Zhe Wang wird für ihre Videoarbeit "My Working Parents" mit dem Karin-Hollweg-Preis ausgezeichnet. (Franziska von den Driesch)

Die 1988 in Jiangsu, China geborene Zhe Wang wurde am Freitagabend mit dem diesjährigen Karin-Hollweg-Preis ausgezeichnet. Die Meisterschülerin der Hochschule für Künste Bremen (Hfk) hat die Jury, bestehend aus Vertretern Bremer und Delmenhorster Kunsteinrichtungen, mit ihrer Videoarbeit „my working parents“ überzeugt. Zu sehen ist diese aktuell zusammen mit den Arbeiten von 13 anderen Künstlern in der Meisterschülerausstellung „Mesh“ in der Weserburg.

Zhe Wangs Arbeit beschäftigt sich mit dem Arbeitsalltag ihrer Eltern. "9 x 235 x 30 = 63 450" – diese Formel steht zu Beginn von der Arbeit, die Zahl am Ende steht für die Lebensarbeitszeit eines einzelnen Menschen – in diesem Fall für die von Zhe Wangs Mutter, die gerade in den Altersruhestand gegangen ist. Im Video verfolgt die Künstlerin durch die Kamera das Berufsleben ihrer beiden Eltern in einer chinesischen Großstadt. Per Split-Screen werden die einzelnen Sequenzen nebeneinandergesetzt und immer weiter vervielfacht, bis man das Geschehen auf den einzelnen Bildausschnitten kaum noch wahrnehmen kann.

Jury: Große Themen in einem starken Bild

"In einer bemerkenswert eigenständigen Form wirft Zhe Wang zutiefst menschliche Fragen nach dem Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft, von Müssen und Wollen, von Zwang und Freiheit auf", heißt es in der Begründung der Jury. "Große Themen, für die sie ein starkes Bild findet." Die Arbeit rege zum Nachdenken über unsere zeitgenössisch sehr aktuelle und kulturell sehr unterschiedliche Auffassung von Arbeit, Familie und Leben an, heißt es weiter.

Der Karin-Hollweg-Preis wird durch die Unterstützung der Karin-und-Uwe-Hollweg-Stiftung ermöglicht. Er gehört zu den bedeutendsten und mit 15.000 Euro hochdotiertesten Förderpreisen aller Kunsthochschulen in Deutschland. Die Hälfte des Preisgeldes geht direkt an die Künstlerin, die andere Hälfte fließt in die Realisierung einer Einzelausstellung in einer Bremer Einrichtung.