Herbert Grönemeyer tritt 2019 in der ÖVB-Arena auf. (dpa)

Drei Jahre nach seiner "Dauernd Jetzt"-Tour kehrt Herbert Grönemyer zurück auf die Bühne. Im kommenden Jahr startet im März die Arena-Tour des 61-Jährigen und auch in Bremen wird er Station machen.

Drei Tage nach dem Start der Tournee in Kiel wird Grönemeyer, dessen letzten zehn Alben jeweils die Chartspitze in Deutschland erklommen, am 8. März in der ÖVB-Arena auftreten.

Der Vorverkauf für das Konzert in Bremen sowie die anderen zwölf Auftritte in Deutschland, der Schweiz und Österreich, beginnt am Donnerstag, 15. März, um 10 Uhr auf der Homepage von Ticketanbieter Eventim. Der offizielle Verkauf an allen Vorverkaufsstellen beginnt zwei Tage später am 17. März. (sei)