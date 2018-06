Blackfacing? Den Musiker und Schriftsteller Henry Rollins porträtierte Anton Corbijn 1994. (ANTON CORBIJN)

Hamburg. Der kreative Gründungsmythos, den sich der niederländische Künstler, dem die Stars vertrauen, zugelegt hat, geht in etwa so: Anton Corbijn, Jahrgang 1955, wuchs in Strijen auf, einem 8000-Seelen-Dorf südlich von Rotterdam. Sein Vater war der Pastor des agrarisch geprägten Ortes – und ein Mann, für den das ewige Leben keine Floskel war, sondern eine religiös empfundene Realität. Unterhaltungen über sieche und verstorbene Gemeindemitglieder waren im Hause Corbijn an der Tagesordnung. Anton empfand sie eigenen Aussagen zufolge als ebenso bedrückend und einengend wie die ländliche Abgeschiedenheit.

Hoffnung, ja Heil empfing er aus dem Radio, das sozusagen Welt in die heimische Stube spie. Zeitgenössische Musik hatte es dem jungen Mann ohnehin seit jeher angetan; in Kombination mit der Abgelegenheit seines Wohnortes empfand er sie als Rettung, als Hilfe zur Selbsthilfe: Mit gerade mal 19 Jahren wurde er freier Fotograf. Und doch wirkten Themen, Thesen, Temperamente des pastoralen Haushalts in ihm nach. Wie auch die Überzeugung seines Vaters, ein gottgefälliges Leben eines Protestanten müsse sich an der christlichen Soziallehre orientieren. Und den Glauben an ein Jenseits tunlichst einschließen.

Spannungsvolle Hängung

Der 63-jährige Starfotograf und Thrillerregisseur ("The American", "A Most Wanted Man"), der am Dienstag vor Medienvertretern im Hamburger Bucerius Kunst Forum die gemeinsam mit dessen Direktor Franz Wilhelm Kaiser realisierte Ausstellung "The Living and the Dead" vorstellte, antwortet ausführlich auf Fragen aus dem Plenum. Diese Schau, das ist ihm anzumerken, ist auch für ihn etwas Besonderes. Weniger um schon x-fach gezeigte Best-of-Exponate von U2 bis Luciano Pavarotti geht es den Kuratoren, sondern um eine spannungsvolle, planvoll nicht chronologische Hängung von Porträts und teils autobiografisch grundierten Serien aus Corbijns mehr als vier Jahrzehnte umfassenden Lebenswerk.

Das Geheimnis dieser großartigen Leistungsschau – intime Bilder in beredter, aufregender Hängung – besteht nicht von ungefähr in einem wirkungsmächtigen christlichen Motiv: der späten Rückkehr des verlorenen Sohnes. Als nämlich der Bürgermeister von Strijen kurz nach der Jahrtausendwende den längst international gefragten Künstler dazu einlud, in seinem Geburtsort eine Ausstellung zu gestalten, kam Corbijn der Bitte nach – "obwohl das Dorf nicht einmal ein Museum hat".

Mehr noch: In der eigens für diesen emotional aufgeladenen Anlass geschaffene Serie "a. somebody" (2001/2002) spürt der Künstler intensiv seinen Wurzeln und Wunden nach – in Gestalt eines bemerkenswerten Re-enactments: In der Kulisse seines Heimatortes schlüpfte Corbijn in die Rollen von verstorbenen Pop- und Rockstars, deren Werke den jungen Mann, der er war, bewegt und beeinflusst hatten. Er verwandelte sich mit Felljacke und musketierischem Bart in Frank Zappa, mit Kettchen und überdimensionierter Sonnenbrille in Janis Joplin, mit bübischem Blondhaar und rotem Strickjäckchen (!) in den Nirvana-Frontmann Kurt Cobain, der sich sechs Jahre zuvor eine Kugel in den Kopf gejagt hatte.

Dialog mit den Toten

Entstanden ist auf diese zugleich skurrile und schlüssige Weise eine andere, qualitativ neue Art seines permanenten Dialoges mit den Toten, denen er diesmal in eigener Person eine Fortdauer ermöglicht hat, ja ein Nachleben. Um nicht zu sagen: ikonische Unsterblichkeit. Insofern ist Anton Corbijn sozusagen Sohn seines streng gläubigen Vaters geblieben. Dieser Umstand erhellt auch seinen bei der Präsentation geäußerten Satz, es sei schwer bis unmöglich, frühe Prägungen zu fliehen. Nicht nur die genannte Serie verbindet seine Faszination an Musik und den christlichen Überzeugungen seiner Eltern. Auch in anderen Werkreihen schimmert ein konfessioneller Gestus durch, dessen sich ein Künstler von Weltruhm befleißigt, der offenbar erst spät gemerkt hat, dass Blut dicker ist als Wasser, Herkunft existenzieller als ein planvoll entwurzeltes Leben. Diese Fügungen rühren an und verleihen der Ausstellung eine nachgerade spirituelle Note, der man sich kaum entziehen kann.

Auch für Auferstehungsskeptiker und Kreativitätstheoriegegner hat die Schau, die 120 Exponate aus allen Werkphasen versammelt, viel zu bieten. Zuallererst eine feine Auswahl jener Porträts, die Corbijns Ansehen unter Stars und deren Fans seit Jahrzehnten mehren – und dem Künstler den unberechtigten Vorwurf eintrugen, er lasse professionelle Distanz vermissen. Staunen lassen unter anderem David Bowie in der Theaterrolle des Elefantenmenschen mit windelähnlichem Lendenschurz, Sinéad O'Connor als Kapuzenmädchen, Mick Jagger mal als Teufel, mal als Tunte, ein nackter Michael Stipe, ein betörend grobkörniger Peter Gabriel, ein bis zur Unkenntlichkeit maskierter Lenny Kravitz. Mithin: majestätische Metamorphosen, die aus der Nähe zu betrachten unbedingt lohnt.

Bucerius Kunst Forum: Anton Corbijn: The Living And The Dead. 7. Juni bis 6. Januar 2019. Täglich 11-19 Uhr, donnerstags: 11-21 Uhr.