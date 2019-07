Gut beschirmt durch die Heißzeit: Noch bis zum 13. Oktober zeigt die Weserburg unter dem Leitwort "Zur Kasse bitte" ein Kunstexperiment von Erik Steinbrecher. Einer der von ihm bespielten Räume beherbergt saisonal korrekt acht Sonnenschirme. (BETTINA BRACH)

Bremen. Canis Major: Großer Hund. So heißt das mit heißen Tagen assoziierte Sternbild, das seit Dienstag am Himmel sichtbar ist. „Hundstage“, landläufiger Name der bis zum 23. August währenden Phase, lautet wiederum der Titel eines Films über teils tumbe, teils aggressive Hitzköpfe in der Wiener Vorstadt; Ulrich Seidl veröffentlichte das kaum erträgliche Drama im Jahr 2002. Genauso nannte Walter Kempowski vor 15 Jahren einen schwülen Roman über einen wetterfühligen Schriftsteller. Wo sich der Glutkern der Hundstage im hiesigen Kulturbetrieb aushalten lässt, zeigt ein fragmentarisches Hitzetagebuch.

Dienstag, 15.20 Uhr, Goetheplatz. Fleißig hat das Thermometer schon um die Mittagszeit mehr als dreißig Grad erklommen. Ein guter Grund, im Hochsommer, der derzeit ein Höchstsommer ist, eine Theaterpause einzulegen. Ein Fetzen Schiller, wenn auch kein dramatischer, schwirrt dem Flaneur durch den zusehends sonnensiechen Kopf: „Von der Stirne heiß / Rinnen muss der Schweiß.“ Immerhin: Zwischen den Aufführungsstätten locken wohltemperierte Schattenseiten.

Dienstag, 15.35 Uhr, Kunsthalle. Zwar dringt die Außenwärme noch in das brühwarme Café im Foyer. In den Schauräumen indes lässt es sich gut aushalten. Entsprechend ansehnlich ist der Zuspruch der Besucher. Wessen Stirn beim Gang durch die Ausstellung „Tierischer Aufstand“ noch glüht, kühle sein Mütchen am lindernden Plastikaufsatz des sogenannten Kinderkinos, das eine coole Adaption der Grimm-Mär aus den 50er-Jahren zeigt. Die gepolsterten Bänke vor den Exponaten sind gut besetzt. Das Haupt einer dösenden Frau liegt im Schoß ihres Mannes – Siesta vor witterungskundigen Stadtmusikanten. „Da hab ich gut Wetter prophezeit“, sagt der Hahn. Wohl daher kommt es, dass die skelettierte Installation im Zentrum der 200-Jahres-Show so wirkt, als hätten die Kreaturen vor dem Einnehmen ihrer Position Fell und Federn abgeworfen, um der Heißzeit zu entgehen.

Dienstag, 16.50 Uhr, Weserburg. Am angenehmsten sind die Temperaturen in der Unterführung vor dem Sammlermuseum, das noch keine Klimaanlage birgt. Entsprechend mollig ist es dort, an einem Ort, der Hitzeflüchtlingen keine Abkühlung in Aussicht stellen kann – und darum verwaist ist. Die freundliche Dame an der Kasse spricht das große Wort Sauna gelassen aus. Und erzählt, dass sich ihre Dachgeschosswohnung bei Bruthitze ähnlich stark auflädt. Stickig ist es zumal im Treppenhaus und in den oberen Etagen. Dagegen hilft auch die Verdunkelung der Fenster, die gen wolkenlosen Himmel ragen, wenig bis gar nichts. Einen thematisch einschlägigen Besuch lohnt die Bullenhitzeburg dennoch unbedingt. Etwa im Zwischengeschoss mit der krummen Ordnungsziffer 4,5, wo eine Meisterschüler-Installation zwischen Spiegel- und Filmprojektionen mit dem beziehungsreichen Schriftzug „An area cleared of all that is shadow“ aufwartet. Etwas weiter unten frappiert ein von Erik Steinbrecher im Rahmen der gewitzten Schau „Zur Kasse bitte“ gestalteter Raum, in dem die Luft zu flirren scheint und in dessen Mittelpunkt etliche aufgespannte Sonnenschirme stehen. Zur Wand hin drängen sich dagegen Schirme gegen sogenannten Regen. Derzeit zwar nutzlos und doch dazu angetan, interesseloses Wohlgefallen zu erregen (vgl. Immanuel Kants Ästhetik). Wie auch die von Mehrfachvokalen und -konsonanten besessenen Sprachspielereien von Rima Radhakrishnan, die sinnfreie und doch wohltuende Wörter wie Schneeeis nobilitiert hat.

Witterungsbedingte Wallungen

Mittwoch, 13.30 Uhr, Saturn. Auch wenn die Klimaanlage kühlen Gefühlen zuarbeitet: Platz eins der DVD-Filmcharts belegt Heißsporn Liam Neeson mit dem Actionfilm „Hard Powder“, Platz vier das von Brie Larson gespielte Energiebündel Captain Marvel. Eine Heldin, die sich mit der Wucht einer Feuersbrunst fortbewegt – und auch sonst hitzig agiert. Die Musik-Bestenliste wiederum dominieren Songs, die der sommerlichen Saison gemäß sind. Darunter das schwüle Stück „Señorita“ der unlängst beim Knutschen ertappten Sänger Shawn Mendes und Camila Cabello. „Raffaelo“, ein Lied des deutschen Rappers Shindy, besticht vor allem durch das zugehörige Video, das einen einladenden Pool und die unter Macho-Sprechgesangsinterpreten unverzichtbaren Bikini-Schönheiten aufbietet. Auch bei „Diamonds“, dem neuen Werk eines Künstlers mit dem saisonal korrekten Namen Summer Cem, spreizen und räkeln sich etliche Frauen, die womöglich an witterungsbedingten Wallungen laborieren.

Mittwoch, 14.20 Uhr, Thalia. Durch die offene Vorderfront des Literaturdiscounters dringt ab und zu ein träges Lüftchen, dessen nur bedingt anheimelnde Temperatur von einem Fön mit Wackelkontakt gespeist zu werden scheint. Zu diesem nicht nur für Heizungsbauer lehrreichen Szenario fügen sich trefflich einige der rechter Hand postierten Bestseller. „Mittagsstunde“ etwa, der neue Roman von Dörte Hansen, die ihrer in einem friesischen Dorf spielenden Geschichte charmante Schilderungen des oftmals dräuend anmutenden Himmels über Norddeutschland unterlegt. Noch intensiver befasst sich „Die Geschichte des Wassers“, jüngste Prosaarbeit der Norwegerin Maja Lunde, mit klimatischen Gegebenheiten; die Autorin schreibt über Folgen der Trinkwasservergeudung. Der Wetterwandel hallt noch in etlichen weiteren Titeln nach. Ungleich ausgeprägter scheint das Interesse der Kunden an diesem Tag allerdings an einem anderen Genre: an Reiseführern, die für kühle Destinationen werben. Spitzbergen etwa, wo gegenwärtig Höchsttemperaturen von sechs Grad gemessen werden.

Donnerstag, 13 Uhr, Paula-Modersohn-Becker-Museum. 32 Grad zeigt der – eingeschaltete – Ventilator im Vorraum an. In den Schauräumen indes ist es so frisch, dass die mummeligen Rattenkostüme aus Lili Fischers Werk „Meute im Museum“ einladend wirken. Anproben sind ausdrücklich erwünscht.