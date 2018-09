Wiederum eine sehr lustige Komödie über den Clash zweier Kulturen hat der französische Regisseur Philippe de Chauveron gedreht, dem 2014 mit dem Eheanbahnungslustspiel „Monsieur Claude und seine Töchter“ ein Überraschungserfolg in Europa glückte. Sein neues Werk „Hereinspaziert!“ erzählt vom arrivierten Sachbuchautor Jean-Etienne Fougerole (Christian Clavier), der in seinem jüngsten Buch an Frankreichs Elite appelliert, nicht nur Herzen, sondern auch Brieftaschen für sozial Benachteiligte zu öffnen. Pech für ihn, dass er in einer TV-Debatte dazu aufgefordert wird, mit gutem Beispiel voranzugehen. Daher fällt prompt eine Roma-Familie in seinem feudalen Anwesen ein. Während Fougerole erst in die Rolle des Gastgebers wachsen muss, fühlen sich seine Schutzbefohlenen um Familienoberhaupt Babik (Ary Abittan) gleich daheim. Der anarchische Film, bis in die Nebenrollen grandios besetzt, spielt souverän mit Klischees. Und so märchenhaft der Ausgang dieses raffinierten Migrationsdramas sein mag, so alternativlos ist er.