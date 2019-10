Da ist sie wieder, die Außenseiter-Truppe um die trinkfeste Hamburger Staatsanwältin Chastity Riley. Der 65. Geburtstag eines Kollegen soll gefeiert werden, ausgerechnet in einem piekfeinen Hotel am Hamburger Hafen. Das ist eigentlich nicht der richtige Ort für all die angeknacksten Existenzen, und es geht natürlich nicht gut. Geiselnehmer stürmen die Bar – und sind merkwürdig nett zu allen, nur zu Konrad Hoogsmart nicht. Dem gehört viel auf dem Kiez, auch das piekfeine Hotel.

„Hotel Cartagena“ heißt der neue Krimi von Simone Buchholz, 2017 mit dem Radio-Bremen-Krimipreis ausgezeichnet. Buchholz lebt auf St. Pauli, dort spielen auch ihre Thriller. In „Mexikoring“ (2018) über kriminelle Clans gönnte sie sich zudem einen Ausflug nach Bremen. In ihrem neuen Buch sind Kolumbien und Curaçao die Schauplätze eines zweiten Erzählstrangs. In dem spielt Henning Garbarek die Hauptrolle, ein Hamburger ohne Plan fürs Leben, der sich in Südamerika anspülen lässt. Dort wird er der Laufbursche eines Drogenbarons und lebt ganz gut. Doch dann fliegt alles auf und Henning zerbricht fast. Seine (Rache-)Geschichte verschränkt Buchholz mit der Ich-Erzählung der Staatsanwältin in der Hotel-Bar und geht von Anfang an ein sehr hohes Tempo. Das hält sie mühelos durch – dank des für sie typischen schroff-knappen Schnoddertons, der immer wieder ins Atemlose kippt. Und natürlich lebt die Geschichte erneut davon, dass Buchholz meisterhaft mit wenigen Sätzen glaubwürdige Charaktere aufs Papier wirft. Da sieht man gerne darüber hinweg, dass „Hotel Cartagena“ inhaltlich dünner und vorhersehbarer ist als die Vorgänger.

Simone Buchholz: Hotel Cartagena. Suhrkamp Nova, Berlin. 228 Seiten, 15,95 €.