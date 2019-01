Matthias Schweighöfer ist aktuell auf Tour. Nicht mit einem neuen Kinofilm, sondern mit der Musik seines ersten Albums "Lachen, Weinen, Tanzen". (dpa/Monika Skolimowska)

Herr Schweighöfer, wir wollen heute vor allem über Musik reden. Sie machen mittlerweile selbst welche, aber was hat Sie in Ihrer Kindheit und Jugend musikalisch geprägt?

Matthias Schweighöfer: Ich war ab dem ersten Album begeisterter Coldplay-Fan. Und als die Mauer fiel, war das ja so, dass diese ganze Hip-Hop-Musik, zum Beispiel von Jazzy Jeff & The Fresh Prince zu uns rüber rutschte. Das war schon eine lustige Zeit, und ich bin auch ein bisschen auf diese Hip-Hop-Schiene gerutscht. Aber Coldplay ist die Band, bei der ich von Anfang an mitgegangen bin.

Es gab diesen Moment, in dem ich überlegt habe, wieder auch Theater zu spielen, um mal rauszukommen. Doch ein Freund hatte noch eine andere Idee: Ich habe für meine Filme immer die Scores, also die Filmmusik, mitgemacht – da lagen viele schöne Ideen brach. Also haben wir uns hingesetzt und überlegt, ob es Sinn machen würde, ein Album zu machen. Ich hatte nicht so Lust auf Theater, weil man sich dort über längere Zeit fest binden muss. Also dachten wir, wir gucken mal, wo es mit der Musik so hingeht. Und als das Album da war, kam die Idee, auch live Musik zu ­machen.

Das ist etwas total anderes. Aber ich bin froh, dass ich es mache. Wir haben jetzt schon ein paar Konzerte hinter uns, und es macht sehr viel Spaß und ist sehr lustig. Die Band ist ein Riesenschatz, und mir gefällt es, on the road zu sein.

Na klar! Diese Stimmen haben wir auch schon sehr laut gehört. Aber es ist ja erst mal auch nur ein Test: Macht uns das Spaß? Gibt es Leute, die das überhaupt hören wollen, oder nervt das nur? Wenn man Bock hat, entspannt Musik zu hören, ein bisschen abzutanzen und mal kurz den Alltag außerhalb der Konzerthalle zu lassen, dann bieten wir einen guten Abend. Klar haben kritische Stimmen, die sagen „nicht schon wieder Deutsch-Pop“, auch ihre Berechtigung. Ich verstehe das auch.

Ich denke, das Album hätte vielleicht eine andere Chance bekommen. Bei einem Schauspieler guckt jeder noch zehn mal mehr drauf. Deutschland ist ja auch nicht gerade das Land, was gerne viel Positives gibt, sondern auch ein Neider-Land. Darum war klar, dass die Leute sich auch freuen, wenn man hinfällt mit so einem Ding. Aber wir haben es trotzdem gemacht.

Es wird auf jeden Fall ein sehr lustiger Abend mit viel Tanzen, viel Lachen, viel Humor. Natürlich mit guter Musik, einer guten Band und guten Geschichten. Aber es wird auch ein emotionaler Abend.

Die Erfahrungen aus bisherigen Konzerten haben aber gezeigt, dass die Menschen auch durchaus heiser aus dem Abend raus gehen. Der Abend hat auch einiges an Uptempo.

Wir sitzen schon am zweiten Album. Wir spielen auch in Bremen schon ein paar Sachen vom neuen Album, um zu testen, wie die Leute das finden.

Sie ist ein bisschen minimalistischer. Es wird nicht so viel erzählt, es gibt weniger Worte. Alles ist irgendwie ein bisschen aufgeräumter und auch nicht ganz so poppig. Eher etwas arthousiger.

Ja, das weiß ich noch. Da war ich drei Jahre alt. Das war „Der kaukasische Kreidekreis“ von Bertolt Brecht. Ich war mit meiner Mutter bei einer Probe, sollte dieses Kind spielen und wurde in diesem Kreis hin und her gerissen. Ich fand das anscheinend so beschissen, dass ich nur noch geheult und schließlich die Rolle nicht mehr gespielt habe. Meine Mutter hat gesagt, ich war damals echt empört!

Nein, es ging dann irgendwie doch immer weiter. Ich war in der Jugendtheatergruppe und habe gnadenlos weitergespielt.

Ja, „Raus aus der Haut“ (von 1997; Anm. d. Red.), mein erster Film mit Regisseur Andreas Dresen. Das war ziemlich absurd: Wir mussten Ost-Sachen tragen, und früher gab es im Osten ja den Appell, bei dem sich die ganze Schule auf dem Platz treffen musste und gesungen hat. Das haben wir auch in dem Film gemacht, der komplette Schulhof war voller Leute, die „Kleine weiße Friedenstaube“ gesungen haben. Und irgendwann kam eine ältere Frau zu uns, die nicht mitbekommen hat, dass wir drehen und uns fragte, ob der Osten zurück sei.

Johnny Depp und Al Pacino, weil beide Leben haben, die mich wirklich mal auf der Leinwand interessieren würden.

Mit meiner Firma habe ich gerade „Resistance“ gedreht, wo ich an der Seite von Jesse Eisenberg und Ed Harris spielen durfte. Wir werden ihn dieses Jahr mit Warner Bros. in die deutschen Kinos bringen. Musikalisch wird auch noch einiges passieren. Zu mehr kommenden Projekten möchte ich jetzt noch nichts verraten.

Zur Person

Matthias Schweighöfer (37)

ist ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher, Regisseur, Produzent und Sänger. Er zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Filmschaffenden Deutschlands. Am 26. Januar präsentiert er mit seiner achtköpfigen Band die Musik von seinem ersten Album „Lachen, Weinen, Tanzen“ im Bremer Pier 2.