Wer ernten will, muss säen. Günter Knobloch und Lina Hansen zählen zu den Aktivisten der löblichen Urban-Gardening-Initiative "Ab geht die Lucie!". (Christina Kuhaupt)

Seit dem vergangenen Wochenende geht die Lucie ab: Die Neueröffnung des Flechtmann-Platzes in der Bremer Neustadt ist zu einem Flower-Power-Hochamt geraten. Eine löbliche Initiative hat dem Pflaster einen bewachsenen Strand abgetrotzt. Pflanzen, wohin das vor Rührung tränenfeuchte Auge reicht, werden Flaneuren in diesem floralen Forum geboten. Ein wohltuender Einspruch gegen die Zumutungen der Großstadt. Labsal für den Geist, Balsam für die Seele, heilsam für alle Sinne. Angesichts des gedeihlichen Krauts, das diese urbane Gemeinschaftsgartenutopie hervorgebracht hat, hätte bei der Einweihung nur noch gefehlt, dass aus den Boxen meditative Musik des jamaikanischen Naturfreundes Shabba Ranks perlt. Ting-A-Ling sozusagen.

Müßiggänger lieben Gärten und Parks, Wiesen und Wälder, Felder und Auen, um frohgemut auszuschreiten. Nicht von ungefähr scharte der Philosoph Epikur, der dem lustvollen Leben zuneigte und Glück als höchsten Wert feierte, seine Schüler in einem Garten um sich. Grün, Farbe der Hoffnung und der Einkehr. Wohl dem, der den entsprechenden Daumen besitzt. „Narren hasten, Kluge warten, Weise gehen in den Garten“, bemerkte der Künstler Rabindranath Tagore. „Wer ernten will, muss säen“, sagt meine Oma.

Wer kein eigenes Beet oder Feld hat, das er bestellen kann, schlendere in eine einschlägige Kolumne. In jene der Kollegin Patricia Brandt beispielsweise, die immer wieder sonntags in diesem, nun ja, Blatt kundig darüber schreibt, was seltsame Blüten treibt. Sozusagen durch die Blume sprechen auch japanische Dichter, die sich dem Haiku verschreiben. Das ist weder der Bruder von Heiko noch der Sohn von Heike, sondern eine kurze Gedichtform mit heiklem Aufbau: 17 sinnige Silben in drei Zeilen (5+7+5), die mit dem Gang der Natur im Lauf der Jahreszeiten zu tun haben sollten. Vorbildlich ist dieses Poem des Bauern und Dichters Kobayashi Issa (1763-1827): „Nutzloses Gras selbst / Ist Halm für Halm erblüht nun / Zur Neumondsichel.“

Populär wurde die hohe Haiku-Kunst hierzulande 2002, als der Zeichner Volker Reiche für den Comic „Strizz“ einen Hofhund namens Tassilo ersann, der sich oft per Haiku verständigt. Name und Funktion des Tieres sind nicht ohne Ironie, weil Goethe 1790 aus persönlicher Betroffenheit ein Drama über den Hofdichter Torquato Tasso schrieb. Nein, der verfasste nie ein Haiku. Uns Nachgeborenen aber, die wir an diesem Sonntag in der Neustadt ein Baumrettungsfest feiern, entfahren diese traurigen Verse: „Platanen-Garaus / An den Wesergestaden / Tränenfluss im Herbst.“