Drehbuchautor Clemens Murath hat seinen ersten Roman geschrieben. (Erik Weiss)

Berlin, die schmutzige Seite der Stadt. Das ist das Setting, in dem sich „Der Libanese“ tummelt. So heißt der erste Krimi von Clemens Murath, der ein preisgekrönter Drehbuchautor ist. Außerdem ist Murath ganz offenkundig Fan sogenannter Hardboiled-Krimis, der Klassiker von Raymond Chandler, Elmore Leonard, Dashiell Hammett. Hartgesotten ist die passende deutsche Übersetzung für deren Art fiktiver Welt. Ihre Helden sind einsame Wölfe, oft an den Widersprüchen oder der Korruption des Systems gescheiterte Polizisten, die Privatdetektive geworden sind. Und an ihren eigenen moralischen Vorstellungen mindestens leiden.

Mit Frank Bosman hat Murath einen deutschen Vertreter dieses Genres erdacht. Bosman war als Jugendlicher Kleinkrimineller, hat die Kurve irgendwann gekriegt und arbeitet nun beim Berliner Landeskriminalamt. So ganz genau nimmt er es mit dem Gesetz aber nicht. Gemeinsam mit Kollegen hat er ein Depot mit beschlagnahmten Drogen und Geld angelegt, mit dem er mal Ermittlungen zu beschleunigen versucht, mal Robin Hood spielt.

Sein Ehrgeiz ist es, dem kriminellen Aziz-Clan das Handwerk zu legen. Die Umtriebe der Großfamilie aus dem Libanon sind sattsam bekannten real existierenden Vorbildern nachempfunden. Der Clan kontrolliert den Drogenhandel, doch die albanische Konkurrenz drängt immer stärker in den Markt. Alle handeln nach ihren eigenen Gesetzen - dann ist plötzlich ein Albaner tot. Bosman wittert die Chance, durch die Festnahme des hitzköpfen Tarik Aziz die Macht des Clans zu schwächen, doch die Aktion geht nach hinten los. Gleichzeitig wird Bosmans Schwager, ein erfolgloser Filmproduzent, entführt und eine junge Poetry-Slammerin macht dem Kommissar Avancen.

Clemens Murath weiß als Drehbuchautor, welche Knöpfe er wann drücken, wie er Erzählstränge geschickt nebeneinander her laufen lassen muss. Und wann es wichtig ist, das Tempo so zu erhöhen, dass der Leser das Buch nicht mehr aus der Hand legen kann. Die Sprache ist knapp, rhythmisch, mitunter drastisch - und Murath hat eine Vorliebe für die Beschreibung harter Sexszenen. Gleichzeitig sind in „Der Libanese“ Berliner Milieus in knapp aber klar skizzierten Szenen präsent: die Dealer im Görlitzer Park („Görli“) ebenso wie die lebenshungrige junge Nikki und ihre Influencer-Freunde. Nur die Figur des Frank Bosman wirkt mit seinem penetrant ausgestellten Tick, den Armen zu geben, was den Reichen genommen wurde, überkonstruiert. Ganz so hartgesotten wollte Murath ihn dann wohl doch nicht erscheinen lassen.

Weitere Informationen

Clemens Murath: Der Libanese. Heyne Hardcore, München. 480 Seiten, 16 €.