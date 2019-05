Eine plastische Darstellung so lebendig wie ein Foto: Die Schwestern Lola und Renata Warburg, Nichten des Kunsthistorikers und Warburg-Institute-Gründers Aby Warburg. (Rüdiger Lubricht, Worpswede)

Es ist eine Bitte, die einem Ritterschlag gleichkommt: Mitte der 1920er-Jahre fragt die bekannte Künstlerin Käthe Kollwitz die junge Bildhauerin Tina Haim-Wentscher, ob die ein Porträt von ihr anfertigen würde. Üblicherweise, so schreibt Haim-Wentscher 1926 in einem Brief an eine Bekannte, sei es andersrum: Kollwitz werde gebeten, Modell zu stehen.

Es spricht für das Talent der Tochter eines Kaufmanns, dass Kollwitz sich ausgerechnet an sie wandte. Aus heutiger Sicht mag das erstaunlich wirken, ist Haim-Wentscher – anders als bekanntere Kolleginnen wie Kollwitz oder Renée Sintenis – nur wenigen ein Begriff.

Damals aber, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, zählte die junge Bildhauerin zu den bekannten Gesichtern der Berliner Kunstszene. Haim-Wentscher sei eines „der wenigen schöpferischen Temperamente, die heute in Deutschland bemerkenswerte Porträts in Stein hervorbringen können“, schrieb ein Kritiker. Schon als junge Frau stellte sie in der Berliner Secession aus, obwohl sie kein Mitglied der Künstlergruppe war. Große Persönlichkeiten ließen sich von ihr abbilden, darunter Schauspieler, Wissenschaftler, Politiker.

Es war nicht nur Haim-Wentschers großes handwerkliches Talent, das sie auszeichnete. Gelernt hatte die 1887 in Konstantinopel geborene und mit ihren Eltern 1893 über Wien nach Berlin gekommene Jüdin an der dortigen Lewin-Funcke-Schule in Charlottenburg, wo sie Bildhauerei studierte. Mehrere Studienaufenthalte führten sie nach Paris, wo sie dem französischen Bildhauer Auguste Rodin begegnete.

Wohl deshalb fand sie früh Gefallen an der Kunst der Moderne. Ihre Arbeiten zeugen von einer großen Offenheit gegenüber verschiedenen Formensprachen. So muten einige ihrer Werke fragmentarisch an, andere zeichnen sich durch reduzierte Linien oder ein konventionelles Volumen aus.

Was all ihre Arbeiten eint, ist der unverkennbare Mut zu einem ganz eigenen Stil. Auffällig ist dabei vor allem der einfühlsame Blick, mit dem sie ihre Modelle betrachtet haben muss. Haim-Wentscher lag, so erzählen es ihre noch heute erhaltenen Büsten und Porträts, enorm viel daran, das Wesen ihres Gegenübers möglichst genau abzubilden, es mit ihrer Kunst zu konservieren.

Wie sehr sie dabei auch Körperhaltung, Mimik und, bei Doppelporträts, das Verhältnis der Abgebildeten zueinander berücksichtigte, zeigt etwa die aus Holz gefertigte Darstellung der Schwestern Renata und Lola Warburg, die Haim-Wentscher für den Hamburger Bankier Max Warburg, den Bruder Kunsthistorikers Aby Warburg, anfertigte.

Wie auch die Büste Käthe Kollwitz' ist sie derzeit im Gerhard-Marcks-Haus zu sehen, das zusammen mit den Museen Böttcherstraße die Ausstellung „Bildhauerinnen“ zeigt. Lola, rechts, schaut ihre Schwester an, legt den Arm schützend um ihre Schulter. Renata blickt geradeaus, die Arme vor der Brust verschränkt. Die Szene wirkt nicht statisch, sondern lebendig, hat beinahe etwas Intimes. Trotz ihres großen beruflichen Erfolgs schuf Haim-Wentscher vor allem Büsten und Porträts. Wie auch ihre Zeitgenossinnen verlegte sie sich in der männerdominierten Bildhauerszene auf ein Nischenthema.

Während große Denkmäler und monumentale Bronzen männlichen Künstlern vorbehalten waren, traute man Frauen nur einfachere, körperlich vermeintlich leichter zu bewältigende Arbeiten zu. Beispielsweise Büsten, die naturgemäß kleiner ausfielen. Auch die ersten Werke von Bildhauerinnen, die in Sammlungen aufgenommen wurden, waren Porträts; allerdings nicht wegen der Darstellungen an sich, sondern wegen der – zumeist männlichen – Dargestellten.

Die Frau hinter dem Werk blieb unsichtbar. Zumindest auf den ersten Blick.Auf den zweiten offenbaren Arbeiten wie Haim-Wentschers – wie auch die anderen Arbeiten, die derzeit in der Bremer „Bildhauerinnen“-Schau zu sehen sind – viel über die Künstlerin hinter ihrer Kunst: ihre handwerkliche Brillanz, ihren hohen künstlerischen Anspruch, ihren modernen Zugang.

Das macht einerseits froh, andererseits macht es betroffen. Froh, weil diese herausragenden Werke jetzt, endlich, zu sehen sind. Betroffen, weil nicht offensichtlicher sein könnte, was der Kunst durch die Geringschätzung weiblicher Bildhauerinnen entgangen ist. Im Übrigen geriet Tina Haim-Wentscher nur in Europa in Vergessenheit. In Australien, wohin die Jüdin in den 30er-Jahren emigrierte, wurde nach ihrem Tod 1974 eine Auszeichnung nach ihr benannt: der Tina-Wentcher-Prize für Skulpturen.

Am 6. Juni ist das Leben und Wirken Tina Haim-Wentschers Thema eines Vortrags im Gerhard-Marcks-Haus. Beginn: 18.30 Uhr.