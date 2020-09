Eine Praktikantin (Sofie Miller), Kriemhild (Sonja Hilberger) und ein verfluchter Soldat (Erik Roßbander) in der Hotelbar-Hölle. (MARIANNE MENKE)

Bremen. „Dürfen wir eigentlich klatschen?“, fragt eine Frau aus dem Publikum unsicher. „Klatschen dürfen Sie, lachen auch, aber bitte nicht spucken“, sagt Peter Lüchinger von der Shakespeare Company und lockert damit direkt die Stimmung bei der Premiere von „Der Nibelungen Wut – Furor Teutonicus“ am Donnerstag. Es ist die erste Vorstellung im Haus nach dem Corona-Lockdown. Alle seien noch ein wenig aufgeregt und unsicher, aber es sei höchste Zeit, dass wir „üben, gemeinsam wieder Kultur zu genießen“, so Lüchinger weiter. Und so viel vorweg: Ein Genuss war die Premiere allemal.

Das Licht erlischt, und es geht direkt hinunter in die Unterwelt– und zwar mit dem Fahrstuhl. Die Hölle, sie hat hier die Gestalt einer alten Hotel-Kellerbar, mit düsteren Waldlandschaften als Wandverkleidung und schwerem, in die Jahre gekommenen Mobiliar (Bühne: Heike Neugebauer). In die Jahre gekommen sind auch die drei Protagonisten. Genau genommen sind sie seit Hunderten von Jahren tot. Hagen (Michael Meyer), Brunhild (Svea Meiken Auerbach) und Kriemhild (Sonja Hilberger), einst die (tragischen) Helden des Nibelungenliedes, stecken nun hier in ihrer ganz persönlichen Hölle fest, müssen ihre Vergangenheit Nacht für Nacht erneut durchdiskutieren, so lange, bis sie es schaffen, loszulassen, den anderen zu verzeihen und vor allem: die eigenen Fehler einzugestehen. Leichter gesagt als getan. Zu groß ist der Hass, zu tief sitzt der Schmerz über all die erlittenen Verluste. Immerhin gibt es in der Bar für diese schwierige Vergangenheitsbewältigung genug Schnaps. Über allem schwebt ein Name, den hier unten – Voldemort lässt grüßen – niemand nennen will: Siegfried. Der Held der Nibelungen, von beiden Frauen (aus teils unerfindlichen Gründen) geliebt, von Hagen am Ende getötet und Mittelpunkt dieses urdeutschen Epos voller Heldenmythos, Nationalstolz, Rachegelüste und Lügen.

Die Gastgeberin in diesem „Täglich grüßt das Murmeltier“-Wahnsinn ist die Totengöttin Hel (Tobias Dürr), in der Shakespeare Company eine Mischung aus Frank N. Furter aus der „Rocky Horror Picture Show“ und Nosferatu – mit Plateau-Highheels und langen, kralligen Fingern. Unterstützt wird sie vom Pagen Otto (Erik Rossbander), einem verfluchten Soldaten, der in allen Kriegen der Welt gefallen ist und sich nun Nacht für Nacht mit dem Kleinkrieg der Nibelungenfiguren auseinandersetzen muss. Auch dabei: Die Mensch gewordene virtuelle Assistentin Alexa (Maria Hinze), die für musikalische Begleitung sorgt und Publikum wie Akteure mit Hintergrundinformationen versorgt. Und zuletzt eine namenlose Praktikantin (Sofie Alice Miller) aus dem Hier und Jetzt, die alles mit ihrem Smartphone filmt und eine Sage feiert, in der Tausende von Menschen ihr Leben verloren.

Geschickt verbinden Johanna Schall (Text und Regie) und Grit van Dyk (Dramaturgie) Handlungsszenen aus dem Nibelungenlied aus Sicht der einzelnen Akteure mit alten Gedichten, Minne- und Volksliedern. Doch auch Auszüge aus politischen Reden, unter anderem von Bill Clinton und Donald Trump, finden ihren Platz, ebenso wie Lieder und Filmzitate der Gegenwart. So wird das „Hotel California“ der Eagles zu „Hel‘s Hotel down below here“, die Legende von Siegfrieds Kampf mit dem Drachen wird mit Musik aus „Game of Thrones“ unterlegt.

Das Nibelungenlied wurde im Laufe der deutschen Nationalgeschichte ab dem 19. Jahrhundert immer wieder verklärt und als Vorbild, als Sinnbild für Landestreue und Mut in der Kriegspropaganda herangezogen – obwohl jeder weiß, dass das Epos kein gutes Ende nimmt. Und dennoch lernt die Menschheit nicht dazu, rennt immer wieder in ihr Verderben. All das zeigen die Theatermacher mal mehr, mal weniger deutlich. „The history book on the shelf is always repeating itself“, Geschichte wiederholt sich, würden wohl Abba an dieser Stelle resümieren. Auch, wenn die Siegfrieds und Kriemhilds, die Intriganten, die Egomanen, die Machtbesessenen, die Patrioten, die Fremden- und Frauenhasser sich in jedem Zeitalter ein neues Gewand suchen, um Ideologien zu tarnen und zu verbreiten, gibt es sie bis heute. Viele Kämpfe werden zwar nicht mehr mit dem Schwert, sondern mit Worten über Soziale Medien ausgetragen. Nach Helden, nach Vorbildern, denen es nachzueifern lohnt, sucht der Mensch aber nach wie vor. Dabei, so die Moral von der Geschicht‘, lässt er sich nur leider all zu leicht von Blendern wie Hagen oder Siegfried verführen, die am Ende alle ins Verderben führen.

Belohnt wurde das durchweg überzeugende Ensemble der Shakespeare Company am Ende der Premiere mit lang anhaltendem Applaus. Gut, dass dafür zu Beginn noch die Erlaubnis eingeholt wurde. Aufzustehen traute sich hingegen fast niemand. Aber wie Peter Lüchinger eingangs sagte: Wir alle üben ja noch.

Zur Sache

Pause und Gastronomie

Die Shakespeare Company hat sich entschieden, ihr zweistündiges Stück mit einer Pause zu zeigen. Mehrere Ausgänge machen ein Verlassen des Saales ohne Gedränge sowie eine gute Durchlüftung in der Pause möglich. Im an das Theater angegliederten Restaurant Fallstaff können sich Theaterbesucher mit Maske vor dem Stück und in der Pause selbst mit Getränken versorgen. Das große Foyer und die überschaubare Anzahl an Besuchen ließen dies auch unter Corona-Schutzmaßnahmen zu, heißt es vonseiten der Shakespeare Company.

Weitere Informationen

Weitere Termine für „Der Nibelungen Wut“: Sonntag, 6. September, um 18 Uhr sowie Freitag, 18. September und Sonnabend, 19. September jeweils um 19.30 Uhr.