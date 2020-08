. Viele konnten den „Exorzist“ nicht zu Ende schauen und verließen vorzeitig den Saal.

Der Film um eine Teufelsaustreibung, der erheblichen Einfluss auf das Horrorkino der folgenden Jahre nehmen sollte, machte seinen Regisseur William Friedkin endgültig berühmt. Vor allem natürlich wegen der Ungeheuerlichkeit dieser Bilder, in denen sich ein zwölfjähriges Mädchen, gespielt von der damals 14-jährigen Linda Blair, in einen Dämon verwandelt. Friedkin erwies sich als Meister darin, seinem Film eine von Angst, Panik und Beklemmung geprägte Atmosphäre zu verleihen. Was damals auch auf Befremden und Ablehnung stieß, verhalf dem „Exorzist“ schnell zu Kultstatus. Längst gilt der mit zwei Oscars gekrönte Streifen (Drehbuch und Ton) als Klassiker des Genres und hat diverse Fortsetzungen erfahren.

Es ist bis heute vor allem dieser Film, der in einem Atemzug mit dem Namen William Friedkin genannt wird, der zweite ist „The French Connection“ (deutscher Titel: „Brennpunkt Brooklyn“), der 1971 entstanden ist und ähnlich stilbildend wurde. Friedkin setzte für den rasanten Polizeithriller, der auf wahren Begebenheiten basierte, auch auf semidokumentarische Elemente, wodurch er einen eigenen, harten und authentisch wirkenden Stil kreierte. Dazu trug ebenfalls die überaus bewegliche Kamera bei. „French Connection“ wurde mit fünf Oscars ausgezeichnet, unter anderem mit dem für die Regie und den besten Film. Auch kommerziell war der Film ein Erfolg, was zu einer Fortsetzung mit John Frankenheimer auf dem Regiestuhl führte.

Inszenierung des Ekligen

William Friedkin, der am 29. August 85 Jahre alt wird, hat, wie man an seinen beiden bekanntesten Filmen sieht, immer mit Versatzstücken aus dem Blockbuster- und dem Independentkino experimentiert, um seine Filmsprache zu erfinden. Dabei ließ er seinem Hang zum Extremen gerne freien Lauf, wie man an der Inszenierung des Ekligen in „Der Exorzist“ oder an der packenden Verfolgungsfahrt in „French Connection“ erkennt. Das wird auch beim Filmfest Oldenburg Thema sein, das Friedkin seine Retrospektive widmet. Das Filmfest, das vom 16. bis zum 20. September stattfindet, zeigt sechs Filme des Meistererzählers und schaltet diesen in einem großen Live-Gespräch virtuell nach Oldenburg zu. Dieses Gespräch soll allen Interessierten ohne Bezahlschranke zugänglich gemacht werden, verspricht das Filmfest, das am Dienstag weitere Details seines Programms bekannt geben will.

Es dürfte eine spannende Diskussion werden ob der Vielfältigkeit des Friedkinschen Werks. William Friedkin wurde am 29. August 1935 in Chicago in eine Arbeiterfamilie hinein geboren. Er begann seine Karriere mit Live-Fernsehsendungen und Dokumentationen, unter anderem für die TV-Serie seines Idols Alfred Hitchcock. 1962 drehte er mit „The People vs. Paul Crump“ einen Dokumentarfilm über einen jungen Schwarzen, der seit acht Jahren in der Todeszelle saß. Und er konnte etwas bewirken: Der Gouverneur wandelte die Todesstrafe unter dem Eindruck des Films in lebenslange Haft um.

Auf „Paul Crump“ folgten seine beiden Mega-Erfolge „French Connection“ und „Der Exorzist“, danach geriet Friedkin aus dem Blickfeld des großen Publikums. Mit „The Sorcerer“ (deutscher Titel: „Atemlos vor Angst“) wagte er sich 1977 an ein Remake des Klassikers „Lohn der Angst“, der in den USA allerdings zeitgleich zum ersten Teil von „Star Wars“ anlief und von dem Sternenkriegsepos quasi an die Wand genagelt wurde. Mit „Cruising“ siedelte Friedkin 1980 einen Thriller in der Sadomaso- und Schwulenszene New Yorks an, der sich zu einem Arthouse-Erfolg mauserte. Auch in den 1980er-Jahren setzte Friedkin ästhetische Akzente, erneut mit einem Thriller: „Leben und Sterben in L. A.“ definierte den anspielungsreichen Look des Neo-Noir, der für das Jahrzehnt prägend wurde. Auch dieser Film wird in Oldenburg zu sehen sein, ebenso wie Friedkins bislang letzter Spielfilm „Killer Joe“ von 2011.

Eine Deutschlandpremiere erlebt beim Filmfest die essayistische Dokumentation „Leap of Faith: William Friedkin on The Exorzist“ von Alexandre O. Philippe. Es geht um Friedkins Arbeit an seinem erfolgreichsten Streifen und ganz generell um die Faszination, die das Filmemachen für den 85-Jährigen hat.