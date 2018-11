Axel Bosse startet mit neuem Album und neuer Tour durch. Sowohl am Dienstag als auch im März 2019 gibt er Konzerte in Bremen. (Tim Bruening)

Axel Bosse: Ich bin ein politischer Mensch, seit ich 13 bin. Ich bin aber aus anderen Gründen als Musiker angetreten. Ich wollte über Freundschaft schreiben, über das Alleinsein, über das Leben, über Glück. Aber in den vergangenen drei oder vier Jahren stand mir die Kotze so oft im Hals, dass ich dachte: Die ehrlichste Nummer, die ich gerade schreiben kann, ist eine politische, weil ich dabei was fühle und weil das raus muss. Ich habe dafür ganz schön lange gebraucht. Mein Ziel war, mich zu äußern, aber einen Song ohne Parolen zu schreiben, nicht so flugblattmäßig. Bei „Robert de Niro“ habe ich versucht, das Gefühl zu beschreiben, das ich hatte, als ich das erste Mal die Pegida-Montagsdemos im Fernsehen gesehen habe, eine Mischung aus Angst und Wut. Als Musiker und Mensch, der viele Freiheiten genießt und die Demokratie liebt, sehe ich es als meine Pflicht an, mich musikalisch zu äußern.

Um es positiv zu sagen: Es gibt sehr viele Musiker und Musikerinnen – aktuell Helene Fischer zum Beispiel – die sich nach der Demo und dem großen Konzert in Chemnitz per Facebook einfach mal geäußert haben. Man merkt, für wie viel Diskussion das bei ihren Fans sorgt, aber auch, wie viel das bewirken kann. Auch aus dem Mainstream-Segment werden es im Moment immer mehr Leute, die sich äußern. Alle anderen haben wahrscheinlich Angst vor einem Nazi-Troll-AfD-Shitstorm, weil sie sich dann eingestehen müssen, dass ihre Musik leider auch von diesen Menschen gehört wird.

Ich war zum Glück noch nie so betroffen, aber teilweise finde ich die Kritik berechtigt. Diese Riege an jungen Männern, die auf eine ziemlich schlagereske Weise gefühlig sind, finde ich sehr inflationär. Davon bin ich kein Fan, vieles ist mir auch zu unpersönlich. Aber genauso wenig bin ich ein Fan davon, Leute zu zertrümmern, die Musik machen und schlecht über Kollegen zu reden. Wir haben alle aus denselben Gründen angefangen Musik zu machen, und dass sie sich am Ende verschieden anhört, ist ja auch eine schöne Sache.

Das ist wirklich nicht schlecht. Und ich muss sagen: Ich liebe den Schlachthof. Deswegen freue ich mich, dass wir erst einmal dort spielen. Ich habe aber auch schon Konzerte im Pier 2 gegeben, und das steht dem Schlachthof in nichts nach. In Bremen kamen irgendwie immer schon mehr Leute zu den Konzerten als sonst wo, darum brauchen wir mehr Platz. Ich würde ja auch fünf Mal hintereinander im Schlachthof spielen, um alle Leute unterzukriegen, aber das ist zeitlich gerade leider nicht möglich.

Ich denke das liegt schon daran, dass ich im Norden groß geworden bin. Radio Bremen hat mich schon gespielt, als man in München noch nicht wusste, dass es mich gibt.

In Bremen hänge ich tatsächlich eher im Viertel ab, weil ich da noch viele Freunde habe. Meine beste Freundin hat vor vielen Jahren den Laden „Go Bäng“ im Viertel eröffnet. Ich habe in Bremen Patenkinder, Nichten und Freunde, darum bin ich lieber bei denen als bei Karstadt mit 'nem Eis in der Hand.

Aktuell beschäftigen mich Themen wie das Verhältnis zur Familie, zum Bruder oder zur Schwester, wenn man älter ist und auch die Eltern alt werden. Jetzt mit 38 beschäftigen mich auch Themen wie Genuss und Ruhe; das Wissen, viele Nächte durchgetanzt zu haben, einige Sachen nicht mehr zu müssen, aber manchmal noch zu wollen. Kurzum: das Thema Glück. Es ist so, dass ich jeden Morgen aufstehe und Lust habe, Musik zu machen. Und das jetzt schon seit 25 Jahren. Ich habe mein Leben lang in irgendwelchen Proberäumen rumgehangen und da auch auf dem Sofa gepennt. Irgendwie ist es heute immer noch so.

Ich fand Menschen, die denken, sie seien geiler als andere schon immer schwierig. Das ist eins der größten Menschheitsprobleme. Und jetzt mal ehrlich: Deutschland ist echt ein ziemlich kleines Land. Und Künstler, die hier erfolgreich sind, sich darauf was einbilden und deshalb scheiße zu anderen sind, finde ich ziemlich lächerlich. Ich kann verstehen, wenn eine Lady Gaga abhebt, weil ich mir vorstellen kann, dass sie einen monstermäßigen Druck aushalten muss, aber in Deutschland sind es für mich eher spätpubertäre Auswirkungen, wenn jemand aufgrund von Erfolg scheiße wird.

Ja, das ist tatsächlich so. Und die Bilder kriege ich dann direkt zugeschickt, manchmal sogar frisch vom Tätowierer. Ich habe auf meinem Rechner tatsächlich einen Ordner, wo ich das alles speichere, um es mir später noch einmal anzugucken.

Das ist auf der einen Seite eine riesengroße Ehre, aber auf der anderen Seite macht es mir schon auch ein bisschen Angst, weil so etwas ja für immer ist. Wobei, mit dem ganzen Gelaser heute, können sie es sich ja auch irgendwann wieder wegmachen lassen. Aber es gibt Momente, wenn Leute nach meinen Konzerten zum Beispiel Kinder zeugen und der Kleine dann Bosse heißt, dann merke ich schon: Alter, das bedeutet den Leuten jetzt aber wirklich viel! Das ist schon krass. Da muss ich mich manchmal schon kurz hinsetzen.

Zur Person

Axel Bosse (38)

ist ein deutscher Gitarrist, Songwriter und

Sänger. Er wuchs in Niedersachsen auf und lebt heute mit Frau und Tochter in Hamburg. Er unterstützt zahlreiche soziale Projekte und positioniert sich öffentlich gegen Nazis. Sein neuestes Album „Alles ist jetzt“ erreichte in der ersten Woche Platz eins der deutschen Albumcharts. An diesem Dienstag tritt er im ausverkauften Schlachthof auf.

Weitere Informationen

Das Konzert an diesem Dienstag im Schlachthof ist bereits ausverkauft. Am 27. März 2019 kommt Axel „Aki“ Bosse aber für ein weiteres Konzert im Pier 2 nach Bremen.