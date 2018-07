Aaron Pilsan begann mit fünf Jahren Klavier zu spielen. (Marie Staggart)

Herr Pilsan, Sie sind ein attraktiver, junger Pianist. Ist gutes Aussehen ein Vorteil?

Aaron Pilsan: Wäre von Vorteil, möchte ich sagen. Es kann aber auch zum Nachteil werden, wenn ich nämlich irgendwann nicht mehr gut aussehe. Ich gebe zu, dass ich gelegentlich ins Fitness-Studio gehe. Wichtiger ist: Manche Leute kommen vielleicht, wenn man gut aussieht. Niemand aber kommt wieder, wenn man nicht gut spielt.

Das ist ein richtiges Rubinstein-Programm, wie mir ein Veranstalter in Amerika gesagt hat. Ich fühlte mich sehr geschmeichelt. In der Beethoven-Sonate op. 26 muss man Formsinn beweisen. Es handelt sich um das erste Werk dieser Gattung, das mit einem Variationen-Satz beginnt und außerdem einen Trauermarsch enthält. Es war Chopins Lieblings-Sonate. Für dessen “Andante spianato e Grande Polonaise brillante” brauche ich eine gehörige Portion Virtuosität. Schuberts „Wandererphantasie” schließlich ist viel orchestraler gehalten. Vom Szymanowski müssen Sie sich überraschen lassen.

Rubinstein ist mein Idol. Vor allem wegen der Art zu spielen, die stets nobel und sehr bestimmt war. Sogar die aufrechte Haltung, mit der er am Klavier saß, scheint mir vorbildlich. Sie übertrug sich auf sein Spiel. Ich bin gewiss eine ganz andere Person mit anderem Körper und ganz anderen Voraussetzungen. Aber: Aufrecht muss es sein, auch für mich. Man spielt Klavier nicht nur mit den Fingern, nicht nur mit den Händern, sondern von den Schultern und vom Rücken her. Man muss nach vorne spielen. Also muss man auch eine Körperhaltung einnehmen, mit der man das hinbekommt.

Rubinstein wollte, soweit ich weiß, durch seinen ernsten Gesichtsausdruck für eine neutrale Ausstrahlung sorgen. Er wollte nicht von der Musik ablenken. Der Pianist Alfred Brendel hat einmal gesagt, es gebe drei Arten von Klavierspielern: Den einen sieht man im Gesicht gar nichts an. Bei der zweiten Sorte passt der Gesichtsausdruck gut zur Musik. Und die dritte Sorte, so Brendel, sei so wie er.

Mehr zum Thema Bremer Philharmoniker Spielzeit mit Überraschungen Die Zeit ohne Generalmusikdirektor ist vorbei: Die Saison 2018/19 ist für die Bremer Philharmoniker ... mehr »

Das muss das Publikum entscheiden.

Grundsätzlich ist jeder Auftritt wichtig, und an jedem einzelnen kann man scheitern. Ich würde indes sagen: Den Preis besitze ich ja schon, das vermindert also den Druck. Andererseits gebe ich zu, dass ich nur solche Werke ausgewählt habe, mit denen ich mich auch gut auskenne. Auch eine CD-Aufnahme war übrigens Teil des Preises. Sie steht noch aus. Dies sind alles Dinge, die im Grunde wichtiger sind als das Preisgeld selbst. Um die Auftritte geht’s.

Eigentlich sollte ich das nicht tun. Ich denke, man hört – im Licht dieser Konfrontation von Renaissance-Musik und Schubert – eher die Musik der Capella anders. Nicht meine. Warum? Meine kommt zuerst. Allerdings sollte kein Musiker seine Interpretation vom Kontext abhängig machen. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass jede Musik vor allem auf die Zeit anspielt, in der sie komponiert wurde. Und auf die Vergangenheit. Manche Komponisten spielen gewiss sogar auf die Zukunft an. Es sind vermutlich die Besten. All das in der Interpretation direkt anklingen zu lassen, ist aber weder nötig noch möglich.

Ich bin halb Rumäne. Der Nachname Pilsan hat eigentlich ein Dach über dem i. Und ein Komma unter dem s. Meine Oma väterlicherseits wohnt in Bukarest. Ich bin jedoch ausschließlich mit der deutschen Sprache aufgewachsen, nur ein paar Brocken Rumänisch sind vorhanden. Ich habe allerdings eine natürliche Neigung zur Musik des rumänischen Komponisten George Enescu, dessen Suite ich schon oft gespielt habe. Ich verehre niemanden mehr als den rumänischen Pianisten Dinu Lipatti. Der Grund dafür muss wohl in dieser Herkunft liegen.

Risiko ist doch schön. Dann wird’s wenigstens nicht langweilig. Mir war es wichtig, Musik zu machen, seit ich fünf Jahre alt war. Das hat alles geändert: die Freunde, die Hobbys. Musik ist die wahre Konstante in meinem Leben, das andere sind die Variablen. Dabei gibt es bei mir keinen Musiker in der Familie. Meine Mutter hat mal Gitarre gespielt, mein Vater besaß eine CD-Sammlung, die ich mit acht Jahren entdeckte. Ich habe als Kind keinerlei Konzerte besucht.

Es gab – und gibt – in Österreich eine musikalische Früherziehung in der Musikschule, für die hatten meine Eltern mich angemeldet. Sie haben dann sogar ein Klavier für mich gemietet. Ich habe zunächst alle möglichen anderen Instrumente gespielt. Eines Nachmittags war kein anderes Kind außer mir da, und die Lehrerin sagte: „Dann schauen wir uns jetzt hier mal alles genau an.” Und dann stand da ein Klavier. Ich habe irgendwas geklimpert und war am Ende sehr traurig, als wir gehen mussten. Das Beste war, dass man sofort etwas hörte, wenn man drauf schlug.

Mehr zum Thema Förderung von Kunst und Kultur NordLB kürzt Gelder für Bremer Musikfest drastisch Das Bremer Musikfest wurde 20 Jahre lang von der Bremer Landesbank gefördert - nach der Fusion mit ... mehr »

Dann habe ich noch eine sehr gute Matura in der Tasche. Unterrichten macht mir Spaß. Wenn das nicht reicht, könnte ich noch was anderes studieren. Philosophie hat mich immer interessiert. Sind da die Aussichten eigentlich bessere…? Bevor ich verhungere, werde ich irgendwelche Lösungen finden.

Das stimmt wohl. Zwar habe ich schon mehr studiert als dort aufgeführt ist. Aber ich bin ja erst 23 Jahre alt, deswegen habe ich von Brahms nur das Erste drauf. Das zu sehen hilft Veranstaltern, sofern sie spezifische Wünsche haben. Mir hilft es, realistisch zu bleiben.

Kollegen, die ich kenne und sehr bewundere, etwa Lars Vogt oder Andras Schiff, ebenso Maria João Pires, verfahren ähnlich. Sie spielen nicht alles. Ich habe zum Beispiel kaum Musik von Serge Prokofiev im Programm. Schubert dagegen fühle ich mich sehr verbunden. Alle Schwächen muss man ohnehin versuchen in Stärken umzumünzen.

Ich habe viel Energie, das merkt auch das Publikum. Insofern ist es gut. Aber ich habe nicht sehr viel Erfahrung. Letzteres ist ein Nachteil. Meine Technik befindet sich bald auf einem Höhepunkt. Wie im Sport. Dann kann ich besonders schwierige Stücke wie die Chopin-Etüden oder die Schumann-Toccata in Angriff nehmen, ebenso den Mephisto-Walzer von Liszt und die Hammerklaviersonate von Beethoven. Ob es dafür inhaltlich schon reicht, muss man aber erst einmal abwarten.

Zur Person

Aaron Pilsan wurde 1995 im österreichischen Dornbirn geboren. Er begann mit fünf Jahren Klavier zu spielen, mit 19 veröffentlichte er sein erstes Album mit Werken von Beethoven und Schubert. Er hat im vergangenen Jahr den "Förderpreis Deutschlandfunk" des Musikfestes Bremen gewonnen.

Weitere Informationen

Aaron Pilsan spielt Beethoven, Schubert, Szymanowski und Chopin: 31. August, 19 Uhr, Gustav-Heinemann-Bürgerhaus, Vegesack, und 1. September, 19 Uhr, Freilichtmuseum am Kiekeberg, Rosengarten-Ehestorf. Karten gibt es unter anderem im Pressehaus an der Martinistraße oder unter 0421/36 36 36.