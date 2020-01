Wo ihre Sprache nicht verstanden wird, kommunizieren die „African Angels“ mit ausdrucksstarkem Tanz. (Karsten Klarna)

Ob sie singen wie die Engel? Mag sein. Aber authentische Aufnahmen vom Jubel himmlischer Heerscharen stehen als Vergleich leider nicht zur Verfügung. Unbestritten ist indes, dass der Cape Town Opera Chorus, der derzeit mit seiner selbstbewusst betitelten Show „African Angels“ („Afrikanische Engel“) tourniert, anno 2013 unter 1500 Nominierten aus 41 Ländern zum Chor des Jahres gekürt wurde. Zu Recht, wie die Zuhörer in der Glocke erfahren durften.

Vielfältiges Programm

Die insgesamt 18 Sängerinnen und Sänger verfügen allesamt über außergewöhnliche Stimmqualitäten, mit denen sie chorisch und solistisch brillierten. Nahezu im Dauereinsatz wirbelt dabei am Klavier der musikalische Leiter des Ensembles, der gebürtige Portugiese José Dias. Seine kraftvollen Akkorde riefen die muntere Truppe auf die Bühne. Die bodenlangen, ethno-gemusterten Kleider der Frauen wirkten dabei wie ein passend vielfarbiges Abbild des mit Verve präsentierten abwechslungsreichen Programms, das gleichsam die vielen Facetten südafrikanischer Musik widerspiegelte. Nur kurz bewegte sich der Chor auf klassischem Opern-Terrain: Der Glockenchor (aus R. Leoncavallos „Der Bajazzo“) ­bildete den klangvollen, gestisch dezent unterlegten Auftakt; genau so hätte es in jedes europäische Opernhaus gepasst. Das folgende „It‘s a grand night for singing“ geriet dagegen schon deutlich schwungvoller, mit verliebten Blicken und heiterem Schunkeln im Dreiertakt. Eine Vielzahl von Emotionen verströmte das von überbordender Sehnsucht durchdrungene, a cappella vorgetragene Spiritual „Soon I will be done“ in einer rhythmisch komplexen Version.

„Wenn ich singe, dann feiere ich“, heißt es in einer afrikanischen Weisheit. Und das kam gleichermaßen in den wehmütigen wie auch heiteren afrikanischen Traditionals voll zum Ausdruck. Da wurde mit geradezu inbrünstiger Wucht intoniert, ausgelassen getanzt, herzzerreißend geklagt oder in höchsten Tönen jubiliert, dieweil szenische Aktionen recht gut Aufschluss gaben über die (sprachlich zumeist kaum nachvollziehbaren) Textinhalte. Das anfangs etwas steif wirkende Bremer Publikum ließ sich zunehmend mitreißen vom Elan und der schier ungezügelten Lebensfreude der Akteure, die sich mit „Oh happy day“ und dem jazzig-synkopisch arrangierten „Ev‘ry time I feel the spirit“ in die Pause verabschiedeten.

Nicht minder viel­gestaltig ging es danach weiter. Zunächst mit einem eindrucksvoll vorgetragenen Johnny-Clegg-Medley, darunter eine ergreifende Szenerie beim Song „Scatterlings of Africa“, der im Call-and-Response-Gesang den Traum der Verstreuten Afrikas und deren Wunsch nach einer besseren Zukunft thematisiert. Die Aufforderung „Freunde, nicht diese Töne, sondern lasst uns andere, freudenvollere anstimmen!“ samt folgender, leicht verkürzter „Ode an die Freude“ (aus Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie) wirkte trotz emphatischer Ausführung etwas deplatziert angesichts der mit Herzblut angestimmten, von der gleißenden Sonne Südafrikas durchdrungenen Lieder – selbst solcher mit gefühlvollen Lamentos, die letztlich jedoch immer wieder von Fröhlichkeit und uneingeschränktem Optimismus verdrängt wurden.

Ein äußerst ­inniges, zart tremolierend gestaltetes „Va ­pensiero“ (aus G. Verdis „Nabucco“) sorgte ebenso wie das fast schon mystische Traditional „Indodana“ und ein mit dramatischer Note angestimmtes „The impossible dream“ für reichlich Gänsehautmomente. Munterkeit und Frohsinn pur dann bei „Baba Yetu“, der zum Hit gewordenen afrikanischen Version des biblischen Vaterunsers. Die überschwänglich heiteren Zugaben gingen dann nahezu unter in den frenetischen Ovationen des restlos begeisterten Publikums.