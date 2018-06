In Bremen mittlerweile nur noch zu Gast: Der Filmemacher Daniel Ruczko arbeitet die meiste Zeit des Jahres in Los Angeles. (Christina Kuhaupt)

Daniel Ruczko: Das war eher Zufall, und das ist es, was es auch so schön macht. Ich habe nie gesagt: Ich werde jetzt Filmemacher! Ich hatte irgendwann mal, einfach nur so, ein Konzept für einen Kurzfilm mit dem Titel „Bipolar“ geschrieben, in dem es um einen manisch Depressiven geht. Meine damalige Freundin hat mich auf einen Wettbewerb hingewiesen. Ich habe das Projekt eingereicht und tatsächlich gewonnen. Anschließend hatte ich sechs Monate Zeit, den Film umzusetzen, aber eigentlich gar keine Ahnung davon, wie das geht. Aber wenn ich was will, dann klappt das auch: Der Film war sogar sehr erfolgreich und lief auch auf Festivals in Los Angeles. Und jetzt lebe ich dort und mache Filme.

Absolut. Ich verbringe mittlerweile nur noch drei bis vier Monate hier und den Rest in L.A., weil ich mittlerweile auch ein Visum habe, mit dem ich mich dauerhaft dort aufhalten kann. Beide Welten mit ihren Vor- und Nachteilen sind sehr wichtig, um bestimmte Sachen wertzuschätzen.

Hier die Qualität des Essens, drüben ist mit mindestens 280 Sonnentagen das Wetter besser. Und irgendwie komme ich in L.A. auch mit den Menschen besser klar. In Bremen wiederum habe ich mehr Ruhe, und die nutze ich oft für die Postproduktion in meinem Studio in Bremen-Nord.

Ich habe das – wie alles, was ich mache – intuitiv gemacht. So war es auch damals mit der Komponistenschule. Ich dachte: Cool, jetzt lerne ich alles, was ich eh schon mache noch mal so richtig. Ich habe aber gemerkt, dass Intuition viel wichtiger ist als Theorie. Ich bin kein theoretischer Mensch. Selbst wenn mich Sachen wirklich interessieren. Gerade bei Musik ist das Gefühl auch viel wichtiger als die Theorie. Das ist etwas, das kann einem niemand beibringen.

Insgesamt gilt: Ich muss bei meinen Projekten irgendwas spüren. Film ist aktuell das, was mir mehr Spaß macht, weil es facettenreicher ist. Als ich hauptberuflich Musik gemacht habe, musste ich jeden Tag ins Studio gehen, um Geld zu verdienen. Irgendwann war das eben nur noch ein Job. Da ich beim Film so viele verschiedene Rollen übernehme, ist das anders. Wenn ich an einem Tag keine Lust habe, ein Drehbuch zu schreiben, arbeite ich am Schnitt oder verfeinere meine Skills, was visuelle Effekte angeht. Aber ich mache auch noch Musik, unter anderem ja auch für meine Filme.

Das Psychologische hat mich schon immer interessiert. Ich habe sogar viele Psychologiebücher gelesen. Außerdem stehe ich gerade an einem Punkt, wo ich mich zumindest ein bisschen entscheiden muss, wo es hingeht. Es ist halt kein Hobby mehr, was ich da mache. Ich kenne jetzt die Branche und weiß zum Beispiel, dass ich gerade das beste Drama der Welt schreiben und Top-Schauspieler dafür gewinnen könnte, und trotzdem keinen Vertrieb finden würde, weil das Genre gerade gar nicht läuft. Mit Horror hingegen kann man eher Fuß fassen, und es ist gleichzeitig etwas, was mit gefällt.

Mein Bruder hat mir einen Film aus der „Nightmare on Elmstreet“-Reihe gezeigt, als ich noch viel zu klein dafür war. Später, als ich etwas älter war, habe ich die Filme dann nur so aufgesogen. Es gab in Bremen früher einen Laden für Filmrequisiten. Ich habe ewig mein Taschengeld gespart, um mir dort einen Freddy-Krueger-Handschuh zu kaufen. Freddy war mein Kindheitsheld. Ja, das ist ein bisschen seltsam, ich weiß.

Ja, und das ist für mich bis heute so: Superheldenfilme gehen zwar gerade in den Kinos wie sonst was, aber das ist für mich das blödeste Genre, das es gibt. Ich hab absolut kein Interesse daran. Beim Horror kann ich weitaus schlauere Sachen machen und trotzdem viele Leute damit ansprechen. Außerdem sind Horrorfilme relativ kostengünstig und spielen viel ein. Es ist natürlich toll und romantisch, nur Sachen zu machen, die einem gefallen – und das mache ich auch seit einigen Jahren so. Aber natürlich muss man auch ein bisschen wirtschaftlich denken.

Ich drehe viele Musikvideos – aber auch da nur für Künstler, die ich mag. Ich bin sehr froh, in einer Position zu sein, in der ich auch Nein sagen kann, weil ich auch Anfragen von Künstlern bekomme, mit denen ich wirklich keine Zeit verbringen will. Außerdem mache ich viel Bewegtbild für eine Musiksoftwarefirma in Bremen. Auch Werbung mache ich hin und wieder, im Moment aber nicht so viel.

Diese Wende steht gerade bevor. Es gibt ein Projekt, zu dem ich noch nicht so viel sagen darf. Aber es gibt Interesse von großen Studios an einer Horrorfilm-Idee. In den USA bedeutet Interesse immer schon viel. Aber da bin ich noch sehr deutsch: Solange nichts unterschrieben ist, ist das für mich auch noch nicht real. Aber es sieht gut aus.

Ich weiß ehrlich gesagt gar nichts über die deutsche Filmszene. Ich habe ja selbst direkt auf Englisch geschrieben, habe schon als Teenager angefangen, Filme auf Englisch zu gucken. Deswegen weiß ich nicht, wie es hier ist. In L.A. will jeder groß rauskommen. Ich glaube, das unterscheidet mich vielleicht ein bisschen von den anderen Leuten dort, denn ich will nur machen, was mir Spaß macht. Ich habe nicht den Traum berühmt zu werden, sondern glücklich mit dem zu sein, was ich mache. Wenn ich in drei Jahren keine Filme mehr machen will, sondern auf einmal entscheide, Socken aneinanderzunähen und diese von Gebäuden zu hängen – warum nicht, wenn ich irgendwie davon leben kann?

Es geht um eine schizophrene Frau, die ­extrem eifersüchtig ist. Sie wartet auf die Heimkehr ihres Mannes von der Arbeit und wird währenddessen von ihren Gedanken gequält.

Das klingt jetzt vielleicht etwas bizarr, aber ich hatte neulich Kontakt zu meinem Kindheitshelden Robert Englund – dem Typen, der Freddy Krueger in den „Nightmare on Elmstreet“-Filmen gespielt hat. Er wohnt in L.A. um die Ecke. Ich hatte ihm den Trailer zu „Instrusive Thoughts“ geschickt und ihm geschrieben, wie toll ich Freddy als Kind fand. Er hat mir dann ein Autogramm geschickt. Das hängt jetzt eingerahmt in meinem Studio. Ihn hätte ich gerne, so als kleinen Blick in meine Vergangenheit, in einem meiner Filme. Nur für eine einzige Szene, in der er irgendwas Krasses sagt. Das reicht dann schon.

Zur Person

Daniel Ruczko (35)

war lange Zeit als DJ unterwegs und hat einen Abschluss als Filmkomponist. Vom Drehbuch bis zur Postproduktion hat er sich mittlerweile aber auch fast alle anderen Aufgabenbereiche beim Film selbst beigebracht. Mit den von ihm produzierten Kurzfilmen hat er schon mehr als 60 Preise gewonnen. Mittlerweile lebt der Bremer die meiste Zeit des Jahres in Los Angeles.

Weitere Informationen

„Intrusive Thoughts“ wird am Sonntag, 1. Juli, 20.15 Uhr, zusammen mit Ruczkos Kurzfilm „Duality“ in der Schauburg gezeigt. (Englisch mit deutschen Untertiteln). Tickets unter www.bremerfilmkunsttheater.de