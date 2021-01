Bjarne Mädel ist bei "Sörensen hat Angst" nicht nur ein Kommissar, der seine Angststörung überwinden muss. Er hat sich zum ersten Mal getraut, auch die Regie zu übernehmen. (Heimken/DPA)

Herr Mädel, gibt es etwas, wovor Sie Angst haben?

Bjarne Mädel: Vor einer schlimmen Diagnose, vor Schmerzen, vor Verlust, vor Dummheit von Menschen in Führungspositionen – um nur einige Sachen zu nennen.

Es geht um einen Kommissar, der unter einer generalisierten Angststörung leidet. Diese Angststörung hat ihn so vereinnahmt, dass er zwei Jahre nicht arbeiten konnte. Jetzt möchte er wieder zurück ins Leben finden und lässt sich in den kleinen friesischen Ort Katenbüll versetzen, weil er hofft, dass er dort, in ruhigem Umfeld, von seinen Tabletten runterkommt. Allerdings entpuppt sich Katenbüll als ziemlich düsterer, finsterer Ort voller Abgründe, und Sörensen muss sich seiner Angst stellen, um einen Fall zu lösen. Es gibt also einen Krimiplot, der Film geht aber auch nicht ganz humorfrei über die Bühne.

Auf den Leib geschrieben ist immer so eine komische Formulierung. Sven und ich kennen uns gut von früheren Arbeiten, und ich glaube, er hatte beim Schreiben einfach meine Stimme im Kopf. Das heißt aber nicht, dass ich privat zu Angststörungen neige oder eine Trennung von Frau und Tochter hinter mir habe. Aber ich kann mit der Melancholie und dem norddeutschen Humor als Hamburger viel anfangen. Als Schauspieler wird man ja oft gefragt, wie viel von einem selbst in einer Figur steckt. Ich finde, das ist eine Fangfrage.

Zu sagen, dass gar nichts von einem in der Figur steckt, ist sehr eitel. Wenn man allerdings sagt, dass viel von einem darin steckt, heißt es im Grunde, dass man schlecht gespielt hat. Es gibt natürlich Figuren, die einem näher sind als andere. Aber mir wurde sowohl bei Ernie aus „Stromberg“ als auch bei „Mord mit Aussicht“ und „Der Tatortreiniger“ gesagt, die Rolle sei mir auf den Leib geschrieben. Ich denke dann immer mein Leib muss ganz schön viel aushalten, wenn das alles auf den drauf geschrieben wird.

Wenn, dann ist es eher die schreibende Zunft, die mich da festlegt. Die Regisseure stecken mich zum Glück nicht so in eine Schublade, und ich durfte in den vergangenen Jahren sehr unterschiedliche Sachen spielen. Aber ganz generell sind schräge Figuren spannender, und es macht viel mehr Spaß, sie zu spielen.

Ich würde gerne mal jemanden spielen, der böse ist und nicht sympathisch. Und zwar so, dass man mir das auch glaubt. Denn selbst wenn ich mal jemand Böses spiele, komme ich dabei meistens noch ganz nett rüber. Anscheinend habe ich etwas Sympathisches in meiner Grundausstrahlung.

Klar, privat habe ich absolut nichts dagegen. Es gibt auch Kollegen, die sich das Gegenteil wünschen, weil sie so eine Schlägervisage haben, dass sie immer die Bösewichte angeboten bekommen. Aber mich würde es tatsächlich reizen, mal diese dunkle Seite in mir zu suchen und zu gucken, wie ich das glaubhaft rüberbringe. Manchmal sehe ich so aus, wenn ich nach dem Laufen in den Spiegel gucke. Aber ich kann ja nicht vor jedem Drehtag eine Stunde laufen gehen.

Ziemlich spät. Es gibt ja Schauspieler, die sagen, der Geruch von Schminke beim Schultheater hat sie nicht mehr losgelassen. Das war bei mir nicht so, ich war auch kein Theatergänger. Während meines Studiums in Erlangen wurde ich angesprochen, ob ich nicht mal Lust hätte, Kindertheater zu spielen. Danach kam dann ein Projekt nach dem anderen, und ich war Mitgründer einer freien Gruppe, mit der wir selber Stücke entwickelt haben. Irgendwann hatte ich das Bedürfnis, das Handwerkszeug zu lernen und habe mich auf der Schauspielschule beworben – da war ich 24. Meine Eltern waren damals froh, dass ich endlich mal was gefunden hatte, wofür ich brenne. Mit 28 bin ich dann fest ans Theater gegangen.

Nein. Als wir mit dem Dreh angefangen haben, wussten wir nicht mal, ob es eine zweite Staffel geben würde. Mein Ziel war immer, Sachen zu machen, die mir selber Spaß machen und mich erfüllen und davon irgendwie leben zu können. An Preise denkt man nicht – aber sie sind natürlich eine schöne Anerkennung. Gerade den Grimme-Preis zu bekommen war toll. Da hatte ich das erste Mal das Gefühl, man erkennt an, dass ich Schauspieler bin. Als Künstler hat man – ich glaube, das kennen ganz viele Kollegen – immer Angst, dass eines Tages jemand kommt und sagt „Hallo!? Was machen Sie denn da, Sie können das ja gar nicht“. Wenn man ein paar Preise hat, kann man sagen: „Doch, schauen Sie hier“.

Es war wahnsinnig beglückend und beängstigend zugleich. Beängstigend, weil man wirklich alles entscheiden muss, und beglückend, weil ich so ein tolles Team hatte. Das war auch der Grund, warum ich mich überhaupt getraut habe. Es ist schon toll, wenn man sich was ausdenkt und hinterher das Ergebnis sieht. Zumal der Film so geworden ist, wie ich mir das gewünscht habe. Dass ich in Zukunft öfter Regie führe, will ich nicht ausschließen, aber der zeitliche Aufwand ist schon extrem unterschiedlich. Als Schauspieler habe ich die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu machen. Als Regisseur hängt man eineinhalb Jahre ausschließlich in einem Film. Das muss einen inhaltlich wirklich reizen – was bei „Sörensen hat Angst“ bei mir der Fall war.

Hollywood ist ein bisschen unrealistisch. Das passiert nur alle 20 Jahre mal, dass jemand wie Christoph Waltz einen Regisseur kennenlernt, mit dem er Spaß hat. Aber ich würde tatsächlich wahnsinnig gerne mal auf Englisch drehen. Während meines Studiums habe ich zwei Jahre in Amerika gelebt. Ich würde gerne wissen, was es mit einem macht, wenn man in einer anderen Sprache spielt.

Zur Person

Bjarne Mädel

wurde 1968 in Hamburg geboren. Während seines Studiums kam er zufällig zur Schauspielerei. Bekannt wurde er als Ernie durch die TV-Serien „Stromberg“ und „Der Tatortreiniger“. Darüber hinaus ist er in zahlreichen TV- und Kino-Filmen zu sehen und als Sprecher aktiv. Bjarne Mädel lebt in Berlin.

Weitere Informationen

„Sörensen hat Angst“ ist am Mittwoch, 20. Januar, um 20.45 Uhr in der ARD zu sehen und danach in der Mediathek verfügbar.