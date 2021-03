Plattdeutsch, Rock ’n’ Roll und eine Menge Spaß: Lars Köster, alias Knipp Gumbo, hat sein neues Album „Moin“ veröffentlicht. (Lars Köster)

Bremen. Es gibt sicherlich bessere Zeitpunkte, um ein Album zu veröffentlichen, als ausgerechnet jetzt. Aber Lars Köster alias Knipp Gumbo ist nicht der neue James Bond, die Streaming-Plattformen und großen Bühnen des Landes warten nicht auf ihn. Also „schiet wat op“, was fertig ist, wird rausgebracht. Seine CD „Moin“, finanziert durch eine Crowdfunding-Aktion, ist ab jetzt zu kaufen.

Doch was ist das überhaupt für ein Name, Knipp Gumbo? Knipp ist klar, das kennt man in Bremen und umzu. Gumbo eher nicht, und auch wie man es ausspricht, wissen wohl die wenigsten. Englisch nämlich, Gambo sozusagen. Gumbo kann man ebenfalls essen, denn es ist ein amerikanisches Eintopfgericht. Und beides soll man finden auf seiner Platte, im übertragenden Sinne natürlich: Gesang aus Norddeutschland, eingebettet in Südstaaten-Sound. Drei Jahre Arbeit stecken in der CD, drei Jahre für zwölf Songs, zwei auf Hochdeutsch, zehn auf Platt, für die ein oder andere Coverversion und eine Menge Selbstgeschriebenes.

Wer sich fragt, warum es so lange gebraucht hat, dieses Album fertigzustellen, ist nicht alleine. „Mein Verleger kam zu mir und sagte: Die Platte ist gut, aber wieso hat das drei Jahre gedauert. Das klingt eher nach einem Wochenende“, erzählt Köster. Das war nicht abwertend gemeint, im Gegenteil. Genauso sollte es klingen: Wie aus einem Guss, mit rotem Faden und mit Freude an der Musik, die man hören kann. Das brauchte seine Zeit, denn auch, wenn sich Knipp Gumbo „dem ungehemmten Spaß-Prinzip“ verschrieben hat, sein Album ist ganz sicher kein Klamauk.

Gipsy-Swing und Punkrock-Cover

„Die Texte haben eine gewisse Leichtigkeit, aber es sind total ernsthafte Songs, die gut ausgeführt sind“, sagt Köster, der als Schlagzeuger und Texter der Punkrock-Band „Die Mimmi‘s“ schon in den 80ern quer durch Deutschland tourte. Wie ernst es ihm mit der Musik ist, versteht man schnell, wenn man sich länger mit ihm unterhält. Dann erzählt er von den Vorbereitungen zur Platte, davon, wie er zunächst mit elektronischer und Akustikmusik experimentierte. Von musikalischen Anleihen aus dem Gipsy-Swing und von Punkrock-Covern, die Punkrock bleiben sollten, ohne danach zu klingen. Und er erklärt, wie man ein Album arrangiert, das sich gut anhört, aber live auch ohne Band funktioniert.

Denn auf der Bühne steht Köster als Knipp Gumbo mittlerweile alleine. Oder höchstens zu dritt, zusammen mit Dimple Minds-Schlagzeuger Steff Ulrich, in dessen Studio „Moin“ aufgenommen wurde, und Velvetone-Bassist Andy Merck. Nun ist er Sänger, hat die Drumsticks von früher mit der Gitarre getauscht und steht alleine im Scheinwerferlicht. Er nennt sich selbst eine Rampensau, obwohl er sich als Schlagzeuger immer im Hintergrund hielt.

Dabei gab es sogar mal eine Zeit, in der er gar keine Musik mehr machen wollte. Zu viele Auftritte an zu vielen Orten, zu viele Diskussionen und Kompromisse, die das Bandleben erforderte. „Schwerer Burnout“, so die Selbstdiagnose damals. Und der hielt an, bis er die passende Medizin für sich gefunden hatte: „Ohne Spaß kein Lars“. Und Spaß macht ihm Knipp-Gumbo-Sound. Wenn es ein bisschen nach Country klingt und ein bisschen nach Punk, und vor allem nach Rock´n´Roll. Wenn die Töne genug „Farbe haben“ und er so spielen kann, wie es für ihn am besten zum jeweiligen Stück passt. „Songs für Geld zu produzieren für Leute, die es nicht interessiert, da habe ich keine Lust mehr drauf“, sagt Köster. Seine Songs liegen ihm am Herzen und das sollen seine Hörer merken. Deshalb spielt er heute vor allem mit Freunden und Bekannten, mit dem richtigen Sound und dem richtigen Programm.

Und das ist in diesem Fall vor allem auf Plattdeutsch. Wieso, das weiß er selbst gar nicht so genau, wenn man ihn danach fragt. Ja, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, und ja, seine Großeltern sprachen mit seinem Vater platt, aber andererseits beschränkt er sich dadurch weitestgehend auf eine norddeutsche Hörerschaft, und so wirklich damit aufgewachsen ist er auch nicht. Früher, sagt er, hat er Lieder auf Englisch geschrieben, die „keine Sau interessierten“. Erst als er ins Deutsche wechselte, kamen Menschen nach den Konzerten zu ihm, um über die Texte zu sprechen. „Das war damals natürlich toll. Und jetzt versteht mich wieder kaum jemand“, sagt er und verbucht es unter „Ironie des Schicksals“.

Diese Art, sie passt zu ihm. Erst einmal machen, immer dem Herzen nach, Hauptsache, es fühlt sich richtig an. Deshalb der ungewöhnliche Name, deshalb ist „Moin“ kein rein plattdeutsches Album geworden. Die zwei hochdeutschen Titel sind wie sie sind, einfach, weil sie in Kösters Augen nur so funktionieren, aber trotzdem ihren Platz auf der CD finden sollten. „Ich dachte mir, der Text ist gut und wichtig, und der Inhalt soll rüberkommen, also machen wir sie nicht auf Platt“, erklärt Köster und schiebt, da ist es wieder, ein „schiet wat op“ hinterher.

Zur Sache

Kulturschaffende setzen auf Crowdfunding

In den vergangenen Jahren nutzen viele Kulturschaffende zur Finanzierung ihrer Projekte das sogenannte Crowdfunding. Verschiedene Online-Plattformen bieten die Möglichkeit für Filmproduktionen, Musiker oder Festivalveranstalter, projektbezogen um Spendengelder zu werben. Durch zahlreiche Einzelspenden können unter Umständen hohe Summen generiert werden. 2011 wurde so innerhalb einer Woche eine Million Euro für die Produktion von „Stromberg – Der Film“ eingenommen. Die Spender wurden anteilig an den Erlösen des Kinofilms beteiligt. Crowdfunding ist aber auch unter weniger bekannten Künstlerinnen und Künstlern sowie bei Veranstaltern beliebt, gerade in Zeiten, in denen Konzerte abgesagt werden müssen und Einnahmen wegfallen. Beispielsweise sammelte das Musikfestival „Watt en Schlick“ im vergangenen Jahr fast 50.000 Euro zum Erhalt des Festivals, nachdem es wegen der Pandemie nicht ausgerichtet werden konnte. Und auch der Bremer Musiker Sinus erreichte sein Spendenziel: 6505 Euro kamen für eine neue EP zusammen.

Weitere Informationen

Am Freitag, 26. März, tritt Knipp Gumbo um 20 Uhr im Kulturzentrum Wandsbek in Hamburg auf. Gegen eine Spende kann das Konzert online im Livestream verfolgt werden.