Wer "Moin, Moin" sagt, gilt im Norden schon als geschwätzig. Am besten bleibt man beim einfachen "Moin", rät Autor Olaf Nett. (Daniel Bockwoldt/dpa)

Moin. Ein einfaches Wort, zu dem es nicht viel mehr zu sagen gibt. Oder doch? Olaf Nett findet schon, und hat der kleinen norddeutschen Begrüßung deshalb ein ganzes Buch gewidmet. Darin wird beschrieben, wie Gott am siebten Tag das Moin schuf und wie sehr ihn das an seine Grenzen brachte. Er erklärt Neulingen, was man eigentlich so sagen kann, nachdem man Moin gesagt hat, stellt traditionelle Gerichte aus Moin-Regionen vor und beleuchtet, was Inseln wohl so zueinander sagen würden, wenn sie sprechen könnten.

Auch große „Mointropolen“ des Nordens - darunter Bremen - werden vorgestellt. Das „Was ist was am Moin-Strand“ macht sich über verschiedene Arten von Touristen lustig, ebenso erklärt die „Kleine Küstenkunde“ wichtige Gepflogenheiten. Denn für unvorbereitete Besucher kann es am Strand schnell mal zu Missverständnissen kommen. Bei der Kurtaxe beispielsweise: Die hat mit Taxis nichts zu tun, sondern ist, laut Nett eher „eine Art Strand-GEZ“.

Doch das Buch beleuchtet nicht nur das Leben im Norden und das Wort Moin: Auch andere Begriffe aus der Region werden - mit viel Humor - erklärt. „Angeschickert“ oder „Klönschnack“ zum Beispiel, der Satz „Da nich für“ oder das Wort „Tüdelig“. So heißt es zur Erklärung unter anderem: „Tüdelig ist jemand, der so ein bisschen bräsig rüberkommt. Also noch nicht so richtig mall, aber schon ein bisschen dösig.“

Ob der Leser auch alles verstanden und sich gemerkt hat, kann er in einer Zwischenprüfung und im großen Abschlusstest unter Beweis stellen. „Moin“ ist ein witziges Büchlein für alle Norddeutschen und solche, die es werden wollen.

Olaf Nett: Das Buch Moin – Na denn man tau. Lappan, Hamburg. 128 Seiten, 10 €.