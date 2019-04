Riskante Recherchereise: Reporter Ryszard Kapuściński (links sitzend) gerät 1975 in Angola zwischen alle Bürgerkriegsfronten. (Pandorafilm)

Bremen. Voreilig meldete das Nachrichtenmagazin Der Spiegel im Juli 2013 unter der Zeile „Animierter Zeitzeuge“, in zwei Jahren werde ein Film ins Kino kommen, der auf einem Buch des polnischen Journalisten Ryszard Kapuściński (1932-2007) fuße: „Wieder ein Tag Leben“, eine dramatische Innenansicht jenes Bürgerkriegs, der nach der Flucht der portugiesischen Kolonialherren im Jahr 1975 das südafrikanische Angola verheerte.

Tatsächlich dauerte die Fertigstellung der Literaturadaption bis 2018. Das Warten hat sich gelohnt. Auch wegen der unkonventionellen Machart, die dem Werk unter anderem den Europäischen Filmpreis eintrug. Der spanische Filmemacher Raúl de la Fuente und sein polnischer Kollege Damian Nenow haben sich der Kriegsimpressionen des seinerzeit einzigen Auslandskorrespondenten der polnischen Nachrichtenagentur PAP in einer zwar gewöhnungsbedürftigen, insgesamt aber stimmigen Mixtur aus Animationsfilm und Dokumentation angenommen.

Diese Ästhetik, die für den Zuschauer zusehends an sogartiger Faszination gewinnt, erlaubt dem Regisseur das beglaubigende Einblenden von Zeitzeugen. Das ist von Belang, weil der Wahrheitsgehalt einiger Texte des engagierten Reporters und stupenden Schriftstellers Kapuściński ein ums andere Mal von parteiischen Kreisen angezweifelt wurde.

Dass jeder bewaffnete Konflikt zu einer Stellungnahme nötigt, lies: nicht objektiv abzubilden ist, ahnte schon Klein-Ryszard, der im Zweiten Weltkrieg erste prägende Erfahrungen mit Gewalt und Tod, Flucht und Vertreibung machte. Eine animierte Szene des Films zeigt das Kind, das der Reporter war, unter einem apokalyptischen Himmel, aus dem sich bombende Flugzeuge nähern.

Mehrfach lässt das Regieteam den animierten Helden in Angola über den Sinn seiner Arbeit räsonieren: Der Hochrisiko-Akteur will Zeugnis ablegen und den Opfern eine Stimme, ein Gesicht geben. Das leistet der seinem Werk gewidmete Film auf anrührende Weise.

Zu Beginn sieht man den Journalisten in der angolanischen Kapitale Luanda, in der ebenso „Confusão“ herrscht, das schiere Chaos, wie im Rest des umkämpften Landes, das mit dem Abzug der Kolonialmacht die Bühne für einen Stellvertreterkrieg zwischen den USA und der Sowjetunion abgibt. Anfang 40 ist der Reporter, unrasiert, kein Springinsfeld und doch von einer nervösen Energie getrieben, die ihn am Vorabend der Unabhängigkeit zu waghalsigen Schritten verleitet.

Ins Herz der Finsternis will Kapuściński, der sich als teilnehmenden Beobachter versteht, trotz aller Warnungen vordringen, in den Süden Angolas, um mit Kriegsakteuren zu sprechen und sich ein Bild von den Frontverläufen zu machen. Seine dreimonatige Reise, ein Nachtmahr sondergleichen, lässt ihn nicht unverändert. Vor allem nach der Ermordung der Rebellenführerin Carlota, mit der er gerade zarte Bande zu knüpfen begonnen hat.

Zu ihrem Gedächtnis, als ihr ideelles Vermächtnis, so beschließt er, wird er jene Schrecken des Krieges nachzeichnen, die der animierte Teil des Films finster nachvollzieht – etwa mit verstörenden Bildern einer mit Leichen übersäten Straße. Das wirkt dank popkultureller Gewandung zwar oft effekthascherisch, ja passagenweise obszön – und zieht den Betrachter doch in den Bann eines Bombardements gewaltförmiger Bilder.

Insofern sind es wohltuende Brechungen, die „Another Day Of Life“ durch das dokumentarische Material unterlegt werden, das etwa ein Viertel des 86-Minüters ausmacht. Dann sieht und hört der Zuschauer aktuelle Stellungnahmen vormaliger Kapuściński-Weggefährten und Zweckbündnispartner, die ihren Blick auf den Krieg und seinen Chronisten schildern, der womöglich etwas zu furchtlos und hemdsärmelig charakterisiert wird.

Dennoch leistet der Film zweierlei. Er erinnert an die Geburtsstunde eines blutigen Konflikts, der erst im Jahr 2002 befriedet wurde. Und er gemahnt an die persönlichen Risiken, die Kapuściński, dieser Herold der Toten, auf sich nahm, um auf dem Schauplatz der Schrift kundzutun, was der Mensch dem Menschen antun kann.

Weitere Informationen

Vorführungen im City 46: 8., 14. und 27. April, 20.30 Uhr; 10., 20., 24. und 30. April, 18 Uhr.