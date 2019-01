So haben viele Michael Jackson in Erinnerung - die Show "Thriller" stellt seine größten Erfolge im Metropol-Theater nach. (Hugo-Glendinning)

Bremen. Michael Jackson kann eine Frau sein. Er kann ein Kind sein, er kann eine Glatze haben. Er kann schwarz sein, er kann weiß sein. Michael Jackson hat viele Gesichter. Das beweist die Show „Thriller – Live“, die seit Mittwoch und noch bis Freitag im Metropol-Theater gastiert, gleich in mehrfachem Sinn.

Nicht nur, dass sie den Zuschauer daran erinnert, wie viele großartige und breit gefächerte Songs der King of Pop in seiner mehr als 40 Jahre langen Karriere präsentiert hat. In der Show gibt es außerdem gleich sechs Sänger und Sängerinnen, die Jacksons Songs auf ihre ganz eigene Weise interpretieren. Und die jeder und jede für sich durchaus stimmliche – und teils auch optische – Ähnlichkeiten zu dem Musiker mitbringen. Unterstützt werden sie von einer sechsköpfigen Live-Band und zehn wandlungsfähigen Tänzern.

Ohne viel Gerede, sondern fast ausschließlich musikalisch, mit mehr als 30 Hits Michael Jacksons, nimmt die Show den Zuschauer mit auf eine Zeitreise durch dessen Karriere. Das Bühnenbild ist mit zwei Treppenaufgängen, die oben zu einer Art Balkon zusammenlaufen, und moderner LED-Technik eher schlicht gehalten, aber dennoch eindrucksvoll.

Den musikalischen Anfang machen Hits wie „I‘ll Be There“, „I Want You Back“ oder „ABC“ des noch sehr jungen Michael Jacksons mit den Jackson Five – alle präsentiert von einem charmanten Kinderdarsteller. Weiter geht es mit Songs wie „Blame It On The Boogie“ oder „Shake Your Body“, begleitet von knallbunter LED-Beleuchtung, 70er-typischen Schlaghosen und Hemden mit Karomuster. Jeder Song steht in einem individuellen Setting, dass an frühere Auftritte und vor allem an Musikvideos Jacksons erinnert und mit teils extravaganten, teils klassisch-eleganten Kostümen überzeugt.

Zu den Höhepunkten der ersten Showhälfte zählt dabei die Darbietung von „Dangerous“, bei dem der Cast vor allem durch eine pointierte Tanzeinlage beeindruckt. In der zweiten Hälfte nimmt die Show insbesondere durch rasante Darbietungen von „Smooth Criminal“ oder „They Don‘t Care About Us“ an Fahrt auf. Die Show ist eine Hommage an den King of Pop. Eine Verbeugung ohne Einschränkungen. Bei „Man In The Mirror“ wird Jacksons Gesicht dann sogar neben Bilder von Nelson Mandela, Martin Luther King, Mutter Teresa, John Lennon oder Barack Obama auf eine LED-Leinwand projiziert.

Für Kritik und die Missbrauchsvorwürfe, die in den 1990er- und 2000er-Jahren gegen Jackson erhoben wurden, ist auf der Theaterbühne kein Platz. Fernab davon scheint es aber auch zehn Jahre nach Jacksons Tod keinen Frieden zu geben. Erst am Mittwoch wurde bekannt, dass in zwei Wochen die Dokumentation „Leaving Neverland“ beim Sundance-Filmfestival Premiere feiern soll, in der zwei heute erwachsene Männer behaupten, Jackson habe sie als Kind missbraucht. Jacksons Nachlassverwalter bezeichnen den Film als „erbärmlichen Versuch, Michael Jackson auszubeuten und aus ihm Kapital zu schlagen“. Für die Fans im Metropol-Theater war all das am Mittwoch irrelevant. Sie feierten das Geschehen auf der Bühne mit uneingeschränkter Begeisterung. Nicht umsonst tourt die Show bereits seit mehr als zehn Jahren erfolgreich um die Welt, wurde von fast fünf Millionen Menschen in 33 Ländern gesehen. Am Londoner West End, wo das Musikspektakel seine Heimat hat, zählt „Thriller – Live“ mittlerweile zu den 15 Shows mit der längsten Laufzeit.

Der Cast hat zum Ende des Abends noch nicht mal seine Verbeugung beendet, da steht schon der komplette Saal. Und das bleibt auch während der gesamten Zugabe so, bei der die Sänger und Tänzer noch einmal richtig Gas geben. Schließlich hatte man sich Songs wie „Billie Jean“, „Bad“ oder „Black Or White“ extra bis ganz zum Schluss aufgehoben.

Und auch der titelgebende Song „Thriller“ fehlte noch. Hier legte das Ensemble den Fokus auf die Illusion, stellte das weltberühmte Video Jacksons, in dem er komplett in rot gekleidet mit Zombies auf einem Friedhof tanzt, so originalgetreu wie möglich nach. Kurzum: Die Show „Thriller – Live“ bietet mehr als zwei Stunden Gesang und Tanz auf allerhöchstem Niveau. Kurzweilig, rasant und mitreißend.