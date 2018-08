Helene Hegemann (26) hat just ihr drittes Erzählwerk vorgelegt. (Jörg Carstensen)

Als vor acht Jahren „Axolotl Roadkill“ erschien, das Debüt der Berlinerin Helene Hegemann, hatte die stets auf Fräuleinwunder erpichte Literaturkritik wieder mal ein Objekt der Begierde gefunden. Schließlich war die Autorin, Spross des langjährigen Chefdramaturgen der Berliner Volksbühne und einer Theatermalerin, beim Erscheinen des Textes noch nicht mal volljährig. Umso authentischer erschien angeblich professionellen Lesern ihre Suada über die Erlebnisse einer Schulschwänzerin mit gesteigertem Interesse für Drogen, Clubs, Geschwindigkeit und Sex unter Frauen.

Auf die Stilisierung zur Stimme der Generation Berghain folgten Buh-Rufe, als dem vermeintlichen Wunderkind nachgewiesen wurde, aus einem Roman des Bloggers Airen abgeschrieben zu haben. Zum Skandal avancierte das Buch, als darin weitere unmarkierte Plagiate von Texten aufgespürt wurden, die von Rainald Goetz, David Foster Wallace und anderen Popkulturschaffenden stammen.

Dem Feuilleton trug Hegemanns Hang zur Montage eine Debatte über Nutzen und Nachteil des Nachmachens für den Literaturbetrieb ein, der Autorin selbst eine Schaffenspause. 2013 erschien der Roman „Jage zwei Tiger“. Erneut eine Coming-of-Age-Geschichte, Thema wiederum die Sinnsuche eines Teenagers. Einmal mehr ein absichtsvoll sperriger Text, der über Seiten das Kriterium der Unlesbarkeit erfüllt. Dafür blieben diesmal die Abkupfervorwürfe aus, und die Besprechungen waren verhalten, aber tendenziell wohlwollend.

Jetzt legt Hegemann erstmals einen Roman vor, der getrost als ausgereift und überdies als innovativ bezeichnet werden kann. Am Beginn von "Bungalow" steht eine Ozonwarnung in einer sommerstickigen Stadt, am Ende ein Brand in einer geschlossenen Psychiatrie. Dazwischen schildert die pubertierende Ich-Erzählerin Charlie, benannt nach der Aktrice Charlotte Rampling, von hitzigen Passionen vor Mietskasernenkulisse. Vom Sex mit einem deutlich älteren Mann auf einer Waschmaschine (Würgespielchen inbegriffen), von den Exzessen ihrer alkoholkranken Mutter – und von den Vorboten einer ökologischen Apokalypse, die in diesem bildmächtig geschriebenen Buch nicht nur in klimatischer Hinsicht wiederholt aufscheint.

Bewegendste Binnenerzählung ist Charlies Ringen um Aufmerksamkeit. In Ermangelung einer zurechnungsfähigen Mutter fokussiert sich die junge Frau auf ein dem wilden Leben zuneigenden Paar, das just in einen jener Bungalows für Besserverdienende gezogen ist, auf die man vom Balkon der Sozialbauwohnung blickt. Helene Hegemanns dystopisch grundiertes Buch ist so luzid wie der scheidende Jahrhundertsommer.

Weitere Informationen

Helene Hegemann: Bungalow.

Hanser Berlin. 288 Seiten, 23 €.