Die neue Erbin der Villa September, Ella (Janna Striebeck), fährt einen harten Sparkurs. Den Mitarbeitern des Seniorenheims, gefällt das ganz und gar nicht. (SWR/FortuneCookie)

Ulrike Grote: Einerseits, weil mich das Thema aus privaten Gründen sehr beschäftigt, andererseits der Schauspieler wegen. Mit vielen von ihnen haben Produzentin Ilona Schultz und ich schon bei „Die Kirche bleibt im Dorf“ gearbeitet. Und wir haben uns überlegt, was wir gemeinsam noch auf die Beine stellen können. Denn bei der letzten Serie haben wir die Zusammenarbeit sehr geliebt. Und natürlich sind Altenheime ein sehr aktuelles Thema.

Auf jeden Fall. Es ist zwar an einigen Stellen etwas überspitzt – aber nicht allzu sehr. Es gibt zum Beispiel wirklich Heime, die abgelaufene Wurst und Käse servieren und diese verstecken, wenn die Wirtschaftskontrollprüfung kommt. Das habe ich recherchiert. In manchen Heimen wird Rumgewedel mit bunten Tüchern als Sport verkauft. Einigen Menschen mag das durchaus Spaß machen, aber unsere Protagonisten und ich selbst möchten mit so etwas im Alter nicht konfrontiert werden.

... das stimmt. Es kann ja nicht jeder seine Eltern pflegen. Aber ich denke, so wie es jetzt ist, geht es nicht. Mit zu wenigen Pflegekräften, die auch noch deutlich unterbezahlt sind. Das ist schließlich ein Knochenjob, den aber – glaube ich – eine ganze Menge Menschen gerne machen würden, wenn sie davon leben könnten. Das sollte in einem Land wie Deutschland anders laufen. Da werde ich wütend.

Man muss sich trotz allem den Spaß erhalten. Zumal es ja nicht nur Schenkelklopfer-Unterhaltung ist. Das ist ja leider im deutschen Fernsehen oft so, dass es entweder sehr lustig oder ein Mega-Drama ist. Ich finde im Leben gibt es immer beides. Und was wären wir ohne die lustigen Momente, die dabei helfen, Tiefpunkte zu überwinden?

Das hat viel auch mit den Schauspielern zu tun. Wenn ich schon weiß, wer was spielen soll, dann schreibe ich die Rollen möglichst genau auf sie zu. Bei Sabine Hahn, die leider inzwischen verstorben ist, wusste ich beispielsweise genau, wie sie redet und spielt und konnte ihre Käthe beim Schreiben förmlich vor mir sehen.

Schauspielerei war nie mein Traumberuf. Es war eine gute Zeit, die aber abgeschlossen ist. Regie führen und Drehbücher schreiben – da gehöre ich einfach hin. Ich wollte es mit 19 Jahren schon machen, aber hatte mich nicht getraut. Da waren so viele Aufgaben dabei, meist technische, vor denen ich richtig Angst hatte. Das hat sich inzwischen gelegt.

Mehr zum Thema Kinofest „Kijuko“ im City 46 Trotz Corona: Kinderfilmfest findet in Bremen statt Mut spenden in schwierigen Zeiten: Das wollen die Organisatoren des Kinder- und Jugendfilmfestes ... mehr »

Nein! Ich heiße ja nicht Clint Eastwood. Das würde ich mir überhaupt nicht zutrauen. Ich müsste immer schauen, was die anderen machen. Da würde ich meinen eigenen Text vergessen.

Bei der Schauspielerei weiß man oft nicht, was am Ende daraus wird – zumindest beim Film. Mir macht das Inszenieren als Regisseurin mehr Spaß, weil es viele aufregende Momente gibt: das Casting, das Beobachten am Set, der Schnitt nach dem Dreh. Jeder Schritt ist ein Abenteuer.

Natürlich. Ich finde diese Art zu erzählen ohnehin super, ich schaue ja selbst fast kein Fernsehen mehr. Dazu komme ich nicht – erst recht nicht regelmäßig und zu bestimmten Uhrzeiten. Und: Streaming-Dienste produzieren fantastische Serien.

... ganz genau. Das finde ich sehr spannend. Wir versuchen das auch, aber es ist nicht einfach, da reinzukommen. Durch Corona ist jetzt sowieso alles, was Fernsehen, Streamingdienste und Kino anbelangt, sehr viel komplizierter. Ich hoffe übrigens sehr, dass das Kino nicht an Corona zugrunde geht.

Mehr zum Thema Deutscher Generationenfilmpreis Bremer Film „Deutschkurs“ gewinnt Filmpreis Der Bremer Film „Deutschkurs“ hat einen Hauptpreis beim Deutschen Generationenfilmpreis gewonnen. ... mehr »

Leider nein. Es ist ein Jammer, dass in den großen Cineplexen immer dieselbe Art Filme laufen. Das sind Filme, die mich meistens nicht besonders interessieren. Ich frage mich: Warum richten sich Filme immer an Jugendliche? Dadurch wird eine ganze Reihe von Menschen ausgeschlossen. Ich habe in meinem Alter einfach keinen Bock mehr, nur Actionfilm auf der großen Leinwand präsentiert zu bekommen.

Ganz klar. Ich habe etwa gerade ein weiteres Drehbuch geschrieben, von dem ich zu 150 Prozent sicher bin, dass es in Frankreich ein Kinofilm wäre. Hier wird es ein TV-Film werden. Oder andersherum: „Ziemlich beste Freunde“ wäre bei uns ein Fernsehfilm geworden. Es ist sehr schade, dass hierzulande TV-Film und Kinofilm als zwei Genres angesehen werden. Ich denke: Wenn eine Geschichte einen Film trägt, darf er auch ins Kino.

Ich hoffe, dass „Der letzte Wille“ eine zweite Staffel bekommt. Insofern muss ich auch warnen: Die erste Staffel hat einen ordentlichen Cliffhanger am Ende.

Zur Person

Ulrike Grote (57) ist gebürtige Bremerin und war jahrelang Schauspielerin. 2012 wechselte sie mit ihrem Kinodebüt dauerhaft auf den Regiestuhl. Ab Sonnabend läuft ihre Neue Serie „Der letzte Wille“ im SWR.

Zur Sache

Der letzte Wille

Die sechsteilige Serie „Der letzte Wille“ läuft am 2., 3. und 4. Oktober, jeweils um 20.15 Uhr mit einer Doppelfolge im SWR und ist in der ARD-Mediathek abrufbar. Die Handlung: Im Pflegeheim Villa September leben meinungs- und meckerfreudige Senioren. Als die mitfühlende Besitzerin Dagmar Winkelmann stirbt und ihre Nichte Ella die Altersresidenz übernimmt, wird es ungemütlich. Die Erbin hat wenig Interesse daran, sich um das Heim und die Bewohner zu kümmern. Doch: Sie kann das Anwesen erst verkaufen, wenn keiner der Alten mehr dort wohnt. Also versucht Ella die Bewohner rauszuekeln. Doch die wehren sich.