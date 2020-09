„Der Versuch, eine gedankliche und emotionale Gemeinschaft herzustellen“: Susanne Schrader spricht im Theater am Goetheplatz den Monolog „All das Schöne“. (Christina Kuhaupt)

Frau Schrader, den Monolog „All das Schöne“ hat das Theater nachträglich in den Spielplan aufgenommen. Warum ist es wichtig, gerade dieses Werk jetzt zu spielen?

Susanne Schrader: Es handelt von einem Menschen, der eine Erfahrung macht mit einer depressiven Mutter und eine Strategie entwickelt, die die schönen Dinge der Welt umfasst. Es geht darum, die Mutter aus der Depression herauszuholen und sich selbst zu schützen mit einer fast unendlichen Liste, auf der diese Dinge vermerkt sind.

Genau. Es möchte seine Mutter und sich selbst retten. Ich finde, gerade in der jetzigen Zeit ist dieses Stück hilfreich für uns alle, weil wir merken, was wir entbehren, was wir schön finden, was lebenswert. Und auf was wir vielleicht verzichten können, was wir vermissen werden und was wir bewahren wollen. Das Tolle an der Figur ist, dass sie gar nicht selbstmitleidig ist; das Stück ist überhaupt nicht larmoyant, im Gegenteil: Es vermittelt viel Energie und sogar Leichtigkeit.

Ich musste mich zunächst an das Stück gewöhnen. Der Autor Duncan Macmillan hat es ursprünglich für den Schauspieler Jonny Donahoe geschrieben und außerdem gemeinsam mit dem Publikum entwickelt. Die Zuschauer haben auch etwas vorgelesen oder selbst gesagt, was sie schön finden, was auf die Liste gehört.

Ja, da hatte ich am Anfang auch Bedenken. Aber so ist es nicht. Es ist ein Versuch, eine gedankliche und emotionale Gemeinschaft herzustellen; genau das, was den Zauber von Theater eigentlich ausmacht. Ein Geben und Nehmen. Wir versuchen, das behutsam zu entwickeln, damit sich niemand unwohl fühlt. Ich denke, das klappt, weil man sich sehr schnell in diese Gedankenwelt der Hauptfigur hinein begibt.

Ich habe vieles auf mich bezogen, habe einiges aus meinen Erinnerungen entdeckt. Als der Regisseur Klaus Schumacher mir das Stück vor einem Jahr zu lesen gegeben hat, habe ich sofort gedacht, das möchte ich machen, ich war gleich verknallt in den Text. Und wenn es dann einen Punkt gegeben hat, der mir nahe kam, habe ich das ausgetauscht gegen meine Erfahrung. Das Tolle an der Liste und dem Stück ist, dass einem der eigene Weg klarer wird, weil er vielleicht anders beleuchtet wird als bisher. Man geht aufmerksamer durch den Alltag.

Schauen Sie sich das Paar da drüben am Tisch an – das ist doch einfach schön, wie die da gemeinsam sitzen und plaudern. Oder es springt jemand im letzten Moment, bevor sich die Türen schließen, in den Zug. Man sieht sich an, lacht und feiert diesen Augenblick.

Ja, unbedingt. Es geht darum, einem Menschen, der sich in einer absoluten Notlage befindet, begreiflich zu machen, guck mal hin, guck mal über den Tellerrand – guck mal, was dir helfen kann.

Ich habe das vorher noch nie gemacht, und es ist schon irgendwie seltsam. Alle Menschen, die um mich herum sind am Theater, sind nur für mich zuständig.

Das liegt mir eigentlich nicht. Aber es ist eine große Chance und natürlich eine Herausforderung, weil ich mich nur auf mich selbst stützen kann. Und es gibt ein großes Vertrauen zwischen mir und Klaus Schumacher, weil wir schon so viel zusammen erlebt haben.

Zur Person

Susanne Schrader

wurde in Berlin geboren und hat Theaterwissenschaften und danach an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch studiert. Seit 1994 gehört sie zum Ensemble des Theaters Bremen.

Weitere Informationen

„All das Schöne“, mit Susanne Schrader, Regie: Klaus Schumacher. Premiere: Sonntag, 6. September, 18 Uhr, Theater am Goetheplatz.