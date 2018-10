Dieser zwischen Interview-Sequenzen, Proberaum-Impressionen und Coming-of-Age-Orten gut ausbalancierte Film, zu dessen Produzenten der Bremer Mike Beilfuß zählt, könnte ebenso trefflich „Unsere Dunkelheit“ heißen. Zwölf Jahre hat Regisseur Claus Withopf für seine intensive Dokumentation die Künstlerin Anne Clark begleitet. Meilensteine der elektronischen Musik, darunter „Sleeper in Metropolis“ und „Our Darkness“, schuf die Britin Anfang der 80er-Jahre: mit zwischen Punk und New Wave mäandernden urbanen Klageliedern, die sie, gerade mal Anfang 20, weniger sang als vielmehr deklamierte. Withopf hat sich von ihr unter anderem die dunklen Geheimnisse ihres Geburtsortes Croydon erläutern lassen – und ist überhaupt faszinierend nah dran an dieser wundersam wandelbaren Ausnahmemusikerin.

Weitere Informationen

Anne Clark – I'll walk out into tomorrow.

81 Minuten. Label: Indigo.