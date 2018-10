Vorhang auf im Bremer Filmkunsttheater: Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck (links) und Akteur Sebastian Koch auf Werbetour für "Werk ohne Autor". (CHRISTINA KUHAUPT)

Bremen. Dafür, dass die Vorstellung im großen Saal der Schauburg noch 40 Minuten läuft, herrscht im Foyer des Programmkinos im Bremer Steintor erstaunliche Geschäftigkeit. Das liegt gewiss auch daran, dass der seit 17 Uhr gezeigte Film „Werk ohne Autor“ 188 Minuten dauert – und manchen Zuschauer noch vor dem Abspann gen Toilette treibt. Vor allem aber liegt das Gewusel daran, dass das älteste Tonfilmkino der Stadt an diesem frühen Sonnabendabend zwei prominente Besucher hat: Florian Henckel von Donnersmarck (45), Regisseur, Drehbuchautor und Produzent in Personalunion, und der Schauspieler Sebastian Koch (56) wollen sich nach der Vorführung der am 3. Oktober angelaufenen Produktion den Zuschauerfragen stellen.

Auch wenn das von regionalen Medien verantwortete Fotografenaufgebot nur bedingt die beliebte Zeitungsfloskel „Hauch von Hollywood“ rechtfertigt, so ist das Interesse doch intensiv genug, um imposant genannt zu werden. Entsprechend fröhlich posieren die beiden Männer, die seit ihrer ersten gemeinsamen Arbeit („Das Leben der Anderen“, 2006) eine Freundschaft verbindet, vor dem Traditionskino und neben dem Filmplakat, das Koch neben den weiteren Hauptdarstellern Tom Schilling und Paula Beer zeigt.

Die Werbetour sei der Pflege und Vertiefung ihrer Freundschaft zuträglich, sagt Sebastian Koch. Während der Autofahrten von A nach B seien Gespräche über Themen möglich, für die es bei den Dreharbeiten keine Gelegenheit gegeben habe. An diesem Tag sind sie samt Verleih- und Agentur-Entourage von einer Präsentation in Lüneburg gekommen. Nach dem Auftritt in Bremen werden sie, wohl zu der halben Nacht, nach Oldenburg weiterfahren. In Schwerin und Potsdam waren sie auch schon; weitere Stationen folgen.

Er sei gleichermaßen überrascht und erfreut, welcher Zuspruch und was für substanzielle Fragen dem Werk bislang zuteil geworden seien, sagt Florian Henckel von Donnersmarck, ein freundlicher, leutseliger und redseliger Riese, der seine Länge mit 2,10 beziffert („So genau kann man das allerdings nie wissen, weil die handelsüblichen Maßbänder bei zwei Metern enden“), dabei aber reichlich Zutrauen in die eigene Größe besitzt. Aus guten Gründen: 2007 wurde dem gebürtigen Kölner, der einem altschlesischen Adelsgeschlecht entstammt, der Oscar für den besten fremdsprachigen Film zuerkannt; „Werk ohne Autor“, seine neue Geschichtscollage im Zeichen einer deutschen Vergangenheit, die nicht vergeht, wurde wiederum für diese prestigeträchtige Auszeichnung nominiert.

Um kurz nach 20 Uhr, wenige Minuten vor Vorstellungsende, kommt Bewegung in die Filmfamilienaufstellung im Foyer. Kinoleiter Robert Erdmann geleitet Koch und von Donnersmarck in den hinteren Teil des naturgemäß ziemlich finsteren Saals. Dort sehen sie, einmal mehr auf ihrem an Terminen reichen Promotion-Trip, das Finale des Films: Der Künstler Kurt Barnert, ein von Tom Schilling verkörpertes Vexierbild des deutschen Ausnahmemalers Gerhard Richter, erweist darin seiner zwangssterilisierten, in einer Gaskammer ermordeten Tante Elisabeth erinnernd seine Reverenz, als er mehrere Busfahrer ein Hupkonzert anstimmen lässt. Eine unter vielen dramaturgischen Klammern, die dem Rührpotenzial des emotionsträchtigen Werks zuarbeiten. Florian Henckel von Donnersmarck, der augenscheinlich viel von Hollywood gelernt hat, lächelt kaum merklich ins Halbdunkel des Kinosaals.

In den Filmabspann der – ausverkauften – Vorstellung mischt sich sehr freundlicher Applaus, der Fortsetzungen findet, als zunächst Florian Henckel von Donnersmarck, kurz darauf Sebastian Koch die Bühne betritt. Trotz der langen Weile, die das Spektakel um eine Künstlerwerdung in zwei deutschen Diktaturen gewährt hat, bleiben die Reihen zum anschließenden Filmgespräch nahezu vollständig besetzt. Dieser Film, so scheint es, bewegt das Publikum wie die Macher selbst. Davon zeugt auch der überwiegend von Empathie und Respekt getragene Meinungsaustausch.

Fragen zu Tabubrüchen

Um die Frage, ob es ein Tabubruch sei, Kinobilder in einer Gaskammer zu generieren, geht es in der angeregten Diskussion, um prägende Kunsterlebnisse des Regisseurs – und um die Rolle, die Koch übernommen hat, der Carl Seeband spielt, einen SS-Obersturmbannführer und für Zwangssterilisationen verantwortlichen Wissenschaftler. Widerspruch entzündet sich sowohl am Schöpfungsbegriff des Filmemachers als auch an der Legitimität seines Ausschöpfens fremder Biografien. Koch versichert, ihn habe seine Rolle zwar gefordert, seine Integrität aber nicht unterwandert. Von Donnersmarck wiederum hält engagierte Plädoyers für ästhetischen Wagemut und die Aneignung zeitgeschichtlichen Materials. Dass Gerhard Richter, der nur und immerhin den Trailer gesehen hat, diesen Film, der die Geburt von Menschen und Kunstwerken verschränkt, als „zu reißerisch“ empfindet, spart er wohlweislich aus. Dafür liefert er einen bezeichnenden Kalauer, als er die Frage, wann das Publikum mit einem neuen Werk rechnen könne, mit dem Hinweis kontert, er habe den Kreißsaal doch noch gar nicht verlassen.