Verborgen und doch auch sichtbar: Die Bremer Philharmoniker im Orchestergraben des Theaters Bremen nach der Aufführung. (Christina Kuhaupt)

Auf der Bühne ereignet sich ein Drama. Mord, Exzess, Verführung – direkt hinter den Musikern. Es knallt und poltert, es schmettert und stöhnt. Doch die Bremer Philharmoniker müssen sich konzentrieren. Der Blick ist gen Noten gerichtet, das Stück von Mozart ist anspruchsvoll. Von Don Giovannis Eskapaden erleben die Musiker im Orchestergraben wenig. Nur in kurzen Pausen schauen sie hinter sich schräg hinauf zur Bühne. Wie fühlt er sich an, dieser besondere Arbeitsplatz im Verborgenen?

Ines Köhler sitzt am Horn ganz hinten in der Tiefe des Grabens. Keine Chance für einen Blick auf die Orgie. Anders als beim Konzert in der Glocke müssen die Musiker hier im Theater vor allem Begleitung der Opernsänger sein: „Wir sehen sie eigentlich nicht, sondern müssen immer auf alles hören, darauf reagieren. Und natürlich auf den Dirigenten.“

Schon der Zugang zum Orchestergraben liegt verborgen. Von der Bühnenpforte hinterm Theater geht es für die Künstler Flure, Treppen und Türen entlang. Auf dem Weg sind vor der Aufführung Instrumente und Gesang zu hören: das Aufwärmprogramm. Schon lange bevor es losgeht sitzen die ersten Philharmoniker im Orchestergraben und spielen sich ein. Auf den Notenständern liegen erleuchtet von Lampen blaue Hefte parat: „Mozart – Don Giovanni“. Der Orchestergraben tut sich zwischen Bühne und Publikum auf. Die Philharmoniker tragen schwarze Kleidung, um so wenig wie möglich aufzufallen, um so wenig wie möglich vom Spiel abzulenken.

Immer mehr Musiker kommen nun an ihren Platz und stimmen sich auf die Oper ein – ein herrliches Tonwirrwarr. Über dem Graben schwebt der rote Vorhang geschlossen. Um kurz vor 18 Uhr klingelt es. Die Trommeln sind zu hören. Dirigent Hartmut Keil ist nun auch da. Bald ist es komplett dunkel im Saal. Die Musiker erheben sich. Es geht los.

Im Orchestergraben ist der Klang überwältigend, denn die Musik ergreift, rührt und bewegt unmittelbar. Die Geigenstöcke heben und senken sich. Hier weiß jeder, was er tun muss. Hektik gibt es nur für wenige Sekunden, wenn die nächste Seite im Notenheft aufgeschlagen werden muss. Schnell wechselt die Stimmung von fröhlich-fulminant zu dramatisch-bedrohlich. Eine Männerstimme erklingt: Ist das Don Giovanni?

Lenamaria Kühner spielt die zweite Geige im Orchester. Das Theater habe seine eigene Magie, sagt die Violinistin: „Im besten Fall sind wir Teil davon.“ Die Magie dauert mit Pause drei Stunden – Ausdauer ist gefragt.

Nur für wenige Momente ruhen die Philharmoniker. Dirigent Keil, Erster Kapellmeister am Theater Bremen, spielt dann selbst mit Verve Hammerklavier. Wenn seine Kollegen wieder einsetzen müssen, gibt er ein Zeichen, hebt beide Arme in die Höhe: jetzt bereit halten! Seinen Kollegen zeigt er seine Begeisterung: Keil strahlt und deutet, wenn das Publikum klatscht, ebenfalls sacht Applaus an. Sanft streicht er mit der linken Hand durch die Luft, duckt sich beinahe und schnellt wieder hinauf, atmet tief ein. Und dann und wann schüttelt er auch mit dem Kopf und legt den Zeigefinger an die Lippen.

Selbst von der Seite aus sind von Donna Anna oder Leporello höchstens Schatten zu sehen. Und irgendwann am Bühnenrand ein Mann in Glitzerjacke und Hose in Pink. Das muss er sein! Auch Kühner kann als zweite Geige meist nur das Geschehen am Bühnenrand verfolgen. Dennoch wissen die Philharmoniker, was Don Giovanni treibt. Viele haben sich die Inszenierung vorher angeschaut. „Das finde ich wichtig, weil wir begleiten.“ Opern zu spielen, müsse man regelrecht lernen, die Konzentration zu halten und nicht den Überblick zu verlieren: Wo bin ich eigentlich? Was mache ich hier?

Erst als das Stück schon eine Weile läuft fällt auf, dass zwei Notenhefte vertauscht sind: Kühner tauscht amüsiert mit ihrer Kollegin. Im Orchestergraben sitzen alle noch näher beieinander als sonst, obwohl heute mit fast 40 Musikern nur eine kleine Besetzung da ist. Ansonsten sei hier wirklich jeder Zentimeter ausgefüllt. „Das heißt, man muss sich ganz gut verstehen im Graben.“ Das habe aber was Komplizenhaftes: Weil man nicht so im Fokus stehe, könne man sich auch mal einen netten Blick zu werfen oder einen Scherz machen.

Dirigent Keil wünscht sich etwas mehr Platz. Dennoch: „Der Orchestergraben ist ein ganz wunderbarer Arbeitsplatz. Ich liebe das sehr.“ Ganz verborgen, betont Hornistin Ines Köhler, sei man zudem nicht – je nachdem, wo man sitze: „Wir wissen, dass das Publikum uns sehen kann. Man ist nicht privat da unten.“ Die Reaktionen sei ebenfalls zu erleben. „Auf jeden Fall spürt man auch die Energie des Publikums. Ob es gefällt oder nicht, ob sie lachen, ob sie aufmerksam, ob sie still sind, ob sie husten. Das kriegt man alles mit“, sagt Keil. Die Kommunikation mit den Zuschauern sei wichtig: „Dafür machen wir das ja. Das soll keine Einbahnstraße sein.“ Allerdings sei er persönlich froh, in die vertrauten Gesichter der Kollegen zu schauen.

Violinistin Kühner gefällt Mozarts „Don Giovanni“: „Es ist ein tolles Stück!“ Die Oper sei fordernd, aber das mache ja auch Spaß. Dirigent Keil stimmt ein: „Das ist sicherlich eine der schönsten Opern, die man sich vorstellen kann – ein Geschenk, das machen zu können.“

An diesem Abend spielt sich das Drama allein auf der Bühne ab. „Uns ist aber mal ein Sänger in den Graben gefallen – bei ‚Figaros Hochzeit‘“, sagt Hornistin Köhler. Er sei vom Licht geblendet worden, einen Schritt zu weit gegangen und lag im Graben. Es sei nichts Schlimmeres passiert, nur die Vorstellung war damit zu Ende. Über dem hinteren Teil des Orchesters ist ein Netz gespannt. Immer wieder kann es passieren, dass Requisiten in den Graben hinein fliegen oder Wasser spritzt. „Der Arbeitsplatz ist nicht ganz ungefährlich, aber wir wollen es mal nicht übertreiben“, sagt Dirigent Keil. Köhler stimmt zu: „Es ist halt live.“

Überhaupt muss das Orchester schnell reagieren, wenn etwas auf der Bühne passiert: jemand zu früh einsetzt oder sich verspätet. Im Orchester vor Keil wurde es sogar mal duster für ein paar Minuten. „Im ‚Holländer‘ ging das Licht aus. Die Hälfte des Grabens war dunkel“, erinnert er sich. „Ich dachte, was passiert jetzt? Müssen wir abbrechen? Der ‚Holländer‘ geht ja ohne Pause durch. Ich habe es bewundert, wie die Kollegen auswendig weitergespielt haben.“ Alles ging gut aus.

Zum Finale kommen drei Posaunenspieler in den Graben. Einer der Violinisten dreht sich zu den Kollegen um und begrüßt sie mit einem Lächeln. Er bläst übertrieben die Backen auf: Die Hörner sind zu hören. Am Bühnenrand ist nun Don Giovanni mit blutverschmiertem Hemd zu sehen. Die Posaunen setzen ein. Es klingt bedrohlich. Vor der Tür des Orchestergrabens wartet bereits der Männerchor. „Und vergesst nicht: stolz!“, sagt noch einer von ihnen. Auf ein Zeichen schleichen die Männer herein. Ihr Einsatz ist kurz, aber intensiv.

Nach drei Stunden wird die letzte Seite im Notenheft aufgeschlagen. Die Musiker erheben sich. Die Schauspieler verbeugen sich am Bühnenrand. Das Publikum applaudiert: „Wuhu!“. Der Vorhang fällt.

An diesem Sonntag, 8. Dezember, ist die nächste Aufführung der Oper „Don Giovanni“ mit den Bremer Philharmonikern. Die Vorstellung beginnt um 18 Uhr.