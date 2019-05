Elina Garanca gibt ihre musikalische ­Visitenkarte am ­17. Mai ab. (Holger Hage)

Frau Garanča, auf Ihrem aktuellen Album „Sol y Vida“ (Sonne und Leben) singen Sie populäre Lieder aus Italien, Spanien und Lateinamerika. Brauchten Sie Abwechslung vom Opernrepertoire?

Elina Garanča: Diese Lieder sind eigentlich immer schon Teil meines Lebens gewesen. Ich liebe die Sonne – je älter ich werde, desto mehr. Von daher war das eigentlich logisch, dass ich irgendwann einmal ein Album aufnehmen würde, das sich um das Lebensgefühl des Südens dreht.

Wir haben uns bemüht, eine harmonische Zusammenstellung zu treffen, bei der viele Stimmungen vorkommen. Da ging es natürlich auch immer darum, wie attraktiv die Arrangements sind. Wir haben letztlich aus 60 Liedern, die wir spannend fanden, 16 ausgewählt.

Das Lied „Granada“ von Agustin Lara habe ich schon bei vielen Konzerten gesungen, das stammt ja aus Mexiko, ist aber auch in Spanien sehr verbreitet. Grundsätzlich macht es für mich übrigens keinen Unterschied, ob die Stücke nun dem Bereich der Klassik zuzuordnen sind oder eher als leichtere Unterhaltung gelten. Ich singe einfach Lieder.

Ich werde im nächsten Jahr Amneris und im übernächsten Jahr die Kundry in Richard Wagners „Parsifal“ in Wien singen, darauf freue ich mich schon. Ansonsten habe ich in den mehr als 20 Jahren meiner Karriere ja ganz schön Gas gegeben und werde das auch in den kommenden zwei Jahren tun, wenn ich mir die bisherigen Pläne so anschaue.

Bei Liederabenden steht man die ganze Zeit im Mittelpunkt und nicht nur manchmal, wie auf der Opernbühne inmitten eines Ensembles. Von daher sind diese Auftritte eigentlich anstrengender für mich als Künstlerin. Aber ich liebe die Abwechslung, von daher bin ich froh, dass ich die Möglichkeit habe, bei beiden Gelegenheiten vor meinem Publikum zu singen.

Die erste Hälfte, in der Arien und Orchesterstücke von Puccini, Verdi und Cilea zu hören sein werden, ist etwas ernsthafter gehalten. Im zweiten Teil gibt es dann eben Lieder aus meinem Album zu hören. Wir haben es ­bewusst so gestaltet, um ein breites Spektrum dessen anzubieten, was mich ausmacht, quasi eine musikalische Elina-Garanča-Visitenkarte.

Zur Person

Elina Garanča

wurde 1976 in Riga in eine Musikerfamilie hinein geboren und startete ihre Karriere mit 21 Jahren. Ihren Durchbruch hatte die Mezzo­sopranistin bei den Salzburger Festspielen 2003 in Mozarts „La Clemenza di Tito“. Seither hat sie auf allen bedeutenden Opernbühnen ­gesungen.

Weitere Informationen

Elina Garanča und die NDR-Radiophilharmonie, Leitung: Karel Mark Chichon. Freitag, 17. Mai, 20 Uhr, Die Glocke.