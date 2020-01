Gleich drei Auszeichnungen gab es für „Once Upon a Time in Hollywood“ von Quentin Tarantino, eine Hommage an das Hollywood der 1960er Jahre. (chris pizzello)

Das scheint ja gerade noch mal gut gegangen zu sein. Netflix hat das etablierte Hollywood bei der Verleihung der Golden Globes doch nicht so alt aussehen lassen wie erwartet; gewonnen haben Haudegen wie Quentin Tarantino, mal wieder ein Film über einen Weltkrieg, handwerklich überzeugende Biopics. Apocalypse no in Los Angeles, und trotzdem ist nicht alles beim Alten. Allein die Tatsache, dass die Nicht-Prämierung hoch gehandelter Produktionen des Streamingdienstes für unverhohlene Erleichterung sorgt, zeigt, wie nachhaltig verunsichert die Branche ist.

Weil das vielleicht 2020 nur Zufall war. Weil Netflix zwar wegen des Streits um die Kinoauswertung kritisiert wird, das aber einen vergleichsweise kleinen Zuschauerkreis interessiert. Die meisten Filmfans gehen ins Kino, und sie schauen auf dem Sofa Serien – oder Scorseses „The Irishman“, den (mal wieder) kein Hollywoodstudio produzieren wollte. Statt Häme wäre das Hinterfragen gern benutzter Klischees angebracht. Nach wie vor geht es in vielen Streamingproduktionen diverser und formal origineller zu als in Hollywoodfilmen. Auch das ist ablesbar an den verteilten Weltkugeln.