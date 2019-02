Für einen Schriftsteller kann ein früher Erfolg eine große Chance sein, aber auch eine schwer abzustreifende Bürde. Peter Høeg, Jahrgang 1957, war gerade mal Mitte 30, als ihn der Spannungsroman „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“ in den Dichterolymp katapultierte. Es folgten: Rekordverkäufe und schwindelerregende Vorschüsse, die Verfilmung des Inuit-Thrillers durch Bille August – und derart viele Vorschusslorbeeren, dass einem um das Seelenheil und die Nachtruhe des dänischen Romanciers angst und bange werden konnte. Als das nachfolgende Prosawerk, die ebenso anrührende wie skurrile Heimkinder-Moritat „Der Plan von der Abschaffung des Dunkels“ (1993), von Kritik und Publikum vergleichsweise mäßig aufgenommen wurde, gab sich Peter Høeg mehr beruhigt denn enttäuscht, weil er fortan in Ruhe und ohne überbordenden Erwartungsdruck seine Arbeit machen konnte.

„Was wird erzählt, was erzählt die Wirklichkeit, dort, wo die letzte Erzählung aufhört?“ Dieser Schlusssatz von „Durch deine Augen“, seinem jüngsten Roman, schließt an poetologische Erwägungen Høegs an, an sein Faible für Grenzwissenschaften, an seine Vorliebe für starke Frauenfiguren: Während es in „Der Susan-Effekt“ (2015) eine Physikerin ist, deren Aura jedem Gesprächspartner Aufrichtigkeit abverlangt, ist in „Durch deine Augen“ die Therapeutin Lisa mit einer Sonderbegabung gesegnet. Sie taucht ins Bewusstsein von Patienten ein, indem sie deren Seelenleben als Hologramm abbildet. Eine Gabe, die Spannung und Schauder garantiert. Ein bizarres Lesevergnügen sowieso.

Weitere Informationen

Peter Høeg: Durch deine Augen. A. d. Dän. v. Peter Urban-Halle. Hanser, München. 336 Seiten, 24 €. Der Übersetzer Peter Urban-Halle liest am 1. März um 19.30 Uhr im Waller Logbuchladen aus Peter Høegs Roman.