstag und Sonntag insgesamt 18.000 Besucher in die ÖVB-Arena. Am Schlagerstar scheiden sich aber auch die Geister.