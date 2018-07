Angelica Jerzewski: „Der Traum von der verlorenen Farbe“, 2017. Zu sehen im Overbeck-Museum in der Ausstellung: „Die Schönheit im Kleinen“ (Angelica Jerzewski)

Nein, nein – das Malen und Fotografieren von Blumen oder Pflanzen ist keine zweitrangige Kunst, die nur nach Gefallen beim Publikum schielt. Und das Blumenmotiv ist auch nicht nur Künstlerinnen vorbehalten, wie momentan eine Ausstellung über exotische Pflanzen mit Werken von Emil Nolde und Karl Schmidt-Rottluff im Oldenburger Augusteum zeigt. Männer und Frauen haben sich seit mehr als 300 Jahren immer wieder mit blumigen Stillleben beschäftigt.

Das Overbeck-Museum hat nun allerdings gleich fünf Künstlerinnen für eine Ausstellung über „Die Schönheit im Kleinen“, so der Titel, ausgewählt. Fünf Künstlerinnen, die sich dem floralen Thema auf ganz unterschiedliche Weise nähern, sind in dem Vegesacker Museum mit Fotografien und Objekten, mit Mixed Media-Arbeiten, Zeichnungen, Aquarellen und Ölbildern präsent.

Kein Akt für Frauen

Dass sich schon im 17. Jahrhundert Künstlerinnen wie Rachel Ruysch oder Maria Sibylla Merian mit der Darstellung von Blumen und anderen Pflanzen beschäftigten, war nicht nur ihrer Naturbegeisterung geschuldet – bis ins frühe 20. Jahrhundert gehörte es sich für Frauen schlicht nicht, menschliche Figuren oder gar Akte, Porträts von bedeutenden Persönlichkeiten und kriegerisches Getümmel zu malen. Die Lust an der Darstellung der Flora speiste sich auch aus den gesellschaftlichen Konventionen, den Malerinnen unterworfen waren.

Erst im 20. Jahrhundert setzten sich Frauen wie Männer gleichermaßen mit der Darstellung von Natur auch im Detail auseinander. Für Nolde, Schmidt-Rottluff und die US-amerikanische Malerin Georgia O‘Keeffe waren es vor allem die kräftigen Farben der Blumenblüten, für den Fotografen Karl Blossfeldt die Strukturen von Samen, Blüten, Stengeln und Blättern, die die künstlerischen Inspirationen lieferten. Für die fünf Künstlerinnen, die Museumsleiterin und Kuratorin Katja Pourshirazi für die Ausstellung im Overbeck-Museum gewonnen hat, spielen Farbe und Struktur natürlicher Gewächse gewiss eine Rolle, sind aber nicht entscheidend bei der Wahl des floralen Motivs.

Katrin Ullmann, im schweizerischen Wallis lebende Malerin und Zeichnerin mit Bremer Wurzeln, ist der präzise Blick auf die Flora ihrer Wahlheimat ebenso wichtig wie die lebendige Darstellung von Enzian, Akelei und Arnica montana. Ihre aquarellierten Zeichnungen bestechen durch die Wiedergabe einzelner Pflanzen, verzichten dabei auf jede Ablenkung. Auf weißem Malgrund stellt sie bis zu 14 einzelne Blumen aus der Region des Furka-Passes hypergenau von der Wurzel bis zur Blüte nebeneinander. In ihren Ölstudien dominiert auch die präzise Darstellung, doch in diesen Kompositionen mit zumeist diversen Pflanzen fällt sofort der ungewöhnliche erdige Hintergrund auf – dafür mischt sie Pigmente aus dem Boden um Siena, Bologna oder aus dem Umfeld des Herculaneums.

Leicht zu übersehen

Den Zeichnungen Katrin Ullmanns ähneln die Pflanzendarstellungen von Hermine Overbeck-Rohte, die die Künstlerin erst im Alter auf Wunsch ihres Sohnes, des Botanikers Fritz Theodor Overbeck, für ein 1935 erschienenes Pflanzenbestimmungsbuch der Mittelgebirgsregion anfertigte – die Studien, Skizzen und Vorzeichnungen wurden 2014 schon einmal im Overbeck-Museum gezeigt. Jetzt allerdings ist es dem Haus gelungen, einen Katalog mit allen noch vorhandenen Zeichnungen und mit dem Briefwechsel von Mutter und Sohn dazu zu veröffentlichen (80 Seiten, 18 Euro).

Ein Exemplar des Bestimmungsbuches von Hermine Overbeck-Rohte hat sich die Bremer Künstlerin Akkela Dienstbier vorgenommen und zu einem Kunstwerk umgestaltet – eine rote Linie zieht sich durch das ganze Buch, in dem dazu etliche Tuschezeichnungen Dienstbiers zu sehen sind. In der Ausstellung zeigt sie zudem Mixed Media-Arbeiten und Objekte, in denen etwa Himmelsfotografien, Leinentücher oder Bücher mit zumeist geometrisch angeordneten Samenkapseln, Zweigen oder Gräsern auf reizvolle Weise kombiniert werden. Manchmal sind die pflanzlichen Bestandteile nur vorsichtig aufgeklebt, manchmal aber auch mit der Basis in Epoxidharz gegossen.

Fotoapparat, Mikroskop und Computer sind die Arbeitsmittel der in Fischerhude lebenden Künstlerin Elke Hellas Markopoulos. Ihr Bestreben ist nicht die Abbildung von Pflanzen, sondern sie möchte Ausschnitte pflanzlicher Objekte sichtbar machen, die das menschliche Auge nicht bemerken kann und die Auskunft über die filigranen Strukturen dieser natürlichen Gebilde geben.

Mit einem ganz ähnlichen Ansatz arbeitet auch die Musikerin und Fotografin Angelica Jerzewski. Sie setzt mit der Kamera in ihren digitalen Makroaufnahmen die „Gerippe“ von Blättern ins rechte Licht und zeigt sie vor schwarzem Hintergrund. So wird dann die Architektur der Natur überaus deutlich. Der Betrachter gerät ins Staunen und sieht nicht nur in den Arbeiten von Angelica Jerzewski, wie sich im Kleinen Großes und Schönes offenbart – nach dem Besuch dieser Ausstellung sieht man die Natur vielleicht sogar mit ganz anderen Augen.

Weitere Informationen

Overbeck-Museum, Alte Hafenstraße 30, Bremen; bis 14. Oktober; Geöffnet: täglich außer montags von 11 bis 18 Uhr.