Draußen flirrt die Luft vor Hitze, drinnen dagegen ist es angenehm kühl. Das Cinema im Ostertor, nur zwei DVD-Würfe vom Sielwall entfernt, empfängt freilich nicht nur coole Besucher mit einer erklecklichen Anzahl von Filmplakaten und mit rustikalen Holzbänken, auf denen Cineasten und solche, die es werden wollen, bei Wasser und Schokoriegel trefflich diskutieren können. Zudem wartet der Vorraum mit einer eindringlichen historischen Reminiszenz auf. Dominiert wird das Foyer des Filmkunsthauses nämlich von einem wuchtigen Projektor, wie er bei Gründung des Kinos üblich war. Eröffnet wurde das Cinema am 7. November 1969, einem Freitag, mithin dem Tag, an dem seinerzeit nach internationalem Vorbild auch hierzulande alle neuen Filme anliefen.

Man rechne und staune: Im nächsten Jahr feiert diese Institution im Viertel, die über mehr als 130 Sitzplätze gebietet, ihr 50-jähriges Bestehen. Und Thomas Settje, Jahrgang 1956, der das Geschäft mit den bewegten Bildern nach seinem Vater Gerd Settje (1931-2012) gemeinsam mit Schwester Andrea in zweiter Generation als Gesellschaft bürgerlichen Rechts leitet, denkt schon mal halblaut darüber nach, mit welchen Programmpunkten dieses stolze Jubiläum angemessen begangen werden könnte.

Ein bisschen Nostalgie, ja sogar ein Quantum Stolz sollte trotz des progressiven Umfelds im seit jeher links-alternativen Viertel gestattet sein. Schließlich darf sich das Cinema mit einem zwar nicht dotierten, wohl aber wohltönenden Titel schmücken: Es ist deutschlandweit das älteste Programmkino; ein mehrfach ausgezeichnetes zudem. Damit zählt es zur engagierten Avantgarde jener wackeren kleinen Häuser, die hierzulande explizit auf Filmkunst statt auf Blockbuster setzen, statt XXL-Popcorn-Eimern auf Weingummi und Lakritz, die an der Kasse des Etablissements in sogenannte bunte Tüten gezählt werden. Ältere Naschmäuler werden sich erinnern: Vormals gab es dafür einen Kiosk mit einer Bedienluke zur Straße. Nicht selten war das Geschäft mit dem Süßkram zeitaufwendiger als jenes mit den Kinobillets.

Dass das Cinema mit einem aufgeklärten politischen Anspruch starten würde, war ihm gewissermaßen durch seinen Betreiber in die Wiege gelegt. Settje senior, ein Quereinsteiger und unruhiger Geist par excellence, der vom Elsflether Bäckermeister zum Bremer Kunststudenten und noch später zum Schöffen, rührigen 68er avant la lettre und lokalen Veranstalter umschulte, führte in den 60er-Jahre auch die Lila Eule, Bremens in der Alternativszene führenden Club (in dem selbst der Studentenführer Rudi Dutschke ein- und ausging; allerdings wohl nur einmal). Dort hatten Settje und der Mozarttrassenaktivist und spätere Grünen-Politiker Olaf Dinné eigens Abende für 16-mm-Filme reserviert. Zuschauerrenner immer wieder freitags um 20.15 Uhr: die Krimireihe "Der Kommissar" mit Erik Ode, weiland ein Straßenfeger. Als Keimzelle des Cinema gilt diese kulturelle Nischenreihe der Lila Eule heute. Freilich darf auch der Vorgänger des Cinema nicht unerwähnt bleiben: ein sogenanntes Stadtrandkino namens Kammerlichtspiele, gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem vorzugsweise zeitgenössische deutsche Filme und US-Komödien mit dem Ausnahmegrimassierer Jerry Lewis gezeigt wurden.

Die Schauburg hingegen, die bereits vier Jahrzehnte vor dem Cinema, mithin 1929 eröffnet worden war, darf sich zwar damit schmücken, das erste Tonkino in Bremen gewesen zu sein. Ausgerechnet in den politisch bewegten 60er-Jahren indes musste sie als gesellschaftlich reaktionär gelten, weil sie als Pornokino genutzt wurde. Überhaupt war das Ambiente im Steintor wie auch im Ostertor seinerzeit schwül aufgeladen. Thomas Settje, der bereits als Kind innige Berührungen mit dem Genre Kino hatte, erzählt von einer "ganzen Reihe von Sexbars" im Umfeld der väterlichen Geschäfte.

Aller Anfang ist bekanntlich schwer. Die Cinema-Gründung, die Settje gemeinsam mit seinen Weggefährten Lore Bertuleit, Hero Burmeister, Manfred Lohrengel, Robert Franke, Konrad Huchting und Jürgen Behrends, bewerkstelligte, stellte Ende der 60er-Jahre ein nicht zu unterschätzendes finanzielles Risiko dar. Das lag nur bedingt an der Innenausstattung: Das Kollektiv, dem nach einem Kultwestern aus dem Jahr 1960 der Neckname "Die glorreichen Sieben" zuwuchs, hatte den damals noch seitenverkehrt angeordneten Saal - der Vorführerraum war dort, wo heute die Leinwand ist – mit schicken Flugsitzen gespickt, die von der Lufthansa ausgemustert und entsprechend günstig abgegeben wurden.

Settje träumte freilich von einer anderen Art des Höhenflugs. Ihm war es ein Anliegen, den Protagonisten des neuen deutschen Films ein Forum zu bieten – Rosa von Praunheim, Wim Wenders, Werner Herzog e tutti quanti. Allerdings musste er seine hochfliegenden Erwartungen mit jenen des Publikums abgleichen. Das bedeutete beispielsweise, dass immer wieder montags Westernzeit im Cinema war: anfangs mit modernen Klassikern des Genres (John Wayne!), später mit sogenannten Spaghettiwestern (Sergio Leone!). Entsprechend glich das gemeinsam mit dem Grafikdesigner und Cartoonisten Burkhard "Buzz" Bütow gestaltete Programm ein ums andere Mal einem Balanceakt.

Es sei "hartes Brot gewesen, die Leute für Filme zu begeistern", sagt Thomas Settje. Das lag auch an einer zugespitzten Konkurrenzsituation, der vielen Säle stadtweit wegen. Und an jenen großkopferten Filmmogulen, die argwöhnisch darüber wachten, besonders zuschauerträchtige Werke nur in ihren Häusern zu zeigen – lies: bloß nicht in ideologisch obskuren Kinos wie dem Cinema.

Die Lage für Gerd Settje und seine idealistischen Mitstreiter entspannte sich Mitte der 70er-Jahre zusehends. Zum einen, weil Settje senior damals mit Reinhold Garske das Bremer Kommunalkino gründete, das bis zu seinem Umzug nach Walle im Jahr 1993 (Kino 46, später: City 46) im Cinema beheimatet war. Zum anderen, weil das Umbaukonzept, das die Zuschauerkapazität von 250 auf gut 160 abspecken ließ, einen gastronomischen Bereich in Gestalt eines Cafés vorsah, der zum Verweilen und Fachsimpeln lud. Ein gutes Gespür hatten Gerd Settje und seine wohlwollenden Einflüsterer, indem sie Filme der Nouvelle Vague – von Chabrol bis Rohmer, von Godard bis Truffaut – zeigten. Die galten als cool, waren zeitgenössisch und überdies sozialkritisch oder/und kunstsinnig, mithin: idealtypisch für das Stammklientel, das sich bis zum heutigen Tag überwiegend aus Studenten und anderen Lebenskünstlern, Ökos und Intellektuellen rekrutiert.

So treu wie Gerd Settje laut Sohn seiner programmatischen Linie blieb, verhielt sich das Publikum über Jahre, ja Jahrzehnte gegenüber dem Cinema. Das mag auch an dem anheimelnden Interieur des Kinos liegen, das mit bequemen roten Sitzen und stimmungsvollen Lampengirlanden punktet. Was sich sozusagen einschneidend änderte, war die Technik. Thomas Settje kann sich noch gut daran erinnern, dass ihm Filmriss oder Filmsalat wegen des scharfkantigen Materials wiederholt blutige Flickhände eintrugen. Insofern wertet er, seinem Kollegen Robert Erdmann von der Schauburg gleich, die Wende zum Digitalen zwar als Entromantisierung des Handwerks, ist aber dankbar dafür, dass ihm in überlang geratenen Filmnächten ein murrendes Publikum erspart bleibt.