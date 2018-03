Bremen. „Blinder Bettler im Café“ (1927) lautet der Titel eines zentralen Werks des Malers und Grafikers Josef Scharl (1896-1954). Zumindest auf den ersten Blick kann man das Bild der Neuen Sachlichkeit zuschlagen, diesen auch literarisch prägenden Stil der Weimarer Republik, einer Zeit zwischen martialischen Katastrophen, mithin einer abgründigen Zeit. Man kann das Bild also zunächst als Exempel einer Kunstrichtung lesen, die nach dem formal entgrenzten Avantgarde-Schabernack wieder auf klare Bildkonzepte und eine objektivierende Darstellung der sogenannten Realität setzt. Jenes Gesellschaftscredo, das in Werken aufblitzt, die nach den Materialschlachten des Ersten Weltkriegs entstanden, wird als desillusioniert beschrieben.

So sieht es aus bei dem Münchner Künstler, dem die Museen Böttcherstraße ab Sonntag die 47 eindringliche Werke umfassende Ausstellung „Josef Scharl. Zwischen den Zeiten“ widmen. Anachronismen in Figurengestalt haben sich in sein seltsames Café-Arrangement geschlichen, sodass das Gemälde sozusagen zum Suchbild mit surrealen Komponenten wird – und seine vermeintlich einschlägige Ausführung auf diese Weise spannungsreich unterläuft.

Despotischer Oberkellner

Der Tross aus blinden oder/und lahmen Bettlern, die von einem Vexierbild des in München umtriebigen Adolf Hitler mit zugleich herrischer und theatralisch anmutender Geste des Ortes verwiesen werden, wird zwar angeführt von dem zeitgenössischen Humoristen Karl Valentin, einem Weggefährten Scharls. Überdies jedoch zählen zu diesem Zug zur Kenntlichkeit entstellte Künstlergestalten früherer Jahrhunderte wie Paul Gauguin und Vincent van Gogh; letzterer war eine bedeutsame Inspirationsquelle für Josef Scharl, der sich der Café-Gesellschaft womöglich gleichfalls eingeschrieben hat. Unter den Gästen, die den Platzverweis nicht zur Kenntnis zu nehmen scheinen oder ihn wenigstens tolerieren, lassen sich die Politiker Lenin und Gustav Stresemann ebenso ausmachen wie die Autorin Ricarda Huch.

Der Betrachter ahnt spätestens angesichts dieses beeindruckenden Gemäldes, das den zweiten Raum der stimmig gebündelten Ausstellung unter dem Leitwort „Vertreibung aus dem Paradies“ dominiert, dass es dieser expressionistisch gestimmte Josef Scharl nicht einfach haben wird in einem Deutschland, in dem wenig später ein despotischer Oberkellner über das Bleiberecht versehrter Künstler entscheidet. Schon Scharls Start in die Branche war der politischen Zeitläufte wegen ziemlich holprig ausgefallen. Zwar hatte er eine 1910 aufgenommene Lehre als Dekorationsmaler noch beenden können, dabei durchaus wertvolles Wissen über Gemälderestaurierung erworben – und sich überdies in Aktmalerei-Abendkursen mit Lust- und Erkenntnisgewinn fortgebildet. Doch der Erste Weltkrieg, in den er 1915 als Soldat eintrat, kappte zunächst alle Verbindungen zum Schönen, Wahren, Guten. Umso mehr, als sich Scharl 1918 eine Verwundung zuzog, die mit einer – zum Glück nur vorübergehenden – Lähmung seines rechten Armes verbunden war. Seine Haltung gegenüber dem Militär änderte sich durch den Kriegseinsatz, wie Fratzenbilder à la „Gala-Uniform“ und „Hierarchien“ illustrieren.

Sein noch 1918 begonnenes Studium an der Kunstakademie in München brach Scharl drei Jahre später ab. Autodidaktik lag ihm mehr als Gruppenbelehrung. Stabilität gab ihm nur und immerhin das Familienleben: 1922 heiratete er Magdalena Gruber; noch im selben Jahr kam ihr gemeinsamer Sohn Alois zur Welt. Und siehe: Erste größere Erfolge stellten sich ein. Scharl schloss sich der neuen Münchner Sezession und der Künstlervereinigung der Juryfreien an und wirkte engagiert an deren Ausstellungen mit. Stipendien und Preise folgten, darunter Horizonterweiterungen in Rom und Paris, von denen zum einen einige bäuerliche Motive in der Schau zeugen, zum anderen der weitreichende Einfluss van Goghs; zumal in der – pastosen – Landschaftsmalerei. „Landschaft mit drei Sonnen“ heißt ein 1925 entstandenes Bild, das Scharls Bindung an Motive und Technik des Niederländers augenfällig macht. Acht Jahre später sieht ein weiterer Nachthimmel auf dem Bild „Brennende Sterne“ nach dem Untergang der Welt, wie er sie kannte, aus.

Verletzte und Versetzte

Gleichberechtigt mit Naturimpressionen und Porträts indes setzt Scharl in den späten 20er-Jahren zusehends Randexistenzen ins Bild: Alte und Arme, Verletzte und Versetzte, Verstümmelte und Verstoßene. Doch spätestens 1933 wird sein sozialkritisches Wirken, das Scharl nicht selten mit apokalyptischen Anspielungen auflädt, misstrauisch beäugt. 1935 ereilt ihn ein Malverbot; 1938 begibt er sich ins Exil gen USA. Seinen Leumund bezeugte damals ein gewisser Albert Einstein, den Scharl in den 20er-Jahre in Berlin kennengelernt und auch porträtiert hatte. Als Scharl 1954 im Exil stirbt – seiner heimatlichen Themen beraubt, weitgehend mittellos – ruft ihm der zum engen Freund avancierte Physiker nach: „Alles an ihm war echt, ursprünglich und unverdorben. Er sah durch die Tragik und durch die Abgründe dieser Menschenwelt.“