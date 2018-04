Kommt 2019 nach Bremen: Musiker und Humorist Helge Schneider. (FR)

Jazz-Musik und absurde Komik: Helge Schneider gilt als einer der schrägsten Humoristen Deutschlands. Er ist Quatschmacher und Entertainer und kann alle diese Qualitäten zu einem abendfüllenden Programm verbinden. Und das ist so erfolgreich, dass er für seine 2019 angekündigte Tournee gleich an zwei aufeinanderfolgenden Terminen in Bremen spielen wird.

Am 8. und 9. Februar 2019 ist der Endsechziger in der Glocke zu Gast. Hier wird er sein Programm „Ordnung muss sein“ vorstellen, das laut Ankündigung jede Menge Lyrik, Poesie, Jazz, Kunst und Quatsch enthalten wird. Karten für die beiden Auftritte sind ab 16. April über das Ticketportal Eventim erhältlich. Der reguläre Vorverkauf beginnt am 23. April. Dann sind die Karten über alle bekannten Tickethändler zu erhalten. (haf)