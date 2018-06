Nach derzeitigem Stand soll das Konzert der Toten Hosen in Bremen statfinden. (dpa)

Am Freitag mussten Die Toten Hosen ein geplantes Konzert in der Berliner Waldbühne absagen. Grund war, dass am Freitagmorgen bei Sänger Campino ein Hörsturz diagnostiziert wurde. Ob noch weitere Konzerte betroffen sind, konnte die Plattenfirma am Freitag noch nicht sagen. Bei dem am kommenden Sonnabend geplanten Open-Air Konzert auf der Bremer Bürgerweide gehe man laut Veranstalter Koopmann Concerts aktuell noch davon aus, dass es wie geplant stattfinden kann. Genaueres könne man wahrscheinlich am Montag sagen. Für das abgesagte Konzert in Berlin will die Band schnellstmöglich einen Ersatztermin bekannt geben.