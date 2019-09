Unsere Beste: Die 37-jährige Schriftstellerin Nora Bossong ist in Bremen aufgewachsen und lebt in Berlin. Beheimatet ist sie überdies in vielen Gattungen: Vor ihrem aktuellen Roman legte sie einen Essay und einen Lyrikband vor. (Jens Kalaene)

Bremen. Wenn die Namen zweier Romanfiguren lautmalerisch so innig harmonieren wie Mira und Milan, sollten die Leser skeptisch sein, was die Gestaltungsmöglichkeiten einer gemeinsamen Zukunft im Verlauf des Buches anbelangt. Jedenfalls in einem Text der gebürtigen Bremerin Nora Bossong, deren Prosaarbeiten für die Protagonisten oftmals wirklich widrige Wendungen bereithalten. In „Schutzzone“, ihrem jüngsten Werk, führt die 37-Jährige virtuos vor, was alles zwischen Menschen treten kann, die einander schätzen, vertrauen, womöglich gar lieben. Insbesondere dann, wenn es nicht nur private Umstände sind, die sie aneinander binden, sondern auch und gerade politische.

Mira, Nora Bossongs wortgewandte Ich-Erzählerin, ist ein spätes Kind der alten Bundesrepublik. Sie ist Mitte der 80er-Jahre in der damaligen Hauptstadt Bonn geboren worden und nach dem Studium mehr zufällig denn planvoll bei den Vereinten Nationen gelandet. Ihre Erlebnisse und Missionen schildert sie rückblickend – und auffällig lückenhaft.

Unzuverlässige Erzählerin

Zwar ist das Jahr 2017, die Gegenwart ihres Erzählens, jene Zeit, an der sich die Verlässlichkeit ihrer Rekonstruktionsarbeit bemessen sollte. Allein: Ob dieser situativ verschwiegenen Fährfrau durch Zeiten und Räume tatsächlich zu trauen ist, erweist sich zusehends als fraglich. Denn Mira, eine mit allen rhetorischen Volten gewappnete Krisendiplomatin, tritt so häufig als unzuverlässige Erzählerin auf, dass schon die schiere Vielzahl der Leerstellen, um die ihre Rede kreist, einem Alarmsignal gleicht.

Selbst wenn nicht jede Unbestimmtheitsstelle auf eine verhohlene Katastrophe weisen muss, so irritiert sie neben dem Lesefluss zunehmend auch das Zutrauen des Lesers in die Lauterkeit der Erzählinstanz. Diese Art der Verwirrung kultiviert Nora Bossong in „Schutzzone“ wiederholt auf kunstvolle Weise. Damit kommentiert sie wie beiläufig auch die Fragwürdigkeit der hehren Parolen, mit denen die Kapitel des ambitioniert konzipierten Romans überschrieben sind: Wahrheit. Frieden. Versöhnung. Gerechtigkeit.

Weil Zweifel angebracht sind, ist auch das mit Vorsicht zu genießen, was der Text über besagten Milan zu verraten vorgibt, der mit Mira alliteriert, dass es eine Art hat. Milan, der gleichfalls aus Bonn stammt und acht Jahre älter ist als Mira. Milan, bei dessen Familie sie als Zehnjährige zeitweilig lebte, als ihre Eltern vor der Trennung standen. Milan, der Diplomatenspross, der seinerseits in den diplomatischen Dienst eintrat. Mira begegnet ihm nach mehr als zwei Jahrzehnten in Genf wieder, wo sie in einer UN-Delegation arbeitet, die das geteilte Eiland Zypern auf Dauer befrieden soll. Die Beziehung zu dem verheirateten Milan, der ihr abwechselnd brüsk und zugewandt gegenübertritt, beseelt sie und macht ihr, die äußerlich oft die Coole mimen muss, gleichzeitig große Angst.

Von dieser emotionalen Ambivalenz, die auf sporadische Ausnahmezustände auch und gerade bei dieser vermeintlich gefestigten, ja kontrollierten Figur weisen, zeugen innere Monologe, die Nora Bossong dem Handlungsgerüst einflicht – und die nicht selten den Tatbestand düsterer Andeutungen erfüllen. Etwa dieser: „Wir haben den Krieg nicht gewollt, Milan, das stimmt doch, oder? Bitte sag mir, dass das stimmt.“ Oder jener: „Und wenn du dich jemals gefragt hast, warum es das Böse gibt, dann weißt du es jetzt, Milan: damit die Welt nicht umkippt, nicht ins Ungleichgewicht gerät in genau diesem Moment, in dem alles gut ist.“

Heilloses Burundi

Dass die Welt jederzeit umkippen und sich in ein veritables Herz der Finsternis verwandeln kann, dürfte der privat wie politisch um Stabilität ringenden Mira spätestens seit ihrer aufwühlenden Zeit in der Metropole Bujumbura in Burundi bedrohlich vor Augen stehen. Im Jahr 2012 entsenden die UN sie in das ostafrikanische Land, dessen Zustand heillos anmutet: Völkermord und weitere ethnische Konflikte, außergerichtliche Verhaftungen und Hinrichtungen, Folter, Massaker und andere (Kriegs-)Verbrechen. Nicht zu vergessen: die Ausbeutung und der Missbrauch von Waisen und Straßenkindern. Wie soll dieser Horror aufgearbeitet, wie kann er auch nur halbwegs punktgenau formuliert werden, und wessen Partikularinteressen bedient das fortgeerbte Unrecht?

Es ist für die Hauptfigur ein denkbar krasses Missionsfeld, das Nora Bossong beispielhaft anführt, um damit eindringlich den denkbar engen Möglichkeitsspielraum der Vereinten Nationen zu skizzieren. Mit der Wahrheit, dem bekanntlich ersten Opfer von Kriegen, verwischen zusehends auch andere Kategorien, denen sich die mit wenig Macht ausgestattete Weltorganisation verpflichtet fühlt. Zeugenschaft beispielsweise. Was ist in einem verheerten Staatsgebilde von plastischen und drastischen Protokollen über Gewalttätigkeit zu halten, und wie – falls überhaupt – lassen sie sich objektiv bewerten? Und was besagt Miras merkwürdige Begegnung mit einem General namens Aimé, einem mutmaßlichen Warlord, der beim Grillen über den Sinn von Martern und über die Notwendigkeit einer Weltgemeinschaft räsoniert?

Der wandelbaren und wunderbar neugierig gebliebenen Schriftstellerin Nora Bossong ist nach einem Roman über den italienischen Kommunisten Antonio Gramsci („36,9°“), einem klugen Essay über käuflichen Sex und einem ungewöhnlich politischen Gedichtband („Kreuzzug mit Hund“) ein sehr komplexes Buch über die filigranen Verästelungen von Macht und Sprache gelungen. Es ist „Schutzzone“ daher unbedingt zu wünschen, dass es am 17. September auf der sogenannten Shortlist zum Deutschen Buchpreis steht.

Nora Bossong: Schutzzone.

Suhrkamp, Berlin.

332 Seiten, 24 €.