Das Porträt des Farmer-Ehepaars Becky und Dave ist eins der Lieblingsbilder der Fotografin Barbara Peacock. (Fotos: Barbara Peacock)

Bremen. Eng umschlungen liegen Becky und Dave in ihrem Bett. Sie sind nackt. Becky fasst Dave ins graue Haar, während ihr langes, ebenfalls ergrautes Haar über ihr Kopfkissen fällt. Es ist eine intime Situation, die der Betrachter auf dem Foto sieht. Geschossen hat es die Fotokünstlerin Barbara Peacock, die seit 2016 Bilder von Amerikanern in ihren Schlafzimmern macht. 2017 bekam sie den „Getty Editorial Grant“ für ihr Projekt, wodurch „American Bedroom“ internationale Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erfuhr. Zeitungen wie der „Guardian“ und die „New York Times“ schrieben über die Fotografin aus Portland, Maine.

In Bremen wurde Marvin Marckwardt auf „American Bedroom“ aufmerksam. Der Veranstaltungsmanager der Kulturkneipe „Gastfeld“ in der Neustadt war so begeistert von Peacocks Arbeiten, dass er zwölf von ihnen nun nach Bremen geholt hat.

Die Idee zu ihren Projekt kam Peacock, als sie eines Morgens ihren Ehemann beobachtete, als dieser noch im Bett lag. "Als ich ihn da sah mit seiner Schlafmaske, eingepackt in die Decke mit herausguckenden Füßen in Socken, musste ich kichern", erzählt die Fotografin. „Ich habe angefangen, darüber nachzudenken, wie ich wohl selbst aussehe, wenn ich im Bett liege." Eins führte zum anderen. Peacock überlegte, was Menschen auf ihren Nachttischen stehen haben, sie begann, das Ganze aus einer anthropologischen Sicht zu sehen und sich die Frage zu stellen: Was kann ein Schlafzimmer über einen Menschen oder eine ganze Gesellschaft verraten? Sie sprach mit Freunden über ihre ungewöhnliche Fotoprojektidee, und viele zeigten Interesse. So fing alles an. Bisher hat Peacock rund 150 verschiedene Menschen in ihren Schlafzimmern fotografiert. Mal sind es Paare, mal einzelne Personen. Mal junge, mal alte Menschen. Mal intime, mal lustige, mal alltägliche Szenarien. Zu jedem Foto gibt es ein prägnantes Zitat des Menschens, den es zeigt.

Anfangs hat die Fotografin noch Leute in ihrem Umfeld gefragt, ob sie mitmachen wollen, irgendwann begann sie zu reisen. Über Facebook und Instagram kündigt sie an, wo sie unterwegs ist und wartet auf Freiwillige. Vor Ort legt sie auch gerne kleine Flyer aus, die ihr Projekt beschreiben.

Barbara Peacock hält in ihren Bildern nicht immer alles so fest, wie sie es vorfindet. „Ich mache mit den Menschen einen Termin und bitte sie, alles so zu lassen, wie es sonst ist“, sagt sie. „Allerdings bewege ich dann manchmal Dinge.“ Das Bild der 18-jährigen Jessica aus New Hampshire zum Beispiel zeige laut der Fotografin sehr gut, wie so ein Shooting ablaufe. Die junge Frau liegt mit leuchtend blauem Bikinioberteil und Jeansshorts auf einem Bett in einem Zelt. Sie raucht. Für das perfekte Bild hat Peacock gemeinsam mit Jessica verschiedene Outfits ausprobiert, eine Chili-Lichterkette im Zelt angeschaltet und eine kleine Bong zentraler im Bild platziert.

„All das ist ein Teil von dem, was Jessica ist“, sagt Peacock. Es sind kleine Veränderungen, die sie vornimmt. Außerdem lässt sie sich für ihre Fotografien auch gerne mal von berühmten Gemälden inspirieren. Im Fall von Jessica zum Beispiel von Sandro Botticellis „Die Geburt der Venus“.

Das Bild von Becky und Dave gehört zu Peacocks Lieblingsbildern. An das Treffen mit den beiden erinnert sie sich noch genau. Die Farm des Paares lag sehr abgelegen. Als Peacock sie erreichte, arbeitete das Paar draußen, war staubig, von oben bis unten. „Die zwei sind die natürlichsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe“, sagt Peacock. In das winzige Schlafzimmer führte nur eine Leiter. Peacock musste das Bild von der Leiter aus machen, mehr Platz gab es nicht. Die beiden wollten nackt auf dem Foto sein, erzählt die Fotografin, weil sie auch sonst nackt schlafen und das Foto realistisch sein sollte. „Sie berührten einander, und ihre Hände zeigen zum einen, wie zärtlich sie zueinander sind, aber gleichzeitig auch, wie hart sie auf der Farm arbeiten. Ich bewundere die beiden dafür, wie wohl sie sich in ihrer Haut fühlen, wie zufrieden sie damit sind, wer sie sind.“

Es gibt noch viele weitere Geschichten und Bilder, die Peacock berührt haben, auch traurige. Die Begegnung mit Mark zum Beispiel, der sehr krank war und nur einen Monat, nachdem das Foto gemacht wurde, starb. Oder die Begegnung mit China, die in Manhattan auf der Straße schlief, als Peacock sie fotografierte. „Ich habe mir nach diesem Treffen noch sehr viele Gedanken und Sorgen um die junge Frau gemacht und mich lange gefühlt, als hätte mir jemand in den Magen geboxt.“ Dann gibt es noch die vielen Geschichten von Menschen, die keine Familie mehr haben und alleine sind, bei denen das Schlafzimmer zu einem Raum der Einsamkeit wird.

Peacocks Ziel ist es, in jedem amerikanischen Staat Bilder von Menschen in ihren Schlafzimmern zu machen. Aktuell ist sie in Portland, Oregon, unterwegs. Viele Staaten fehlen ihr noch, der mittlere Westen, Texas und einige Staaten im Süden. In etwa zwei Jahren, so hofft die Fotografin, wird sie ihr Projekt beendet, wird in allen Staaten fotografiert haben. „Es ist eine interessante Reise“, sagt Barbara Peacock. „Mit noch interessanteren Menschen.“

Weitere Informationen

„American Bedroom. Fotografien von Barbara Peacock“ ist bis zum 31. Oktober im Gastfeld, Gastfeldstraße 67, zu sehen. Geöffnet ist die Ausstellung täglich von 17 Uhr bis 2 Uhr. Der Eintritt ist frei.